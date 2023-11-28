Android cihazlarda silinen, kaybolan tüm dosya türlerinin kurtarılması ve geri getirilmesini sağlayan dosya kurtarma programı: Stellar Data Recovery for Android.

Hasan Okçu - 27 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android cihazlarda verilerin herhangi bir nedenden kaynaklı kaybolması durumunda çeşitli kurtarma programlarına ve araçlarına ihtiyaç duyuluyor. Bu anlamda kullanıcıların beklentilerini başarılı bir şekilde gerçekleştiren Stellar Data Recovery for Android, kolay kullanılabilmesinin de avantajını kullanıcılarına sunuyor.

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Gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken veri kurtarma programı, her kullanıcın verilerini oldukça kısa sürede ve kolay bir şekilde kurtarabilmesine yardımcı oluyor. Android cihazlarda kaybolan veya silinen tüm dosyaların geri getirilmesi Stellar Data Recovery ile sağlanabiliyor.

Fotoğraf, kişi listesi, arama geçmiş, mesaj, doküman, video, ses ve daha pek çok dosya cihaza geri getirilebiliyor. Veri kurtarma programını Windows işletim sistemine kurarak işlem gerçekleştirilmeye başlanabiliyor.

Telefonların düşme, kırılma ve tekrar açılamama gibi durumlarına karşı da Stellar Data Recovery for Android devreye girebiliyor. Program sayesinde hasar alan cihazlardaki mevcut dosya ve veriler de kurtarılabiliyor.

Stellar Data Recovery for Android Özellikleri