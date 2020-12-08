Tarayıcıya Bulaşan Virüsler Nasıl Temizlenir?

Bildiğiniz üzere bazı virüsler bilgisayarınızın dosyalarını değil, internet tarayıcısını rahatsız eder. Sizler için oluşturduğumuz bu rehberde tarayıcıya bulaşan virüs nasıl temizlenir sorusuna daha yakından göz atacağız. İşte internet tarayıcısına bulaşan virüsü temizleme yöntemleri!

Tarayıcıya Bulaşan Virüsü Temizleme Yöntemleri

Başlamadan önce ufak bir hatırlatma yapmak adına kötü amaçlı yazılımlar bir antivirüs programı ve bir miktar dikkatli kullanım ile kolayca önlenebilir. Bu noktada hangi antivirüs programını kullanacağınızdan emin değilseniz, hemen aşağıdaki bağlantımıza göz atabilirsiniz.

Öte taraftan iş işten geçtiyse ve tarayıcınız halihazırda pek çok kötü amaçlı yazılımın yuvası haline geldiyse, bu durumda neler yapmanız gerektiğini merak ediyor olabilirsiniz. Endişe etmenize gerek yok çünkü tüm bu kötü amaçlı yazılımlardan ufak uğraşlar sonucunda kurtulmanız mümkün.

1- Bilinmeyen Eklentileri Kaldırın

Tarayıcılara bulaşan virüslerin büyük bir kısmı, yüklediğiniz ya da arka planda gizlice yüklenen eklentilerden kaynaklanır. Bu nedenle onlardan kurtulmak için atmanız gereken ilk adım, bilmediğiniz eklentileri cihazınızdan kaldırmak olacaktır. Yani sizin yüklemediğiniz eklentileri yok edin.

2- Silip Tekrar Yükleyin

Eğer üstteki adım işe yaramadıysa internet tarayıcınızı bir süre için kaldırmayı düşünebilirsiniz. Bu işlemin ardından tarayıcıya ait özel klasörlerin temizlendiğinden de emin olun. Ardından internet tarayıcınızı tekrardan yükleyin ve gerekli kurulumları sağlayın.

2- Antivirüs ile Tarayın

Hem internet tarayıcınızı ve hem de bilgisayarınızı güvende tutmak önemlidir. Bu nedenle bir antivirüs uygulamasını cihazınıza indirin ve kapsamlı bir derin tarama başlatın. Ardından bulunan zararlı yazılımların tümünü cihazınızdan kaldırarak devam edin.

Hemen yukarıda da bahsettiğimiz gibi kötü amaçlı yazılımlar bazı önlemler ve bilinçli kullanımlarla birlikte kolayca önlenebilir. Bu noktada cihazınızda her zaman bir antivirüs programının kurulu olduğundan ve bu programın sürekli olarak güncel kaldığından emin olun.

Standart bir antivirüs programı genellikle haftalık periyotlarda güncellenir. Antivirüs yazılımları sizi yalnızca virüslere karşı korumakla kalmaz, aynı zamanda birçok kötü amaçlı yazılım türüne karşı da koruma sağlar. Ayrıca bilinçli internet kullanımı ile de bu riskleri en aza indirgeyebilirsiniz.

Peki siz bu rehberimizde yer alan konular hakkında ne düşünüyorsunuz? Burada yer alan bilgiler işinize yaradı mı ve tarayıcınızda yer alan virüsleri başarılı bir şekilde kaldırabildiniz mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin.