Telefon Klavye Sesi Nasıl Kapatılır ve Açılır? (Android-iOS)

Telefonda mesaj yazarken çıkan tuş seslerinden rahatsız oluyorsanız birkaç basit adımda bu sesi kapatabilirsiniz. Telefonu komple sessize almak yerine yapabileceğiniz basit bir ayarla cihazınızın sesi açıkken klavye sesinden kurtulmak mümkün.

Bu içerikte farklı telefon modelleri için klavye sesi nasıl kapatılır sorusunu yanıtlıyoruz. Her ne kadar birbirine benzese de iPhone’larda ve Android cihazlarda uygulamanız gereken adımlarda ufak farklılıklar mevcut. Daha detaylı bilgiyi içeriğin devamında bulabilirsiniz. İşte, tuş sesinden kurtulmak için ihtiyacınız olan rehber!

Telefon Klavye Sesi Nasıl Kapatılır?

Telefonda klavye sesini kapatmak için tahmin edeceğiniz üzere, ilk olarak Ayarlar menüsüne ulaşmanız gerekiyor. Sonrasında yapılacak işlemler iPhone’da ve Android’de oldukça benzer. Yine de her ikisi için de adım adım tıklamanız gereken sekmeleri ve seçenekleri farklı başlıklarda sizin için sıraladık.

iPhone Klavye Sesi Kapatma Nasıl Yapılır?

Cihazda ana menüde yer alan seçeneklerden Ayarlar menüsüne girin.

Burada bulunan ‘ses ve dokunuş’ sekmesine tıklayın.

Sayfanın alt kısımlarında yer alan ‘klavye geri bildirimleri’ seçeneğine tıklayın.

Burada ‘Ses’ seçeneğinin karşısındaki butona tıklayarak seçimi açık veya kapalı hale getirebilirsiniz.

Ses seçeneğini kapalı konuma getirdiğinizde artık mesaj yazarken cihazınızdan klavye sesi çıkmayacaktır.

Dilediğiniz zaman ‘ses’ seçeneğini açık konuma getirerek tuş seslerini yeniden aktif hale getirebilirsiniz.

Android’de Klavye Sesi Kapatma Nasıl Yapılır?

Tıpkı iPhone’da olduğu gibi Android cihazlarda da öncelikle Ayarlar menüsüne gitmelisiniz.

Burada bulunan ‘ses ve titreşim’ sekmesine tıklayın.

‘Ek ayarlar’ seçeneğine dokunun.

Burada ‘tuşa basma sesi’ seçeneğini kapalı hale getirmeniz gerekiyor.

Tuş seslerini tekrar açmak için ise yine bu seçime ulaşıp tuşa basma seçeneğini aktifleştirmeniz yeterli olacak.

Akıllı telefonunuzun markası ne olursa olsun, temel olarak yukarıda sıralanan adımları uyguladığınızda kolayca telefon klavye sesi kapatma/ açma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu? Klavye sesini açık kullanmayı mı tercih ediyorsunuz yoksa kapalı mı? Telefonda nasıl yapıldığını öğrenmek istediğiniz başka işlemler var mı? Yorumlarda sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz.