Telefonun Şarjı Çabuk Bitiyor, Ne Yapabilirim?

Çabuk biten şarj, akıllı telefon kullanmış olan herkesin başına en az bir kere gelmiştir. Günümüzde hemen hemen herkes akıllı telefon kullanıyor ve pek çok kişi telefonunun şarjının çok çabuk bittiğinden yakınıyor. Senin de telefonun şarjı çabuk bitiyorsa yazımızın devamını okuyarak bu probleminden kurtulabilirsin. Hadi ne yapabileceğimize bakalım.

Telefonumun Şarjı Neden Çabuk Bitiyor?

Bu sorunun cevabını bulmak yüksek ihtimalle sizin sorununuzu da kökten çözecektir. Aşağıda yer alan maddeleri dikkatlice okuyun ve bakalım telefonların şarjı neden hızlı bitiyormuş.

Yüksek ekran parlaklığı

GPS konumunuzu isteyen uygulamalar

Yüksek sistem isteyen oyunlar

Çok şarj yiyen uygulamalar

Arka planda çok uygulama bırakmak

Çok fazla özelleştirilebilir fonksiyon kullanmak

Olası bir batarya sorunu



Telefonunuzun şarjının çok hızlı bitmesinin bir ya da birden fazla sebebi olabilir. Yukarıdaki durumları yaşıyorsanız bunlardan nasıl kurtulabileceğinize bir göz atalım.

Yüksek Ekran Parlaklığı

Herkesin en çok bildiği fakat en az dikkat edilen bileşenlerden bir tanesi. Parlak ekranların çok daha fazla şarj tükettiğini biliyoruz ancak pek çoğumuz buna yeterince dikkat etmiyoruz. Eğer sizin de ekran parlaklığını gerekli durumlarda kısma gibi bir alışkanlığınız yoksa bunu en kısa sürede huy edinmenizi öneririz.

GPS Konumunuzu İsteyen Uygulamalar

Sürekli olarak konumunuzu saptayan uygulamalar kullanmak ya da arka planda çalışmalarına izin vermek tüm bataryanızı sömürecektir. Haritalar, bazı arkadaşlık uygulamaları ve birtakım mobil oyunlar sürekli olarak sizin konumuzu saptadığı için pil tüketiminizi bir hayli artırır. Bunların kullanımını limitlemenizi öneririz.

Yüksek Sistem İsteyen Oyunlar

Mobil oyunların zaten çok fazla şarj tükettiğini biliyoruz ancak iyi gözüken oyunlar bu sarfiyatı katlıyor diyebiliriz. PUBG Mobile ve Free Fire gibi oyunları gün içerisinde çok uzun süre oynuyorsanız şarjınız eriyip gidecektir. Bu oyunları daha az oynayarak pil tüketiminizin önüne geçebilirsiniz.

Arka Planda Çok Uygulama Bırakmak

Pek çok kullanıcının yaptığı bir hata. Arka planda çok fazla uygulama açık bırakmak şarjınızı çok hızlı bir biçimde bitirecektir. Aktif olarak kullanmadığınız hiçbir uygulamanın arka planda çalışmasına izin vermeyin. Gerekirse belirli aralıklarla arka plan uygulamalarını kapatın.

Çok Fazla Özelleştirilebilir Fonksiyon Kullanmak

Daha iyi ifade etmek gerekirse; telefonunuzun kilit ekranını açarken çıkardığı ses, hareketli duvar kağıtları, renkli klavyeler, klavyedeki tuşlara basarken çıkan ses ve titreşim gibi bir çok fazla özelleştirilebilir fonksiyon vardır. Bunları çok fazla kullanmak telefonunuzun şarjını hızla bitirecektir. Bu tarz şeyler sizi ve telefonunuzu havalı gösterse de bu şovun bedelini genelde bataryanız ödüyor.

Olası Bir Batarya Sorunu

Umuyoruz ki böyle bir sorununuz yoktur ancak yukarıdaki diğer tüm maddelerden bağımsız olarak şarjınız hızlı bitiyorsa telefonunuzu bir uzmana götürebilirsiniz. Uzun yıllar kullanılan telefonlarda bu tarz sıkıntılar sıklıkla gözlemlenebiliyor.

Yukarıdaki maddeleri tek tek inceleyerek sizin sorununuzun ne olduğunu tespit edebilirsiniz. İyi bir şarj aletine de sahip olmak son derece önemli. Telefonunuz için şarj aleti satın alırken oldukça dikkatli olmanızı öneririrz. Umuyoruz ki bu yazı size faydalı olmuştur. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.

