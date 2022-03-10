Telefon ekranını bilgisayara yansıtma nasıl yapılır? Telefondaki ekranı bilgisayara yansıtma işleminin nasıl yapıldığını detaylarıyla bu yazımızda derledik. Telefon ekranınızı bilgisayarınızda görüntülemek istiyor ancak nasıl yapılacağını bilmiyorsanız doğru yere geldiniz. Bu yazımızda size telefon ekranınızı bilgisayarınızda görüntülemenizi sağlayacak hızlı ve kolay yöntemi anlatıyor olacağız.

Telefonun Ekranını Bilgisayara Yansıtma Nasıl Yapılır?

ApowerMirror

MirrorTo

Reflector 4

Eğer güncel bir telefon kullanmıyorsanız yeni nesil telefonlarda entegreli olarak sunulan ''Yansıt'' özelliğinden yararlanamayacaksınız. Bu yüzden öncelikle telefon ekranını bilgisayara yansıtmak için piyasada yer alan çeşitli uygulamalara odaklanacağız. Aşağıda yer alan uygulamalar hem iOS hem de Android cihazları desteklemektedir. Daha detaylı bilgi için yazımızın devamını okumayı unutmayın. Söz konusu uygulamalar kimi kullanıcılarda kullanım konusunda kafa karışıklığı yaratabilir. Uygulamaların düzgün çalışması için aşağıdaki maddeleri sırasıyla uyguladığınızdan emin olunuz.

ApowerMirror

ApowerMirror Android ve iPhone için tasarlanmış bir ekran yansıtıcı programıdır. Uygulama kolaylıkla Android ve iPhone telefonların ekranını hem PC ye hem de Mac bilgisayarların ekranına yansıtabilir. Uygulama ile cep telefonlarında yayın akışını bilgisayar ekranında gösterebilirsiniz. Buna ek olarak Android cihazları fare ve klavye ile yönetebilmek gibi küçük ama sevindirici detayları da içerisinde barındıran bir uygulama ApowerMirror.

Peki uygulama üzerinden cihazınızın görüntüsünü nasıl PC'ye aktarabilirsiniz?

PC ve mobil cihazın aynı WiFi ağına bağlı olduğundan emin olun.

Aşağıdaki yansıtma düğmesine dokunun, uygulamanın bilgisayarınızı algılamasını bekleyin ve ardından bilgisayarınızın adına dokunun.

iPhone'unuzda Kontrol Merkezi'ni açın ve “Ekran Yansıtma”ya dokunun ve “Apowersoft” olarak görüntülenen adı seçin.

Birkaç saniye bekleyin, ardından iOS ekranınız başarıyla yansıtılacaktır.

MirrorTo

iMyFone tarafından geliştirilen bu uygulama ile Android cihazlarınızın ekranını bilgisayarınıza yansıtmak mümkün. Maalesef Apowersoft'a nazaran bu uygulama sadece Android kullanıcıları için geliştirildi. En başarılı uygulamalar arasında yer alan MirroTo, ayrıca mobil oyun zevkinizi de bir üst seviyeye çıkarıyor. Özellikle rekabetçi oyunlarda klavye ve fare kullanma imkanı da kullanıcılara sunuluyor. Son olarak MirrorTo, Android kullanıcılarına 2K çözünürlükte 90FPS görüntü sağlayan bir uygulama. Gelelim uygulamanın kurulumuna:

Bilgisayarınıza iMyFone MirrorTo'yu indirin, yükleyin ve programı başlatın.

Android telefonunuzu bir USB kablosuyla PC'ye bağlayın ve cihazlarınızı seçin. Ardından USB bağlantısı için "Dosyaları Aktar"ı seçin ve devam edin.

Ayarlar > Telefon hakkında > Yazılım bilgileri'ne gidin. Ardından Yapı numarasına 7 kez tıklayarak Geliştirici seçeneğine gidin. USB bağlandığında Android cihazlarınızda USB hata ayıklamasını etkinleştirin.

MirrorTo'ya uygulaması yetkilerini aynı pencere üzerinden etkinleştirin. Ardından iMyFone Mirror To apk, Android telefonunuza otomatik olarak indirilecek.

Uygulama indikten ve başlatıldıktan sonra Android telefon ekranınız başarıyla bilgisayarınıza yansıtılacaktır.

Reflector 4

Squirrels tarafından geliştirilen Reflector 4, piyasadaki en iyi ekran yansıtma uygulamaları arasında yer alıyor. Reflector 4 iPhone, iPad, Android, Mac, Windows ve Chromebook gibi cihazlar ve işletim sistemlerini destekleyen bir uygulama. Gelişmiş teknoloji ile yüksek performans sunan uygulama haliyle ücretsiz değil. Uygulamayı kullanmak için lisans ücreti ödemeniz gerekiyor.

Başlat menüsünden Reflektör 4'ü açın.

Bilgisayarınızın ve cihazınızın aynı WiFi ağında olduğundan emin olun.

Cihazınızın Hızlı Ayarlar sekmesinden “Yayınla”ya dokunun.

Reflektör çalıştıran bilgisayarınızın adına dokunun.

Reflektör 4, birçok farklı cihazdan bağlantı alır ve size hangisini yansıtmak istediğinizi sorar. Yansıtmak istediğiniz cihazı seçin.

Tüm işlem bu kadar. Otomatik olarak ekranınız bilgisayarınıza yansıyacaktır.

Android'de Ekranı Bilgisayara Yansıtma Nasıl Yapılır?

Telefon ekranını bilgisayara aktarma işlemlerinde telefon ile bilgisayar birbirine WiFi ağı ile bağlantı sağladığından internet bağlantısı olup olmamasının bir önemi yok. Telefondan bilgisayara görüntü aktarmak için telefonun “Ekran Paylaşım” özelliğine sahip olması gerekiyor. Akıllı telefonlar için ekran paylaşım özelliği Android 4.2 ve sonrası işletim sistemleri için geçerli. Eğer güncel bir Android cihaz kullanıyorsanız bu özellikten yararlanabilirsiniz.

Android akıllı telefonunuzun ana ekranını aşağı doğru kaydırın. Açılan ekranda sağ üst köşede üst üste üç nokta bulunuyor. Buraya tıkladığınızda açılan ekranda “Ekran Yansıtma” seçeneğini göreceksiniz. Bu seçeneğe dokunduğunuzda ekran yansıtmayı etkinleştirebilirsiniz. Bazı cihazlarda “Yansıt” yerine “Smart View” olarak da yer alabilir bu özellik. Bu seçeneği tıkladığınızda karşınıza telefon ekranınızı yansıtabileceğiniz bilgisayarların isimleri gelecektir. Bilgisayarınızın ismine tıkladığınızda ekran yansıtma işlemi tamamlanacaktır.

iOS'de Ekranı Bilgisayara Yansıtma Nasıl Yapılır?

Apple aygıtlarınızdaki içerikleri Mac'inize yayımlamak ya da bu aygıtlarla paylaşmak için AirPlay'i kullanabilirsiniz. Bir video yayımlayın, fotoğraflarınızı paylaşın veya aygıtınızın ekranındaki içeriği olduğu gibi yansıtın.

Aşağıdaki adımları uygulayarak iOS cihazınızı bilgisayarınıza yansıtabilirsiniz.

iPhone, iPad veya iPod touch'ınızı Mac'inizle aynı Wi-Fi ağına bağlayın.

Denetim Merkezi'ni açın:

iPhone X veya sonraki modellerde ya da iPadOS 13 veya sonraki bir sürüm yüklü iPad'lerde: Ekranı sağ üst köşeden aşağı kaydırın.

iPhone 8 veya önceki modellerde ya da iOS 11 veya önceki sürümlerde: Ekranın alt kenarından yukarı doğru kaydırın.

Ekran Yansıtma'ya dokunun.

Listeden Mac'inizi seçin.

Mac'te AirPlay parolası görünürse parolayı iOS veya iPadOS aygıtınıza girin.

iOS aygıtınızı yansıtmayı durdurmak için Denetim Merkezi'ni açın, Ekran Yansıtma'ya ve ardından Yansıtmayı Durdur'a dokunun.

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