Dynamic Island Benzeri İşlev Sunan Tecno Spark 20C Özellikleri ve Fiyatı

Dynamic Port olarak isimlendirilen özelliği ile dikkatleri üzerinde toplayan Tecno Spark 20C özellikleri neler? Bu rehberde çok şık bir görünüme sahip olan akıllı telefon modelinin donanım konusunda neler sunduğunu açıkladık.

Tecno Spark 20C Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,6 inç

: 6,6 inç Ekran Teknolojisi : LCD

: LCD Ekran Çözünürlüğü : 720 x 1612 piksel

: 720 x 1612 piksel Ekran Yenileme Hızı : 90Hz

: 90Hz İşlemci : Sekiz çekirdekli işlemci

: Sekiz çekirdekli işlemci RAM : 8 GB (4 GB RAM + 4 GB Sanal RAM) / 16 GB (8 GB RAM + 8 GB Sanal RAM)

: 8 GB (4 GB RAM + 4 GB Sanal RAM) / 16 GB (8 GB RAM + 8 GB Sanal RAM) Depolama : 128 GB

: 128 GB Arka Kamera : 50 MP ana kamera

: 50 MP ana kamera Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Şarj: 18W

Tecno Spark 20C modelinde Dynamic Island benzeri "Dynamic Port" isimli bir özellik bulunuyor. Bu özellik, kilit ekranından çıkılmadan üst kısımdan çeşitli bilgilere erişilmesini ve bazı işlemlerin kolayca yapılabilmesine imkân tanıyor. Bunların yanı sıra daha fazla ekran alanı elde ediliyor.

6,6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı telefon, LCD ekran üzerinde 720 x 1612 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. Telefonda 8 GB (4 GB RAM + 4 GB Sanal RAM) ve 16 GB (8 GB RAM + 8 GB Sanal RAM) üzere iki farklı RAM seçeneği mevcut.

128 GB depolama alanına sahip telefonda hangi işlemcinin tercih edildiği açıklanmadı ancak daha önce Geekbench testinde ve Google Play Console'da ortaya çıkan bilgilere telefonda MediaTek Helio P35 bulunuyor. Resmî bilgi olmadığından ötürü cihazda farklı bir işlemci de olabilir.

5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefonda 18W kablolu şarj desteği bulunuyor. Peki, 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kameraya sahip olan Tecno Spark 20C ne kadar fiyat etiketiyle satılacak?

Tecno Spark 20C Fiyatı

Tecno Spark 20C olarak isimlendirilen yeni akıllı telefon modelinin fiyatı resmî olarak henüz açıklanmadı fakat 132 dolar civarında ücret ile satılması bekleniyor. Fiyat etiketi açıklandığında buradan bilgi vereceğiz.

Bu rehberde Tecno Spark 20C ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.