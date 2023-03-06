Tecno Spark 10 Pro Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!

Gerçekleştirilen tanıtım sonucunda Tecno Spark 10 Pro özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, Tecno Spark 10 Pro isimli yeni akıllı telefon modeli neler sunuyor? Söz konusu cihaza dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Tecno Spark 10 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,8 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

İşlemci: MediaTek Helio G88

RAM: 8 GB + 8 GB sanal bellek

Depolama: 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 50 MP + 2 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

Kablolu Şarj: 18W

Yazılım: Android 13 tabanlı HiOS 12.6

Kalınlık: 8,46 mm

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Tecno Spark 10 Pro, bu ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 90Hz ekran yenileme hızı sunuyor. Gücünü MediaTek Helio G88 işlemcisinden alan cihazda ARM Mali-G52 2EEMC2 GPU mevcut.

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü bulunuyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Telefonun yan tarafında parmak izi okuyucusu mevcut.

Tecno Spark 10 Pro Fiyatı

İki farklı renk seçeneğiyle birlikte gelen Tecno Spark 10 Pro, önümüzdeki haftalarda Hindistan'da piyasaya sürülecek. Telefonun 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü yaklaşık 122 dolar fiyat etiketine sahip.