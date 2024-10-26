Tüm elektronik eşyalarda olduğu gibi akıllı telefonlarda da en çok karşılaşılan sorunların başında aşırı ısınma geliyor. Aşırı ısınma sonucunda telefonun patlama olasılığı da yükselir. Bu sebeple telefon sıcaklığının ölçülüp aşırı ısınma durumu varsa önlem alınmalıdır. Biz de bu rehberde telefon sıcaklığı ölçme yöntemlerinden bahsedeceğiz.

Telefon Sıcaklığı Nasıl Ölçülür?

Akıllı telefonlar içerisindeki bataryadan güç alarak beraber çalışır. Telefon yüksek performansla çalışırken işlemcisi de pilden daha çok elektrik çekmeye başlar. Bu durumda direkt telefonun ısınmasına neden olur. Telefonların soğuk ortamlarda performansı yüksekken ısı artışıyla birlikte performansı da düşer.

“Telefon sıcaklığı nasıl ölçülür” noktasında şu yöntemlerden yararlanılabilir;

Telefonun öncelikle elektronik ısı ölçümü yapan cihazlarla fiziksel kontrolü yapılır.

Bazı akıllı telefon üreticileri, telefonların içine işlemci çekirdekleri ısısına kadar gösteren yazılım yani dahili sensörler yerleştirip ısının ölçülmesini sağlıyor. Yalnız cihazda dahili sensörler yoksa CPU-Z gibi çeşitli programlar uygulama marketlerinden indirilip telefonun ısısı ölçülebilir. Burada hem işlemci hem de bataryanın ısısı ölçülür.

Telefon Sıcaklığı Kaç Derece Olmalı?

Akıllı telefonların gündelik kullanımda sıcaklığı 25-30 santigrat derece arasında olması idealdir. Ancak çok oyun oynamak, veri aktarımı, ekranın uzun süre parlaklıkta açık kalması ısının artmasına neden olur.

Akıllı telefon üreticileri tarafından üretim yapılırken sıcaklıkla ilgili bazı önlemlerde alınıyor. Üretici firmalar, aşırı derecede ısınmayı engellemek için zorunlu kapama vb. önemli güvenlik önlemlerine başvuruyor. Böylelikle batarya ve telefonla ilgili ortaya çıkabilecek hem kaza hem de arızaların önüne geçilmiş oluyor.

Telefonların kaç dereceye kadar dayanabildiği de çok merak ediliyor. Aslında bu duruma net cevap vermek mümkün değil. Akıllı telefonlar genel olarak 50-60 dereceye kadar dayanıyor. Yalnız 50 dereceye ulaşması çok sağlıklı değildir. Aynı zamanda uzun süreli kullanılan telefonun güvenli olabilmesi için ısısının 45 dereceyi geçmemesi gerekiyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Telefon sıcaklığı ölçme ile ilgili sıkça sorulan sorularla cevaplarını şöyle sıralayabiliriz:

1. Telefon Isınınca Patlar mı?

Aşırı ısınan telefonların bataryası şişer. Telefonun aşırı ısınması ve batarya şişliği maalesef bataryanın patlamasına neden olur. Böyle durumlarla karşılaşmamak için telefon aşırı ısındığında batarya hemen çıkarılıp ısınmanın geçmesi beklenmelidir.

2. Telefon Sıcaklığını Etkileyen Etkenler Nelerdir?

Telefon sıcaklığını etkileyen etkenleri şöyle belirtebiliriz;

Yaz aylarında güneş altında telefonun bırakılması,

Araç kullanırken telefonun cama sabitlenmesi,

Telefon şarjdayken kullanılmaya devam edilmesi,

Telefonda birden çok uygulamanın aynı anda çalışması,

3. Telefonun Sıcaklığının Artması Nasıl Engellenir?

Telefonun sıcaklığının artmasını engellemek içinde şu durumlara dikkat edilmeli;