Tarayıcılarda Çerezler Nasıl Engellenir? (Chrome, Edge, Firefox, Safari)

İnternette gezinirken, ziyaret ettiğiniz web siteleri "çerez" adı verilen küçük veri parçacıklarını bilgisayarınıza veya telefonunuza kaydeder. Bu çerezler, daha sonra aynı siteye tekrar geldiğinizde sizi tanımak ve deneyiminizi kişiselleştirmek için kullanılır. Ancak çerezler, bazı durumlarda gizliliğinizi de tehdit edebilir.

İnternetteki farklı siteler arasında takip edilmenize ve reklam bombardımanına maruz kalmanıza neden olabilir. Neyse ki, tarayıcılarda çerezleri engelleme ve temizleme seçenekleri mevcut. Bu yazımızda, size Chrome, Edge, Firefox ve Safari tarayıcılarında çerezlerin nasıl temizleneceğini adım adım göstereceğiz.

Google Chrome’de Çerez Engelleme

Chrome çerezleri silme işlemi için şu adımlar takip edilmeli;

İlk olarak bilgisayardan Chrome açılır.

Ekranın sağ üst köşesinde konumlanan “üç nokta” simgesine tıklanır.

“Diğer Araçlar > Tarama Verileri Temizle” seçeneğine basılır.

Zaman aralığı seçilerek her şeyin silinmesi için “Tüm Zamanlar” seçilir.

“Çerezler ve diğer site verileri” ve “Önbelleğe alınan resimler ve dosyalar” onay kutuları işaretlenerek “Verileri Temizle” butonuna tıklanır.

Edge’de Çerez Engelleme

Tarayıcılarda çerez engelleme işlemi Edge’de şu şekilde yapılır;

Ekranın sağ üst köşesinde konumlanan “üç nokta” simgesine tıklanıp “Ayarlar” seçilir.

Ekranın sol menüsünden “Çerezler ve Site İzinleri” butonuna tıklanır.

“Çerezleri ve site verilerini yönet ve sil” alanına gidilerek “Üçüncü taraf çerezlerini engelle etkinleştirilir.

Bazı sitelerin birinci ve üçüncü taraf çerezlerinin toplanması ya da sitelerde hiçbir çerez tutulmaması içinde istisna listesi oluşturulabilir. Bu istisna listesi şöyle oluşturulur;

Ayarlar → Çerezler ve site izinleri → Çerezleri ve site verilerini yönet ve sil adımları takip edilir.

“Engelle” ya da “İzin Ver” yanında konumlanan “Ekle” seçilir.

URL’ler ilgili kısımlara girilir.

“Bu siteye üçüncü taraf çerezleri dahil et” butonu işaretlenir. Bu onay kutusu sadece istisna oluşturulduğunda kullanılabilir.

Firefox’ta Çerez Engelleme

Tarayıcılarda çerez engelleme işlemi Firefox için şöyle ilerliyor;

Sağ üst köşede yer alan “yatay üç çizgi” şeklindeki Menü butonuna tıklanır.

Menü içerisinden “Seçenekler” seçilip “Gizlilik ve Güvenlik” paneline basılır.

“Çerezler ve Site Verileri” kısmından “Verileri Temizle” butonuna tıklanır.

“Çerezler ve Site Verileri” butonu üzerinden onay işareti kaldırılarak “Önbelleğe alınmış web içeriği” kutusu işaretlenir.

En son “Temizle butonuna tıklanarak adımlar tamamlanır.

Safari’de Çerez Engelleme

Safari tarayıcısında çerezleri engellemek için öncelikle Safari’deki Menü alanına tıklanır. Akabinde “Tercihler → Gizlilik” seçilir. “Güvenlik” seçeneğine tıklanarak “Çerezleri Göster” seçilir. “Tümünü Kaldır” ve daha sonrasında çerezler listesinin kapatılması içinde “Bitti” butonuna basılır.

Çerezler, izleme özelliğine sahiptir. Bu özellik sayesinde hangi internet sitelerinde ve ne kadar vakit geçirildiği gibi bilgilere ulaşır. Aynı zamanda alışveriş sepetine eklenen ürünler ve hangi ürünlerin aratıldığı hakkında da bilgi sahibi olur. Tüm bu belirttiğimiz noktalar doğrultusunda çerezlerin gizlilikle ilgili endişeleri de ortaya çıkardığını söyleyebiliriz.

Gizlilik tehlikesi oluşturan bazı çerezler, başka bilgisayarlar tarafından da gönderilebilir. Özellikle başka bilgisayarlardan gönderilen çerezler, cihazlara zarar veren virüs dosyalarıdır. Virüs dosyaları yüzünden bilgileriniz çalınabilir. Böyle olumsuz durumların önüne geçmek için yukarıda belirttiğimiz tarayıcılarda çerez engelleme işlemlerini yapabilirsiniz.