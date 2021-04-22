Akıncı TİHA İlk Atış Testi Başarıyla Tamamlandı

Akıncı TİHA ilk atış testi bugün itibarıyla yapıldı. Bayraktar tesislerinden havalanan insansız hava aracı, beraberinde taşığı Roketsan mühimmatlarını hedeflere başarıyla bıraktı. Selçuk Bayraktar tarafından yayınlanan video ile o anların görüntüleri ortaya çıktı.

Türkiye'nin silahlı insansız hava aracı macerası, İsrail'den Heron alınma çabalarıyla başlamıştı. Alım sürecinde yaşanan diplomatik problemler, satın alınan Heron'ların 2 tanesinin bozuk çıkması gibi sorunlar, Türkiye'yi yerli teknolojileri yöneltmişti. Bu uğurda çalışmalara başlayan devlet kurumu TAI, 2010 yılında ANKA adını verdiği insansız hava aracının ilk uçuşunu gerçekleştirmişti. TAI tarafından edinilen bilgiyle birlikte birçok özel şirket İHA konusunda çalışmalara başlamıştı.

Bayraktar ise SİHA ve İHA konusunda en başarılı özel şirket olarak ön plana çıkmıştı. Özellikle geliştirdiği TB2 isimli SİHA, maliyet açısından önde olmasıyla TSK'nın direkt kullanımına alınmıştı. Her ne kadar teknoloji konusunda ANKA'nın gerisinde kalsa da Bayraktar TB2, boyutlarının küçük olması ve boyutuna göre taşıyabildiği faydalı yük kapasitesi ile birçok farklı cephede kullanılmıştı.

Son olarak Azerbaycan'ın Vatan Muharebesi sırasında etkinliğini tam anlamıyla kanıtlayan TB2 sonrasında edindiği bilgileri daha büyük bir araca aktarma yoluna giden Bayraktar, Akıncı modelini tanıtmıştı. TB2'den kat be kat büyük olan ve faydalı yük kapasitesi konusunda önemli gelişmeler kaydeden Akıncı, bugün ilk testlerini gerçekleştirdi.

#AKINCI ilk atış denemesinde



MAM-T 🚀🚀🚀 👏👏

MAM-L 🚀🚀 👏

MAM-C 🚀 👏 ile



Tam İsabet 🎯



Not:

MAM-T yani ailenin en irisinin ilk atışı 😉

Bu yüzden ona bir değil 2X👏@roketsan @savunmasanayii



Köklerden Göklere...#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🐳🚀🌍🇹🇷 pic.twitter.com/rqRRgiZAZ0 — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) April 22, 2021

Akıncı TİHA İlk Atış Testi Görüntüleri

TAI tarafından geliştirilen Yüksek Faydalı Yük Kapasiteli İHA Aksungur ile birlikte Türkiye, ABD menşeli Reaper sınıfında İHA üretebilen sayılı ülkeler arasında yerini almıştı. Akıncı ile model sayısını ikiye çıkaran ülkemiz, insansız hava aracı konusundaki rüştünü bir kez daha göstermiş oldu.

Geçtiğimiz aylarda ilk uçuş testlerini başarıyla tamamlayan Akıncı, bugün ilk defa mühimmat ile uçtu. Roketsan tarafından geliştirilen MAM-L, MAM-C ve MAM-T mühimmatlarını hedefe gönderdi. Tam isabetle hedefleri vurmaya başaran Akıncı, böylece envantere girme konusunda bir başka testi daha geçmiş oldu.

AKINCI Taarruzi İHA Teknik Özellikleri:

Havada Kalış:24 Saat

İrtifa: 40.000 Feet

Faydalı Yük: 1.350 Kg (900 kg Harici – 450 kg Dahili)

Kalkış Ağırlığı: 4.5 Ton

Kanat Açıklığı: 20 mt

Motor: 2×450 Hp Turboprop (opsiyon 750 Hp + 240 Hp)

Veri Ağı: LOS\SATCOM

Radar: Milli AESA (Hava/SAR)

Elektronik Harp: Elektronik Destek Podu

Silahlar: MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Hassas Güdüm Kiti (HGK), Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Teber-82, Gökdoğan Füzesi, Bozdoğan Füzesi, SOM-A,

AKINCI SİHA Yetenekleri: