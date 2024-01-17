120Hz Yenileme Hızı Sunan Tecno Pova 5 Serisi Özellikleri ve Fiyatı

Çok şık bir görünüme sahip olan Tecno Pova 5 serisi özellikleri ve fiyatı ile dikkat çekiyor. Peki, Pova 5 ve Pova 5 Pro modellerinden oluşan yeni telefon serisinde hangi donanım bileşenleri bulunuyor? Bu rehberde söz konusu telefonların neler sunduğunu açıkladık.

Tecno Pova 5 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,78 inç

: 6,78 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2460 piksel

: 1080 x 2460 piksel Ekran Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 396 PPI

: Yaklaşık 396 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : MediaTek Helio G99

: MediaTek Helio G99 GPU : Mali-G57 MC2

: Mali-G57 MC2 RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Arka Kamera : 50 MP ana kamera + yardımcı lens

: 50 MP ana kamera + yardımcı lens Arka Kamera Video Kaydı : 1440p 30 FPS, 1080p 30 FPS

: 1440p 30 FPS, 1080p 30 FPS Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Yazılım : Android 13 tabanlı HIOS 13

: Android 13 tabanlı HIOS 13 Batarya Kapasitesi : 6.000 mAh

: 6.000 mAh Ağırlık : 219,4 gram

: 219,4 gram Kalınlık: 9 mm

Tecno Pova 5 Fiyatı

Mavi, altın ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan Tecno Pova 5 modelinin 256 GB depolama alanına sahip sürümü 9 bin 949 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Tecno Pova 5 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,78 inç

: 6,78 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2460 piksel

: 1080 x 2460 piksel Ekran Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 396 PPI

: Yaklaşık 396 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : MediaTek Dimensity 6080

: MediaTek Dimensity 6080 GPU : Mali-G57 MC2

: Mali-G57 MC2 RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Arka Kamera : 50 MP ana kamera + yardımcı lens

: 50 MP ana kamera + yardımcı lens Arka Kamera Video Kaydı : 1440p 30 FPS, 1080p 30 FPS

: 1440p 30 FPS, 1080p 30 FPS Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Yazılım : Android 13 tabanlı HIOS 13

: Android 13 tabanlı HIOS 13 Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Ağırlık : 212 gram

: 212 gram Kalınlık: 9 mm

Tecno Pova 5 Pro Fiyatı

Siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan Tecno Pova 5 Pro modelinin 256 GB depolama alanına sahip sürümü 13 bin 449 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Bu rehbrede Tecno Pova 5 serisi ne kadar fiyata satılıyor sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtladık. Söz konusu telefonlar ile iligli düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.