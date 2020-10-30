Suya Düşen Telefon Nasıl Tamir Edilir? - Günümüzde satışa sunulan bazı akıllı telefonlar, dahili olarak suya dayanıklılık sertifikaları ile birlikte geliyorlar. Ancak bu sertifikaya sahip olan cihazların büyük bir kısmı pahalı modellerden oluşuyor ve sayıları hala az miktarda denilebilir. Peki akıllı telefonunuz suya dayanıklı değilse ve elim bir kaza sonucunda su ile temas ettiyse neler yapabilirsiniz? Bu rehberimizde suya düşen akıllı telefonu tamir etme yöntemleri ile karşınızdayız!

Baştan belirtmemiz gerekiyor ki bir telefon suya dayanıklı olsun ya da olmasın, su ile temas sonucunda bozulabilir. IP sertifikaları cihazın suya dayanıklı olduğu anlamına gelir, su geçirmez olduğu anlamına değil. Peki akıllı telefonumuz bir şekilde su ile temas ederse ne yapmalıyız?

Suya Düşen Akıllı Telefon Nasıl Tamir Edilir?

İşte suya düşen akıllı telefonu tamir etme yöntemleri!

1- Sudan Çıkartın

Söylememize gerek yok ama evet, ilk adımımız cihazı sudan çıkartmak olacaktır. Herhangi bir elektronik cihazda geçerli olmak üzere sıvı teması ne kadar kısa süreli olursa, riskler de o kadar düşük olur. Donanımların arasında bulunan hava suyun bir süre için içerisi sızmasını önleyebilir ama bunu çok uzun bir süre yapamayacağını göz önünde tutmak gerekiyor.

2- Telefonu Kapatın

Şimdi, ilk adımı normal bir şekilde yaptığınızı göz önüne alıyoruz. Bundan sonraki adımda olası sıvı temasını göz önüne alıp akıllı telefonumuzu kapatmak en mantıklı çözüm olacaktır. Bu sayede sıvı teması sonucu olası kısa devre sorunlarının önüne geçmemiz mümkün olabilir.

3- Her Şeyi Sökün

Bunun ardından öncelikle bataryası sökülebilen bir model kullanıyorsanız bataryayı cihazdan ayırın. Eğer mümkün değilse SIM kartı, Micro SD kart, kulaklıklar ve takılı olan diğer tüm aksesuarları çıkartın. Bu cihazın kurumasına yardımcı olabileceği gibi olası veri kayıplarını da önleyebilir.

4- Kurutun

Dördüncü adımda cihazınızı pamuk, peçete ya da bez gibi maddelerle kurutmanız gerekiyor. Asla saç kurutma makinesi gibi itici hava kullanmayın çünkü bu, suyun cihazın içerisine girmesine yardımcı olmaktan başka bir şey yapmayacaktır. Klasik bir yöntem olarak cihazınızı pirince yatırmayı da düşünebilirsiniz. Pirinç, cihazdaki nemi emmek konusunda başarılı bir maddedir.

5- Bekleyin

Yaptıklarınızın işe yarayıp yaramadığını görmek adına cihazınızı 24 saat ila 48 saat arasında kapalı bir şekilde bekletin. Eğer daha öncesinde açmayı düşünürseniz, içerideki bileşenler kısa devre yapabilir. Tüm bu adımlardan sonra cihazınız açılıyorsa ne mutlu. Ancak ilerleyen dönemlerde oksitlenmeye bağlı arıza riskinin olduğunu asla unutmayın. Cihazınız açılmıyorsa yetkili bir teknik servisten yardım alın.