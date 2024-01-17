120Hz Yenileme Hızı Sunan Tecno Pova 5 Serisi Özellikleri ve Fiyatı
Bu rehberde Tecno Pova 5 serisi özellikleri ve fiyatı hakkında merak edilen soruları cevaplayacağız. İşte yeni akıllı telefon modellere dair detaylar!
Çok şık bir görünüme sahip olan Tecno Pova 5 serisi özellikleri ve fiyatı ile dikkat çekiyor. Peki, Pova 5 ve Pova 5 Pro modellerinden oluşan yeni telefon serisinde hangi donanım bileşenleri bulunuyor? Bu rehberde söz konusu telefonların neler sunduğunu açıkladık.
Tecno Pova 5 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,78 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2460 piksel
- Ekran Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 396 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: MediaTek Helio G99
- GPU: Mali-G57 MC2
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + yardımcı lens
- Arka Kamera Video Kaydı: 1440p 30 FPS, 1080p 30 FPS
- Ön Kamera: 8 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Yazılım: Android 13 tabanlı HIOS 13
- Batarya Kapasitesi: 6.000 mAh
- Ağırlık: 219,4 gram
- Kalınlık: 9 mm
Tecno Pova 5 Fiyatı
Mavi, altın ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan Tecno Pova 5 modelinin 256 GB depolama alanına sahip sürümü 9 bin 949 TL fiyat etiketiyle satılıyor.
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Tecno Pova 5 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,78 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2460 piksel
- Ekran Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 396 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: MediaTek Dimensity 6080
- GPU: Mali-G57 MC2
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + yardımcı lens
- Arka Kamera Video Kaydı: 1440p 30 FPS, 1080p 30 FPS
- Ön Kamera: 16 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Yazılım: Android 13 tabanlı HIOS 13
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Ağırlık: 212 gram
- Kalınlık: 9 mm
Tecno Pova 5 Pro Fiyatı
Siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan Tecno Pova 5 Pro modelinin 256 GB depolama alanına sahip sürümü 13 bin 449 TL fiyat etiketiyle satılıyor.
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Bu rehbrede Tecno Pova 5 serisi ne kadar fiyata satılıyor sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtladık. Söz konusu telefonlar ile iligli düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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