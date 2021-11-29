Kullandığınız akıllı telefon için yeni bir şarj aleti satın almanız gerekiyorsa, tercih yaparken neleri göz önünde bulundurmanız gerektiğini merak ediyor olabilirsiniz. Sizler için hazırladığımız bu rehberimizde akıllı telefon için şarj aleti alırken dikkat edilmesi gerekenler ile karşınızdayız.

Son yıllarda hızlı şarj çözümleri, akıllı telefon üreticilerinin odak noktalarından birisi haline geldi ancak fark etmiş olabileceğiniz üzere pek çok marka, hızlı şarj destekli şarj adaptörlerini kutuya koymaktan uzak duruyor. Muhtemelen buradaki en büyük endişelerden birisi, maliyet ile ilgili.

Sonuç olarak kutuya hızlı şarj adaptörü yerine standart bir şarj adaptörü koyarak, akıllı telefonu bir bütün halinde daha uygun bir fiyata satabilirsiniz. Daha sonrasında ise ihtiyaç duyan kullanıcılar, ek bir ödeme yaparak hızlı şarj adaptörünü satın alabilirler.

Bu rehberimizde hem standart bir şarj aleti alırken, hem de hızlı şarj aleti alırken neleri göz önünde bulundurmanız gerektiğini daha ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Ayrıca süreç boyunca karşınıza çıkacak bazı teknik terimlere de yakından göz atacağız.

Akıllı Telefon için Şarj Aleti Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Neler?

Bu rehberimizde hem standart bir şarj aleti alırken, hem de hızlı şarj aleti alırken neleri göz önünde bulundurmanız gerektiğini daha ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Ayrıca süreç boyunca karşınıza çıkacak bazı teknik terimlere de yakından göz atacağız.

1- Güvenilir Bir Marka Tercih Edin

Bir şarj aleti alırken aklınızda bulundurmanız gereken ilk detay, üretici markanın güvenilir olması gerektiğidir. Unutmayın, şarj aletleri direkt olarak elektrikle ilgili ve akım korumalarının ya da diğer önlemlerin doğru alınmamış olması, en iyi ihtimalle şarj adaptörünü artık kullanılamaz hale getirir.

Daha ciddi senaryolarda bu adaptörler ısınabilir, yanabilir, akım kaçağı yaratabilir ve hem akıllı telefonunuzu, hem evinizi hem de can sağlığınızı tehlikeye atabilir. Bu nedenle bir şarj aleti satın almadan önce, öncelikli olarak ilgili marka hakkında araştırmalar yapın.

Aslında en iyi tercih akıllı telefonunuzun üreticisi tarafından satışa sunulan şarj aletlerini satın almaktır: Akıllı telefonunuz ile uyumlu olduğunu bilirsiniz ve olası bir kötü senaryoda karşınızda muhatap bulabilirsiniz. Yine de bunlar, diğer markalarca üretilen şarj aletlerinden daha pahalı olabilir.

Bu durumda ise Baseus, Spigen ve Mcdodo gibi tanınmış ve güvenilir markaları tercih edebilirsiniz. Eğer bu şarj aletini hızlı şarj teknolojisi için kullanacaksanız, ilgili modele ait teknik detayları ve hızlı şarj protokollerini kontrol etmeyi unutmayın. Kontrol edilmeden yapılan satın alımlarda, şarj aletinin desteklediği hızlı şarj protokolü, akıllı telefonunuz ile uyumlu olmayabilir.

Tabii ki şarj aletini güvenilir bir markadan satın almak kadar, güvenilir bir yerden satın almak da önemlidir: Günümüzde bir şeyleri kopyalamak çok kolay ve tanımadığınız internet sitelerinden ya da satıcılardan aldığınız şarj aletlerinin orijinal olup olmadığını anlamak bazen imkansız olabilir.

Bu durum dolaylı bir şekilde sizi sahte bir güven duygusunun içerisine çekecektir. Bu nedenle üreticinin kendi internet sitesi, başka platformlardaki resmi mağazası, fiziksel mağazaları ya da güvenilir perakende sitelerinden ve mağazalarından alışveriş yapmanızı tavsiye ederiz.

2- Teknik Detaylarını Kontrol Edin

Bir şarj aleti almadan önce akıllı telefonunuzun desteklediği maksimum hızlı şarj değerini öğrenmelisiniz: Burada 15W, 18W, 25W, 33W, 45W, 60W, 75W, 90W ve hatta 120W gibi çeşitli değerlerle karşılaşabilirsiniz. W ya da Watt bir yükün gücünü ölçmek için kullanılan ölçü birimidir. Tabii ki üreticiler daha farklı değerler de kullanabilir.

Bu senaryoda akıllı telefonunuzun 65W hızlı şarj destekleyen bir teknoloji ile donatıldığını düşünelim: Akıllı telefonunuzun ne kadar hızlı şarj olmasını istiyorsanız, o kadar yüksek çıkışa sahip şarj aleti almalısınız.

Akıllı telefonunuzun desteklediği değerlerin üzerine çıkabilen bir şarj adaptörü almanızda sorun olmaz, akıllı telefonunuz kullanabileceği kadarını alıp gerisini almayacaktır. Desteklediği değerlerin altında bir şarj adaptörü almanızda da genellikle sorun bulunmaz ancak hızlı şarjın tüm nimetlerinden faydalanamayabilirsiniz.

Yine de unutmayın, 15W adaptör ile 65W adaptör için ödeyeceğiniz fiyatlar aynı olmayacaktır.

Çoğu zaman adaptörün üzerinde direkt olarak bir W değerinin yer almadığını görürsünüz. Burada hesaplama kısmı size düşecek: Watt'ı hesaplamak için Voltajı (V) Akım (A, mA) ile çarpmanız gerekecek. Hesaplamayı doğru yaptığınızdan emin olmak için, şarj adaptörünün üzerindeki Output kısmına göz atmalısınız. Çünkü bu, ne kadar çıkış sağlayabileceğini gösterir.

Output kısmında yer alan V ve A değerlerini çarparak W hesaplanabilir: Örneğin 20V 3.25A çıkış gücüne sahip olan bir adaptör (20 x 3.25 = 65), cihazınıza 65W güç sağlayabilir. Output kısmını kontrol ederken birden fazla değer görebilirsiniz. En yüksek değerleri bulup çarparak, azami ne kadar güç çıkışı vereceğini bulabilirsiniz.

Birden fazla porta sahip olan adaptörlerde, her port eşit miktarda güç çıkışı vermeyebilir. Bazı portlar daha yüksek çıkışı desteklerken, bazıları daha düşük çıkışları destekler. Kablonuzu olması gereken portun haricinde başka bir porta takarsanız, daha düşük değerler elde edebilirsiniz. Bununla ilgili detayları öğrenmek için şarj adaptörünün açıklamasına göz atın.

Ayrıca adaptöre birden fazla cihaz bağlıyken de aldığınız performans aynı olmayacaktır. Bunu cebinizde bulunan 100 TL gibi düşünün: Cebinizdeki parayı üç farklı kişiye vermek isterseniz, herkese 100 TL veremezsiniz çünkü sizin toplamda bu kadar paranız var. Bu nedenle paylara bölmeniz gerekir.

100W çıkış destekleyen bir adaptörde USB-C portu tek başına 100W çıkış verebiliyorsa, USB-A portuna başka bir cihaz takıldığında bu 70W - 30W gibi bölünebilir.

Bir başka detay ise kullandığınız kablodur: Her kablo yüksek hızlı şarjı desteklemez. Örneğin 100W'lık bir adaptörde kullandığınız kablo 100W güç transferi için uygun değilse, akıllı telefonunuza giden güç de 100W olmayacaktır. Hatta siz sorunu adaptörde bile arayabilirsiniz. Bu nedenle kabloyu da dikkatle incelemelisiniz.

Son olarak dikkat etmeniz gereken detay ise, şarj adaptöründeki hızlı şarj protokülünün, akıllı telefonunuzdaki hızlı şarj protokolü ile eşleşmesi gerektiğidir. Bu detaylar her bir akıllı telefonda değişebildiği için, kullandığınız modelin teknik ayrıntılarını daha ayrıntılı bir şekilde kontrol edin.

Sizler için hazırladığımız bu rehberimizde bir şarj aleti satın alırken karşınıza çıkabilecek detaylara, ayrıntılara ve sorunlara yakından değindik. Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.