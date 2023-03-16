Telefon Kulaklığı Algılamıyor, Çözüm Yolları Neler?

Mobil cihazı üzerinden kulaklık aracılığıyla müzik dinlemek ya da bir şeyler izlemek isteyen kişilerin bir kısmı, telefon kulaklığı algılamıyor, çözümü nedir sorusunun cevabını merak ediyor. Bu yazıda akıllı telefonlarda karşı karşıya kalınan problem için çeşitli yöntemler sıraladık.

Rehberimizde yer alan yöntemler, telefon kulaklığı görmüyor sorununun düzelmesine yardım edebilir. Eğer siz de söz konusu problemle karşı karşıya kaldıysanız rehberimizdeki yöntemleri deneyebilirsiniz.

Telefon Kulaklığı Algılamıyor, Çözüm Yöntemleri Neler?

Kulaklığın çalıştığından emin olun.

Akıllı telefonu kapatıp açın.

Bluetooth bağlantılarını kontrol edin.

Kulaklık girişini dikkatli şekilde temizleyin.

Akıllı telefonu sıfırlayın.

Yukarıda kulaklık telefona bağlanmıyor probleminin düzelmesini sağlayabilecek yöntemler bulunuyor. Bu yöntemlerin nasıl uygulanacağına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Kulaklığın Çalıştığından Emin Olun

İlk olarak kulaklığın çalışıp çalışmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Kulaklıkta meydana gelen herhangi bir problem, telefonun kulaklığı görmemesine yol açabilir. Dolayısıyla söz konusu problemle karşılaştıysanız ilk uygulayacağınız yöntem kulaklığın çalıştığından emin olmaktır.

Bilgisayarınızda veya evdeki farklı bir telefonda kulaklığı test edebilirsiniz. Böylelikle sorunun kulaklıkta olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Eğer kulaklık farklı bir cihazda çalışıyorsa akıllı telefonunuz ile uyumlu olmama ihtimali mevcut.

Akıllı Telefonu Kapatıp Açın

Uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem ise akıllı telefonu kapatıp açmaktır. Bu yöntem her ne kadar çok basit olsa da bazı yazılımsal sorunların düzelmesine yardımcı olabiliyor. Cihazın yan tarafında bulunan güç butonuna bir süre basılı tutarak telefonu kapatın. Telefon kapandıktan sonra tekrar açın.

Bluetooth Bağlantılarını Kontrol Edin

Kablosuz kulaklığınız hâlihazırda farklı bir cihaza bağlıysa yeni bağlantı konusunda problem yaşayabilirsiniz. Bu sebepten ötürü bluetooth bağlantılarını kontrol edin ve kulaklığın farklı bir cihaza bağlı olmadığından emin olun.

Eğer kablosuz kulaklık farklı cihaza bağlıysa bağlantıyı kesmek için o cihazın bluetooth ayarlarını girmeniz gerekiyor. Açılan sayfa üzerinden kulaklığın bağlantısını sonlandırabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra bağlantı kurmak istediğiniz cihazınızın bluetooth özelliğini etkinleştirin ve arama sonuçlarından kulaklığı seçin.

Kulaklık Girişini Dikkatli Şekilde Temizleyin

Eğer kablolu kulaklık kullanıyorsanız sorunun kaynağı akıllı telefonunuzun kulaklık girişi olabilir. Bunun sebebi ise zaman içerisinde kulaklık girişine toz ve kir birikmesidir. Bu nedenle girişi temizlemeyi deneyebilirsiniz ancak bunu yaparken çok dikkatli olmalısınız. Aksi takdirde kulaklık girişine zarar verebilir ve çok daha büyük bir problemin ortaya çıkmasına yol açabilirsiniz.

Akıllı Telefonu Sıfırlayın

Cihazı yedekleyin.

Telefonun ayarlarına girin.

Sistem kategorisini açın.

Sıfırlama bölümünü görüntüleyin.

Telefonu sıfırlayın.

Yukarıda yer alan yöntemleri denediyseniz ve kulaklık yalnızca sizin telefonunuzda çalışmıyorsa cihazınızı sıfırlamayı deneyebilirsiniz. Sıfırlama işleminden önce telefon yedekleme işlemini yaparak veri kaybını önleyebilirsiniz.