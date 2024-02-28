Bütçe Dostu Oyun Telefonu: Tecno Pova 6 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Oyun odaklı akıllı telefon modeli Tecno Pova 6 Pro özellikleri ve uygun fiyatı ile öne çıkıyor. Yüksek batarya kapasitesine sahip olan bütçe dostu cihaz 120Hz ekran yenileme hızı ve dahasını sunuyor. Bu rehberde telefona dair merak edilen soruları cevaplayacağız.

Tecno Pova 6 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,78 inç

: 6,78 inç Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2436 piksel

: 1080 x 2436 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 393 PPI

: Yaklaşık 393 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : MediaTek Dimensity 6080

: MediaTek Dimensity 6080 RAM : 8 GB / 12 GB

: 8 GB / 12 GB Depolama : 256 GB

: 256 GB Arka Kamera : 108 MP + 2 MP + 0.08 MP yardımcı lens

: 108 MP + 2 MP + 0.08 MP yardımcı lens Ön Kamera : 32 MP

: 32 MP Batarya Kapasitesi : 6.000 mAh

: 6.000 mAh Kablolu Şarj : 70W

: 70W Yazılım : Android 14 tabanlı HIOS 14

: Android 14 tabanlı HIOS 14 Boyut: 165,5 x 76,1 x 7,9 mm

En iyi oyuncu telefonları arasında yerini alan Pova 6 Pro modeli 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. MediaTek Dimensity 6080 işlemciye ve Mali-G57 MC2 GPU'ya sahip telefonda 256 GB depolama alanı mevcut.

Telefonun arka tarafında 108 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası ve 0.08 megapiksel çözünürlüğünde yardımcı lens yer alıyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera bulunuyor.

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip cihaz, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2436 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 393 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 6.000 mAh batarya kapasitesinin yer aldığı telefon 70W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Tecno Pova 6 Pro Fiyatı Ne Kadar?

Android 14 tabanlı HIOS 14 ile beraber gelen Tecno Pova 6 Pro modelinin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 229 dolar, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip versiyonu için 269 dolar belirlendi.

Bu rehberde Tecno Pova 6 Pro ne kadar fiyata satılıyor sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.