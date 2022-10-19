Teamviewer performansı nasıl arttırılır sorusu, dünyanın en popüler programlarından bir tanesi olan Teamviewer'ı kullanırken donma ve yavaşlama gibi çeşitli problemler ile karşı karşıya kalan kullanıcılar tarafından sorulan soruların başında geliyor. Bu yazıda popüler programın performansını arttırabilmek için uygulamanız gereken adımları açıkladık.

Teamviewer programını kullanarak uzak masaüstü bağlantıları kurabiliyor ve dilerseniz kendi bilgisayarınıza, dilerseniz de arkadaşlarınızın veya iş için farklı konumlardaki bilgisayarların tüm bilgilerine erişebiliyorsunuz.

Dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan programı kullanmak her ne kadar oldukça basit olsa da zayıf internet bağlantısı gibi sorunlardan dolayı karşıdaki bilgisayar ile uğraşmak can sıkıcı bir hal alabiliyor.

En hızlı şekilde uzak masaüstü bağlantısını gerçekleştirmek ve performans sıkıntısı yaşamamak için yapmanız gereken ayarlar ise Teamviewer’ın içerisinde sizi bekliyor. Dilerseniz rehberimizi okumadan önce aşağıdaki bağlantıları kullanarak Teamviewer’ı bilgisayarınıza yahut mobil cihazınıza da kurabilirsiniz.

Teamviewer Performansı Attırma Adımları Neler?

Programı açın.

Üst kısımdaki "Ekstralar" sekmesine tıklayın.

"Seçenekler" menüsüne girin.

"Uzaktan Kontrol" kategorisini görüntüleyin.

"Kalite" bölümünde "Hızı optimize et" seçeneğini seçin.

"Duvar kağıdını kaldır" seçeneğini işaretleyin.

"Bilgisayar sesleri ve müzik oynat" seçeneğini kaldırın.

Tüm dünyada çok popüler bir program olan Teamviewer isimli programı indirip yükledikten sonra performans konusunda çeşitli sorunlar ile karşı karşıya kaldıysanız, uygulamanız gereken bazı adımlar mevcut. Bu adımlar sayesinde performans artışı sağlayabilir ve programı herhangi bir problem yaşamadan kullanmaya devam edebilirsiniz.

Performans artışını gerçekleştirebilmek için ilk olarak programı açın. Açılan pencerenin üst kısmında yer alan "Ekstralar" sekmesine tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirmeniz hâlinde bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Seçenekler" menüsüne girmeniz gerekiyor.

Seçenekler menüsünde sol kısımda konumlanan "Uzaktan Kontrol" kategorisini görüntüleyin. Bu kategoride bazı ayarlar yapmanız gerekiyor. Öncelikle "Kaliteli" bölümünde "Hızı optimize et" seçeneğini seçin. Daha sonra "Duvar kağıdını kaldır" seçeneğini işaretleyin.

"Bilgisayar sesleri ve müzik oynat" seçeneğini kaldırın. Bu işlem sırasında problem yaşayan kişiler için adımları görsellerle daha detaylı bir şekilde anlattık.

Elbette performans ayarlarını yapmak için ilk olarak yüklü olan Teamviewer programını açmanız gerekiyor. Programı açtığınızda karşınıza gelecek olan pencere aşağıdaki gibi olacaktır.

Ana ekranın üst kısmında yer alan “Ekstralar” bölümü performans seçeneklerine ulaşabileceğimiz yol olarak belirlenmiş. “Ekstralar”a tıkladığınızda karşınıza “Seçenekler” adlı bir alt menü gelecektir ve bu menüyü seçerek yolumuza devam ediyoruz.

“Seçenekler” bölümüne girdiğinizde her ne kadar performans gibi bir başlık yer almasa da sol bölümde yer alan “Uzaktan Kontrol” sekmesi performans iyileştirmelerinin yapıldığı bölüm olmaktadır.

“Uzaktan kontrol” sekmesinde yer alan ayarları aşağıdaki şekilde görebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken konular arasında Kalite bölümünü “Hızı optimize et” haline getirmek, “Duvar kağıdını kaldır” seçeneğini seçmek ve “Bilgisayar sesleri ve müzik oynat” kısmını ise ses duymaya ihtiyacınız yoksa kaldırmak geliyor.

Eğer Kalite bölümünde yer alan seçeneklerin daha da detayına inmek isterseniz “Özel ayarlar” sekmesine geçiş yapabilir ve aşağıda yer alan ekran görüntümüzdeki ayar bölümlerini değiştirebilirsiniz.

Gri tonları seçmeniz daha az veri akışına neden olacağından dolayı çok daha performanslı şekilde uzak masaüstü bağlantınızı gerçekleştirmenizi sağlayacaktır. Aynı zamanda “Aero renk şemasını etkinleştir” seçeneğini de kaldırırsanız yine bağlantıya yük oluşturan şeffaflık özelliğini kaldırabilir ve böylece çok daha hızlı bir şekilde bağlantı kurabilirsiniz.

Bu yazıda uzakta yer alan bir bilgisayara bağlanabilmenize imkân tanıyan ve bu sayede çeşitli sorunları çözebilmenizi mümkün hâle getiren programda performans artışı için uygulamanız gereken adımları açıkladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.