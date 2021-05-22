En Çok Şarj Yiyen Uygulamalar Belli Oldu!

En çok şarj yiyen uygulamalar, yeni bir araştırma ile yakın zamanda ortaya çıktı. Akıllı telefonunuzun şarjının kısa süre içerisinde bitmesinden şikayet ediyorsanız, telefonunuzun şarjının neden çok çabuk bittiğini merak ediyorsanız en çok hangi uygulamaların şarj tükettiğini bilmek size yardımcı olabilir.

En Çok Şarj Yiyen Uygulamalar Neler?

pCloud isimli bir şirket, aktif olarak kullanılmamasına rağmen en çok hangi uygulamaların şarj harcadığını gün yüzüne çıkarmak için uygulamaları analiz etti ve araştırmanın sonucunda oldukça şaşırtıcı bir liste elde edildi.

Şirket, telefonlardaki hangi uygulamaların daha çok şarj tükettiğini ortaya çıkarmak için uygulamaların kullandığı izinleri (örneğin konum ve kamera) ve bu uygulamaların ne kadar şarj gerektirdiği araştırıldı. pCloud'un yaptığı araştırmanın sonunda en çok şarj yiyen uygulamalar elde edildi.

Araştırmacılara göre şarjı en çok tüketen uygulamaların ilk 10'nun içerisinde Fitbit, Facebook, Instagram, Skype, Uber ve Verizon yer aldı. Araştırmada akıllı telefonun şarjının çabuk bitmesine neden olan sosyal medya uygulamaları ve flört uygulamaları arasında iki ortak nokta keşfedildi.

En fazla şarj tüketen uygulamalardan Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat, WhatsApp ve YouTube'un 11 özelliğinin kullanılmadığı zamanlarda dahi çalıştığı görüldü. Bumble ve Tinder gibi flört uygulamaları, sosyal medya uygulamalarına ve video paylaşım platformlarına benzer şekilde arka planda 11 özelliği çalıştıran uygulamalar arasında yer alıyor.

Telefonun şarjını en çok tüketen uygulamalar şu şekilde: