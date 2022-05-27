Telefonda ve bilgisayarda slayt nasıl yapılır sorusunun yanıtını arayan kullanıcılar için çok detaylı bir rehber hazırladık. Hazırladığımız rehber sayesinde bilgisayar ya da akıllı telefon üzerinden sunum oluşturabilirsiniz.

Öğrencilerin ya da çalışanların zaman zaman sunum hazırlaması gerekebiliyor. Sunumlar, eskiden yalnızca bilgisayar üzerinden hazırlanabiliyorken günümüzde akıllı telefonlarda da sorunsuz bir şekilde slayt yapılabiliyor.

İster bilgisayar isterseniz akıllı telefon üzerinden çok pratik bir şekilde slayt hazırlayabilirsiniz. Hazırladığımız yazıda telefonda ve PC’de sunum hazırlama işleminin nasıl gerçekleştirileceğinizi açıklayacağız.

PowerPoint, sunum hazırlama işleminin çok kolay bir şekilde yapılabilmesine imkân tanıyor. Bu sebepten ötürü bu rehberde popüler slayt hazırlama programını tercih ettik. Elbette siz farklı bir hizmeti tercih edebilirsiniz.

Bilgisayarda Slayt Nasıl Yapılır?

Online PowerPoint’in sitesini açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Bir şablon seçin veya "Boş Sunu" butonuna basın.

Slaytınızın başlığını ve alt başlığını belirleyin.

Alt başlığa tıklayıp Delete tuşuna basarak silebilirsiniz.

Yazının üzerine çift tıklayın.

Yazı tipini, boyutunu ve rengini ayarlayın.

"Yeni Slayt" butonuna basın.

Ekle menüsünden tablo, görsel gibi ögeler ekleyin.

Tasarım menüsüne tıklayın.

Şablonu, arka planı ve slayt boyutunu değiştirebilirsiniz.

Geçişler menüsünden geçiş efekti seçin.

Animasyonlar sekmesinden animasyon ekleyebilirsiniz.

Slayt Gösterisi menüsünden tam ekran moduna geçebilirsiniz.

Dosya menüsünden sunumunuzu kaydedebilirsiniz.

Ücretsiz sunum hazırlama imkânı sunan online PowerPoint’i slayt oluşturmak için kullanabilirsiniz. Bu hizmeti kullanabilmek için herhangi bir indirme işlemi gerçekleştirmenize gerek yok. Web tarayıcınız üzerinden çok pratik bir şekilde hizmeti kullanmaya başlayabilirsiniz.

Hizmetin internet sitesini ziyaret ettikten sonra Microsoft hesabınız ile hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Üyelik bilgilerinizi yazdıktan sonra oturum açabilirsiniz. Bir sonraki aşamaya geçebilmek için ister bir şablon seçebilir isterseniz "Boş Sunu" seçeneğini seçin.

Slaytınızın başlığını ve alt başlığını belirleyin. Alt başlığın üzerine tıklayıp Delete tuşuna basarak bu bölümü kaldırabilme imkânına sahipsiniz. Ekranın sol üst köşesinde yer alan "Yeni Slayt" butonuna basarak yeni sayfalar ekleyebilirsiniz.

Sunumunuza tablo, görsel ve şekil gibi ögeler ekleyebilmek için Ekle menüsüne girmeniz gerekiyor. Bu menü üzerinden söz konusu işlemleri gerçekleştirerek sunumunuzu görsel bakımından zenginleştirebilirsiniz.

Tasarım menüsü üzerinden bir şablon seçebilir, arka plan rengini değiştirebilir ve hatta slaytınızın boyutunuzu ayarlayabilirsiniz. Geçişler menüsü ise slaytlarınıza geçiş efektleri ekleyebilmenize olanak tanır. Animasyonlar sekmesinden ise çeşitli animasyonlar ekleyebilirsiniz.

Sunumu hazırladıktan sonra Slayt Gösterisi menüsüne girebilir ve tam ekran moduna geçebilirsiniz. Oluşturduğunuz slaytı Dosya sekmesi üzerinden bilgisayarınıza indirebilir veya diğer kişiler ile paylaşabilirsiniz. Bu süreçte sorun yaşayan kişiler için adımları görsellerle anlattık.

PowerPoint’in çevrim içi hizmetini açın ve hemen ardından üyelik bilgileriniz ile hesabınıza giriş yapın.

Bir şablon seçin veya boş bir sayfa istiyorsanız "Boş Sunu" butonuna tıklayın.

Bu rehberde "Boş Sunu" butonuna tıkladığımız için boş bir slayt sayfası açıldı. Aşağıdaki görselde 1 numaralı kısım slaytınızın başlığını ayarlamanızı, 2 numaralı bölüm alt başlık eklemenizi ve 3 numaralı kısım ise yeni slayt eklemenizi sağlar.

Yazının üzerine çift tıklayın. Böylece metnin boyutunu, tipini ve rengini ayarlayabilirsiniz.

Ekle menüsü üzerinden slaytınıza tablo, resim, şekil, simge, alt bilgi dahil olmak üzere birçok bilgi ekleyebilirsiniz.

Tasarım menüsü üzerinden şablon seçebilir, arka plan rengini değiştirebilir ve slaytın boyutunu ayarlayabilirsiniz.

Geçişler menüsünden slaytlarınıza geçiş efekti ekleyebilirsiniz.

Animasyonlar sekmesinden animasyon ekleyebilmeniz mümkün.

Slayt Gösterisi bölümünden slaytı tam ekran yapabilirsiniz.

Dosya menüsü üzerinden slaytınızı bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Ayrıca paylaşma imkânı da mevcut.

Telefonda Slayt Nasıl Yapılır?

PowerPoint’i indirip kurun.

Uygulamayı açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Sağ üst köşedeki "+" simgesine dokunun.

"Boş sunu" butonuna veya bir şablonun üzerine basın.

"Sunu Başlığı" bölümünden sunumunuzu adlandırın.

"Slayt Başlığı" bölümünden slayt başlığını isimlendirin.

"İleri" butonuna dokunun.

Alt kısımdan tasarım seçin.

"Kaydet" butonuna basın.

Üstteki kalem simgesine dokunun.

Alttaki araçları kullanarak slaytı hazırlamaya başlayın.

Boş sayfa eklemek için üç nokta simgesine basın.

"Yeni Slayt" seçeneğini seçin.

Slaytı kaydetmek için "Kaydet" butonuna dokunun.

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan PowerPoint ile sunum hazırlamak için uygulamanız gereken bazı adımlar bulunuyor. Bu adımları uygulayarak akıllı telefon üzerinden etkileyici sunumlar hazırlayabilirsiniz.

Uygulamayı açtığınızda oturum açma ekranı ile karşılaşacaksınız. E-posta adresinizi ve şifrenizi yazarak hesabınıza giriş yapın. Üyelik bilgileriniz ile hesabınıza giriş yaptıktan sunum hazırlama arayüzü ile karşılaşacaksınız.

Bir sonraki aşamaya geçebilmek için sağ üst köşede yer alan "+" simgesine dokunmanız gerekiyor. Bu butona basmanız halinde çeşitli şablonlar çıkacak. İster bu şablonlardan bir tanesini seçebilir isterseniz "Boş sunu" seçeneğini seçerek boş bir slayt sayfası açabilirsiniz.

"Sunu Başlığı" bölümünden sunumunuza bir isim verin. Bu işlemin hemen ardından "Slayt Başlığı" kısmından slaytınızın başlığını belirleyin. Daha sonra sağ üst köşede konumlanan "İleri" butonuna basmanız gerekiyor.

Söz konusu işlemin ardından ön izleme ekranı ile karşılaşacaksınız. Ekranın alt kısmından bir tasarım seçin. Daha sonra sağ üst köşede bulunan "Kaydet" butonuna dokunun. Ekranın üst bölümünde yer alan kalem simgesinin üzerine basın.

Kalem simgesine dokunduktan sonra sunum hazırlama ekranı ile karşı karşıya kalacaksınız. Bu sayfanın alt kısmında çeşitli araçlar bulunuyor. Bu araçlar sayesinde slayt sayfalarına tablo, görsel, yazı ve yorum ekleyebilirsiniz. Ayrıca birçok işlemi daha gerçekleştirebilmeniz mümkün.

Sayfanın alt kısmında yer alan araçları kullanarak slaytınızı hazırlayabilirsiniz. Eğer yeni bir slayt sayfası eklemek istiyorsanız, sağ üst köşede yer alan üç nokta simgesine basmanız gerekiyor. Bu işlemin ardından yeni bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Yeni Slayt" yazısına dokunabilirsiniz.

Üç nokta simgesine bastığınızda açılan pencerede ayrıca slaytı kaydetmenize olanak tanıyan iki farklı seçenek yer alıyor. Slaytınızın varsayılan konuma kaydedilmesini istiyorsanız "Kaydet" butonuna, farklı bir konuma kaydedilmesini istiyorsanız "Farklı Kaydet" butonuna basabilirsiniz. "Paylaş" butonu ile slaytınızı uygulama üzerinden paylaşma imkânı da mevcut.