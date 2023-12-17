108 MP Kameralı Tecno Spark 20 Pro Özellikleri ve Fiyatı

108 megapiksel çözünürlüğünde ana kameraya sahip olan Tecno Spark 20 Pro, özellikleri ve fiyatı ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Peki, 2023 yılının aralık ayında tanıtılan yeni akıllı telefon modeli neler sunuyor? Bu rehberde telefona dair merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.

Tecno Spark 20 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,78 inç

: 6,78 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2460 piksel

: 1080 x 2460 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 396 PPI

: Yaklaşık 396 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : MediaTek Helio G99

: MediaTek Helio G99 İşlemci Çekirdekleri : 8 çekirdek

: 8 çekirdek Üretim Teknolojisi : 6 nm

: 6 nm GPU : Mali-G57 MC2

: Mali-G57 MC2 RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 256 GB

: 256 GB Arka Kamera : 108 MP ana kamera

: 108 MP ana kamera Arka Kamera Video Kaydı : 1440p 30 FPS, 1080p 30 FPS

: 1440p 30 FPS, 1080p 30 FPS Ön Kamera : 32 MP

: 32 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Bluetooth : 5.2

: 5.2 Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Şarj : 33W

: 33W Kalınlık: 8,4 mm

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, IPS LCD ekran üzerinde 1080 x 2460 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 396 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. MediaTek Helio G99 işlemci ve Mali-G57 MC2 GPU'nun yer aldığı akıllı telefon 168,6 x 76,6 x 8,4 mm boyutlarında.

32 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı ön kameraya sahip olan telefonda 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı mevcut. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olan akıllı telefon 33W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Tecno Mobile marka yeni akıllı telefon modelinin ön kamerası 1080p çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor. Peki, çok şık bir görünüme sahip olan Tecno Spark 20 Pro ne kadar fiyata satılıyor?

Tecno Spark 20 Pro Fiyatı

Tecno Spark 20 Pro olarak isimlendirilen yeni akıllı telefon modeli için Filipinler'de 5 bin 599 PHP (100 dolar civarında) fiyat etiketi belirlendi.

Bu rehberde Tecno Spark 20 Pro ne kadar fiyata satılıyor sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtladık. 15 Aralık 2023 tarihinde tanıtılan yeni akıllı telefon modeli ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.