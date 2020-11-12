Suya Düşen Telefonu Pirince Yatırmak Doğru mu? - Eğer akıllı telefonunuzu suya düşürdüyseniz ve bununla ilgili neler yapabileceğinizi araştırdıysanız, hemen her yerde telefonu pirince yatırmanız gerektiğini söyleyen çeşitli tavsiyelerle karşılaşmışsınızdır.

Yemeklerimize lezzet katan pirincin yapamayacağı şeylerden birisi, cep telefonunuzu kurtarmaktır. Hatta bazı durumlarda sorunun derinleşmesine neden olabilir.

Suya Düşen Telefonu Pirince Yatırmak Doğru mu?

Telefonunuzun ıslandıktan sonra pirince yatırılmasının neden işe yaramayacağını merak ediyorsanız, bu detaya daha yakından göz atacağız.

Öncelikli olarak bilmeniz gereken ilk şey şu ki korozyon, telefon su ile temas ettiğinde anlık olarak gerçekleşir. Bazı durumlarda önemli bileşenlere denk gelmez ve bazı durumlarda ise ciddi sorunlara yol açar. Eğer akıllı telefonunuz ıslandıktan sonra onu tezgahta, pirinçte ya da benzeri bir yerde bekletip açabildiyseniz, bunun beklettiğiniz yer ile ilgili olduğunu düşünebilirsiniz. Muhtemelen söyleyeceğiniz şey, pirince yatırdım ve yardımcı oldu olacaktır.

Ama hayır, olmadı.

Telefonunuz çalışıyor gibi görünse dahi zayıflayan ve daha kırılgan hale gelen oksitlenmiş lehim bağlantıları ile karşı karşıyasınız. Daha da kötüsü, bu durum cihazın içerisinde yayılmaya devam edecek. Eğer cihazı açıp içerisini onarma imkanına sahip değilseniz yapabileceğiniz şeyler cihazı en kısa sürede sudan çıkarmak, hemen kapatmak, mümkünse de pilini ayırmak olacaktır. Dahası değil.

Peki ama bu efsane nasıl doğdu?

The Verge, bu konuda 1946 yılına kadar geriye dönük bir araştırma yaptı. Buna göre tüm bu yaygaranın sorumlusu bir muhabir. Washington Post bünyesinde görev alan bir muhabir 2007 yılında yaptığı bir haberde BlackBerry telefonunu suya düşürdüğünü, bunun ardından pirince yatırdığını ve telefonun sapasağlam çıktığını aktardı.

Nitekim gelişmiş teknoloji problemine Neolitik dönemden kalma bir tahıl önermek pek de mantıklı değildi.

Kullandığınız telefonu pirincin içine koymaya karşı açıkça karşı olan bu rehberimizde bile, 'ıslak telefon' ve 'pirinç' terimlerini birbirine bağlayan internet aramalarına bir şekilde katkıda bulunuyoruz. Unutmayın ki pirinç bir alet değil, bir gıdadır. Suya düşen telefonunuzu pirince yatırmaya bir son vermelisiniz.