Telefon ekranını televizyona yansıtma nasıl yapılır? Telefondaki ekranı televizyona yansıtma işleminin nasıl yapıldığını detaylarıyla bu yazımızda derledik. Telefon ekranınızı televizyonunuzda görüntülemek istiyor ancak nasıl yapılacağını bilmiyorsanız doğru yere geldiniz. Bu yazımızda size telefon ekranınızı televizyonunuzda görüntülemenizi sağlayacak hızlı ve kolay yöntemi anlatıyor olacağız.

Telefonun Ekranını Televizyona Yansıtma Nasıl Yapılır?

HDIM Kablosu Aracılığıyla Telefon Ekranı Yansıtma

Wi-Fi veya Bluetooth ile Ekran Yansıtma

3. Parti Uygulamalar ile Ekran Yansıtma

USB Yardımıyla Ekran Yansıtma

HDIM Kablosu Aracılığıyla Telefon Ekranı Yansıtma

Telefon ekranını televizyona aktarmanın yolları arasında HDMI kablosu kullanmak kimileri için garip gelebilir ancak yanlış okumadınız. Hemen hemen artık evimizde yer alan her akıllı TV'nin arka panelinde HDMI girişleri bulunmakta. Genellikle telefon dışında kalan teknolojik ürünlerle veri ve ses aktarabilmenize olanak sağlayan bu HDIM girişlerini aslında telefonla da uyumlu hale getirebilirsiniz.

Minimum HDMI 2.0 veya 2.1 girişine sahip bir TV ile bu işlem hızlıca zahmetsiz bir şekilde gerçekleştirilebilir. Peki nasıl? Tek ihtiyacınız olan sadece bir adet HDIM dönüştürücü! Her bütçeye uygun HDIM dönüştürücülerine elektronik mağazalardan ulaşabilirsiniz. Bu yöntem iPhone ve Android telefonlar için uygundur. Tek dikkat edilmesi gerekilen nokta satın alacağınız dönüştürücünün girişinin cihazınız ile uyumlu olması. Söz konusu dönüştürücü sayesinde telefon ekranını sorunsuz bir şekilde televizyona yansıtabilirsiniz.

Wi-Fi veya Bluetooth ile Ekran Yansıtma

Bu yöntem özellikle Android bir cihaza sahip olan kullanıcıları sevindiricek bir yöntemi kapsıyor. iOS cihazlar özellikle iPhone kullanıcıların bildiği üzere sadece Wi-Fi yöntemiyle YouTube vn. platformların görüntülerini TV'ye yansıtabiliyor. Ancak Android telefonlarda yapabileceklerinizin sınırı yok. TV'niz eğer Bluetooth destekli bir TV ise, direkt olarak ekranı yansıtabilirsiniz. Bu aşamada ekranınıza yansıtma için onay uyarısı gelecektir. Bu uyarıyı onaylarsanız ekranınızı televizyona yansıtılır. Wi-Fi yöntemi keza aynı şekilde işliyor. Tek farkı TV ve cihazınızın aynı ağa bağlı olduğundan emin olmaz.

3. Parti Uygulamalar ve Cihazlar ile Ekran Yansıtma

Telefon ekranını televizyona yansıtma dendiği zaman şu an mağazalarda erişebileceğiniz birçok uygulama ve cihaz karşınıza çıkacaktır. Bunlar arasında Chromecast ön plana çıkan cihazlar arasında yer alıyor. Android telefonunuzda izlediğiniz film ve diziyi veya dinlediğiniz bir müziği bu aparat yardımıyla tek dokunuşla TV’ye aktarma şansına sahipsiniz. Telefon, tablet, bilgisayarınızdan doğrudan televizyonunuza içerik aktarmak için kullanabileceğiniz en pratik, sorunsuz, kaliteli cihazlardan biri Chromecast.

Sadece üç adımda kurulumu tamamlanan ve tek dokunuşla cihazın ekranını televizyona verme imkanı tanıyan Chromecast, popüler tüm televizyon, müzik, spor, fotoğraf ve video uygulamasıyla uyumlu. Dünya genelinde popüler sayamayacağınız kadar çok servisi bünyesinde barındıran Chromecast uygulamasında görüntü veya sesi televizyona aktarmak için tek yapmanız gereken “Yayınla” butonuna dokunmak. Bu cihazı kullanmak için elbette cihazınıza uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Uygulamaya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Eğer Chromecast cihazıyla uğraşmak istemiyorum ben direkt işime yarayacak, maliyetsiz bir uygulama arıyorum diyorsanız AllCast uygulaması işinize yarayabilir. AllCast uygulaması, Android akıllı telefon kullanıcılarının mobil cihazlarında yer alan verileri akıllı televizyonlarına veya televizyonlara yayın imkanı veren diğer cihazlara göndermelerini sağlayan ücretsiz bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Her ne kadar çok karmaşık işlevlere sahip olmasa da vadettiği işi başarıyla yerine getirebilen uygulama, arayüz olarak da yeterince basit.

Uygulamanın desteklediği cihazlar arasında Chromecast, Apple TV, Amazon Fire TV, Samsung, Sony ve Panasonic akıllı televizyonlar var. Yayınlamak istediğiniz görsel ve müziklerin illa ki telefonunuzun depolama alanında bulunması gerekliliği de yok. Direkt olarak Dropbox, Twitch, Google Drive, YouTube gibi servislerden açtığınız seslerin veya görsellerin de televizyon ekranınızdan yayınlanması oldukça kolay. Uygulamayı hemen aşağıdan indirebilirsiniz.

USB Yardımıyla Ekran Yansıtma

Telefonu TV’ye yansıtmanın bir diğer kolay yolu da USB ile telefonunuzu TV'ye bağlanmak. Ancak belirtmeden geçmeyelim, bu yöntem sadece telefonunuza kayıtlı fotoğrafları, videoları ve müzikleri yansıtmanıza olanak tanıyor. Yani internet üzerinden yeni bir videoyu açma planlarınız varsa bu yöntemi şimdiden es geçmenizi öneririz USB girişine sahip bir TV modeliniz varsa direkt olarak telefonu USB kablosu ile TV'ye bağlamanız yeterli olacaktır. Bağlantı sonrasında dosyalarınız ekrana yansıtılacaktır.

iOS'de Ekranı Televizyona Yansıtma Nasıl Yapılır?

iPhone kullanıcıları telefon ekranını TV'ye yansıtmak konusunda biraz daha sınırlı seçeneklere sahip. Telefonunuzun AirPlay özelliğini kullanarak ekranınızı sadece bir Apple TV'ye veya AirPlay 2 uyumlu akıllı televizyonlara yansıtabilirsiniz. AirPlay 2 desteklemeyen TV'lerde maalesef yansıtma işlemi gerçekleştirilemez. AirPlay 2 destekli bir TV'niz arsa tek yapmanız gereken her iki cihazın da aynı Wi-Fi ağına bağlı olmasından emin olmak ve yansıtmak istediğiniz videoya geldikten sonra Yayınla seçeneğine basarak görüntüyü akıllı televizyona yansıtmanız. Tüm işlem bu kadar!

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