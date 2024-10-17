SWM Motor Otomobil Modelleri Neler?

2023 yılının sonlarında Türkiye piyasasına giriş yapan SWM Motor, Çin esaslı bir otomobil markası. Shineray Group adıyla uluslararası pazarda satış yapan firmanın Türkiye’de satılan çeşitli otomobil modelleri mevcut. Otomobil tutkunları markanın ülkemizde satışa çıkardığı araçların modellerini ve özelliklerini merak ediyor. Bu yazımızda SWM motor imzalı, Türkiye’de satın alabileceğiniz başlıca otomobil modellerini ve özelliklerini sizin için sıraladık.

SWM Motor’un Türkiye’de Satılan Otomobil Modelleri

Markanın kendi websitesine girdiğimizde Türkiye’de satışı yapılan modellere ilişkin 4 farklı seçenek bizi karşılıyor. Bu modeller SWM GO1, SWM GO1F, SWM GO3F ve SWM GO5 Pro olarak adlandırılıyor. Teknik özellikleri ve fiyatlarına bakacak olursak, model bazında sıralanan detayları içeriğin devamında bulabilirsiniz.

SWM GO1 Özellikleri ve Fiyatı

Şehir otomobili olarak tasarlanan araç İtalyan dokunuşlarla sportif bir görünüme kavuşuyor. Çift renkli alüminyum jantları ve ön kısımda yer alan ızgara tasarımı ile sportif bir görünüm sergileyen model; LED gündüz farları, kısa menzilli far ve fren lambaları ile dikkat çekiyor.

Farklı donanım paketleri ile satışa sunulan otomobilde seçilen pakete göre aydınlatma detayları değişiklik gösteriyor. Arka kısımda bulunan çift egzoz çıkışı motor performansını iyileştirmenin yanı sıra aracın heybetli görünümüne karşın sahip olduğu spor görünümü destekliyor.

Tek tuşla aynalardaki buğu ve buzu çözme imkanı sunan modelde elektrikli aynalar sürüş konforunu yükseltiyor. İç tasarımda kablosuz akıllı telefon şarjı, dokunmatik multimedya ekranı, 360 derece HD kamera ve VDR bulunuyor.

HCC yokuş desteği, TCS çekiş kontrol sistemi, hava yastıkları ve arka görüş kamerası ile güvenli bir yolculuk vadeden otomobilin teknik özellikleri ise şu şekilde:

Motor: 4 silindirli benzinli turbo SWD15T

Max güç: 98 kW

Max tork: 212 Nm

Şanzıman: 6 ileri manuel önden çekişli

Max hız: 180 km/s

Boyut: 4,160 x 1,855 x 1,740 mm

Jant: 18’’ çift renkli alaşım jantlar

Halojen far, LED gündüz farı, ısıtmalı, katlanabilir ve elektrikli dış aynalar, köpekbalığı anteni, LED arka stop lambaları aracın dış tasarımında dikkat çeken diğer özellikler arasında sıralanıyor.

İç tasarımda ise krom kaplamalı kapı kolları, sportif gösterge paneli, yumuşak dokulu konsol, çok fonksiyonlu direksiyon ve ekolojik deri iç mekân bizi karşılıyor.

Konfor özelliklerine baktığımızda sunroof, manuel klima, katlanır arka koltuklar, anahtarsız giriş, start-stop düğmesi, ısıtma ve soğutma özellikli bardak tutucu gibi özellikler olduğunu görüyoruz.

Güvenlik sisteminde ise ESP, TCS, HBA, HHC, çift flaşör, hava yastıkları, arka geri vites radarı, geri görüş kamerası, lastik basınç ve sıcaklık kontrolü, alarm sistemi, ISOFIX, yangın sürücü teknolojileri kullanılıyor.

10 inç multimedya ekranı dokunmatik özelliğe sahip. Ayrıca Bluetooth ve navigasyon desteği sunuyor.

Ön ve arka USB bağlantı noktalarının yanı sıra Hi-Fi 5 hoparlör sistemi sayesinde yolculuğunuzu daha keyifli bir hale getiriyor.

SWM GO1 modelinin Comfort MT donanım paketi için başlangıç fiyatı markanın kendi sitesinde 1.199.000 tl olarak belirtilirken, Elite DCT paketi 1.519.000 tl’den satışa çıkıyor.

SWM GO1F Özellikleri ve Fiyatı

Tasarım ve kullanılan teknolojiler açısından SWM GO1 ile benzer özelliklere sahip olan otomobilde de İtalyan dokunuşunun izlerini görüyoruz. Aracın teknik özellikleri ise şu şekilde:

Boyut: 4,610 x 1,855 x 1,740 mm

Motor: 4 Silindirli benzinli turbo SWD156 – 1.498 cc

Şanzıman: 7 ileri DCT önden çekişli

Max güç: 102 kW

Max tork: 212 Nm

Max hız: 180 km/s

Jant: 18’’ çift renkli alaşım spor jant

Dış tasarımda SWM GO1 ile hemen hemen aynı özelliklere sahip olan modelin iç tasarımında bir önceki modelden farklı olarak siyah tavan kaplaması, ambiyans aydınlatma ve deri direksiyon bulunduğunu görüyoruz.

Konfor özelliklerine baktığımızda ise panoramik elektrikli açılır cam tavan, sürüş kaydedici, elektrikli bagaj kapağı ve karartılmış arka camlar bu model ile eklenen özellikler arasında sıralanıyor.

Güvenlik sistemlerinde ise kapı açık uyarısı, panoramik video, kör nokta uyarı, şeritten ayrılma uyarı, çarpışma uyarı, hareketli nesneleri algılama sistemleri mevcut.

Ön konsolda 10 inçlik multimedya ekranın yanı sıra kablosuz cep telefonu şarjı, çakmak, 12V güç kaynağı, USB girişleri bulunuyor.

Araç içinde Hi-Fi 9’lu hoparlöre eşlik eden bir adet subwoofer (bagaj hoparlörü) kullanılıyor.

SWM GO1F için Premium DCT paketinin güncel satış fiyatı ise kendi sitesinde 1.589.000 TL olarak belirtiliyor.

SWM GO3F Özellikleri ve Fiyatı

Deluxe MT donanım paketi ile satışa sunulan bu model uzun yol aracı olarak tanıtılıyor. Off-Road kiti ile özelleştirilen modelin dikkat çeken özelliklerinden birisi aracın 7 koltuklu olması. Aynı zamanda geniş bir bagaj hacmi sunuyor. Bu sayede büyük aileler için kullanışlı bir araç olarak değerlendiriliyor. Ayrıca uzun yolda da konforlu bir yolculuk vadediyor.

Aracın teknik özelliklerini aşağıda sizin için sıraladık.

Boyut: 4,605 x 1,815 x 1,810 mm

Motor: 4 Silindirli benzinli atmosferik SWD 15 – 1499 cc

Max güç: 81 kW

Max tork: 152 Nm

Şanzıman: 5 ileri manuel önden çekişli

Max hız: 165 km/s

Jant: 17’’ alaşımlı jantlar

Dış tasarımda diğer modellerden farklı olarak motor alt koruması ve offroad gövde koruma kiti bulunuyor.

İç tasarımda 3.5’’ dijital gösterge paneline eşlik eden 10,25’’ lik multimedya ekranı mevcut.

Hi-Fi 6’lı hoparlörlere sahip olan otomobilde ön konsolda sigara çakmağı, USB girişleri, 12V güç girişi yer alıyor.

Konfor özelliklerine baktığımızda standart özelliklerin yanı sıra ikinci ve üçüncü sıra koltuklar için özelleştirilmiş ayarlar olduğunu görüyoruz. Üçüncü sıra koltuklar katlanabiliyor. İkinci sıra koltuklar ise ileri – geri hareket edebiliyor.

Güvenlik sistemlerinde ABS, EBD, ESP, TCS, HBA, HHC’nin yanı sıra acil frenleme ve çift flaşör sistemi, lastik basıncı izleme, hava yastıkları, arka geri vites radarı gibi özelliklere yer veriliyor.

Bu otomobilin satış fiyatı ise SWM’nin Türkiye websitesinde 1.145.000 TL’den başlıyor.

SWM GO5 PRO Özellikleri ve Fiyatı

Deluxe MT ve Premium DCT olmak üzere iki farklı donanım paketi ile satışa sunulan GO5 Pro modelinde gelişmiş olan versiyon Premium DCT olarak adlandırılıyor. Her iki donanım paketinde de sunulan özellikleri içeriğin devamında bulabilirsiniz.

İtalyan tasarım çizgilerinin geniş hacimle bir araya geldiği bu model kalabalık aileler ve uzun yolculuklar için ideal olarak tasarlanmış.

1 m2’lik otomatik açılır panoramik tavan ve ekstra uzun dingil mesafesi ile dikkat çeken modelin bagaj hacmi de oldukça geniş. Aracın teknik özellikleri ise şöyle sıralanıyor:

Boyut: d.750 x 1.860 x 1.780 mm

Dingil mesafesi: 2750 mm

Motor: 4 Silindirli benzinli SWD15 motor- 1499 cc

Max güç: 102 kW

Max tork: 212 Nm

Şanzıman: 6 ileri manuel FWD

Max hız: 185 km/s

Jant: 18’’ alaşımlı jant

İç tasarımda fark yaratan özelliklerden biri spor tarzdaki karma LCD gösterge paneli olarak bizi karşılıyor.

Merkezi kilit sistemi ile desteklenen otomobilde ikinci sıra koltuklar için sırt dayanağı açı ayarı mevcut. Bu sırada bulunan koltuklar ileri geri hareket ettirilebiliyor.

Gelişmiş güvenlik seçenekleri ile sürüş konforunu üst seviyeye taşıyan otomobilin ön konsolunda 12 inç büyüklüğünde bir adet multimedya internet dokunmatik ekran bulunuyor.

Android Auto ve Apple Car Play desteği sunan araçta cep telefonu yansıtma özelliği de mevcut.

Hi-Fi 4lü hoparlöre ev sahipliği yapan otomobilde USB girişleri ve 12V’luk güç kaynağına da yer verilmiş.

SWM GO5 Pro’nun Deluxe MT modeli için başlangıç fiyatı 1.390.500 tl olarak belirtilirken Premium DCT paketinin fiyatı ise 1.579.000 TL'den başlıyor.

Türkiye’de satılan SWM imzalı otomobillerden SUV kategorisinde sıralanan seçenekleri yukarıda sizin için listeledik. Bunların yanı sıra ticari araç kategorisinde ise markanın X30L EV modeli satışa sunuluyor.