Android ve iOS'ta Telefon Titreşimi Nasıl Kapatılır?

Cep telefonunuzu tek tuşla sessize aldığınızda titreşimin otomatik olarak aktifleştirilmesi sizi rahatsız mı ediyor? Öyleyse, gerekli ayarlamaları yaparak titreşimi devre dışı bırakabilirsiniz.

Cihazınızın Android ya da iOS işletim sistemine sahip olması fark etmez. Her ikisi için de birkaç basit adımda titreşimi kapatma imkânınız var. İşte, cep telefonunda titreşimi kapatmak için izlemeniz gereken adımlar!

iOS’ta Ttireşimi Kapatma Nasıl Yapılır?

Kullandığınız akıllı telefon bir Apple ürünüyse Ayarlar menüsünden yapacağınız birkaç basit işlemle titreşimi kolayca kapatabilirsiniz. iPhone’da titreşimi kapatmak için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde:

Ayarlar menüsüne gidin.

Ses ve Dokunuş sekmesine girin.

Bu kısımda yer alan ‘dokunuşlar’ butonuna tıkladığınızda genel olarak bütün titreşimlerle ilgili istediğiniz ayarlamayı yapabileceğiniz seçenekler karşınıza çıkar.

Her zaman ve sessiz modda oynat seçeneklerinde titreşim belli koşullar altında aktif olur.

Tamamen titreşimi kapatmak için ‘asla çalma’, sessiz modda iken titreşimi kapatmak için ‘sessiz modda oynatma’ seçeneğini tıklayabilirsiniz.

‘Ses ve Dokunuş’ menüsünün alt kısımlarında ‘Sistem dokunuşları, kilit ve klavye geri bildirim sesi’ seçimlerini göreceksiniz. Bu ibarelerin sağ tarafında bulunan açma kapama butonundan seçtiğiniz özelliği aktif/deaktif hale getirebilirsiniz.

Titreşim ile ilgili bazı özelleştirmeler de yapabilirsiniz. Hatta kendi ürettiğiniz bir titreşim modelini bile çeşitli bildirimlere tanımlayabilirsiniz.

iPhone’da Titreşim Ayarları Nasıl Özelleştirilir?

iPhone’da sadece belli seçenekler için de titreşim kapatma özelliğini uygulayabilirsiniz. ‘Ses ve dokunuş’ menüsünde bulunan ‘zil sesi, sms tonu, yeni sesli mesaj, yeni posta, giden posta, takvim uyarıları ve anımsatıcı uyarıları’ seçeneklerine özel farklı titreşim modlarını tanımlama imkânınız var.

Bunun için ilgili başlığa tıklayıp istediğiniz titreşim türünü seçebilirsiniz.

Ek olarak kendinize özgü bir titreşim modeli de oluşturabilirsiniz.

‘Ses ve dokunuş’ menüsündeki başlıklardan birine tıklayıp ‘dokunuşlar’ menüsüne girdikten sonra alt kısımda yer alan ‘özel’ menüsünde ‘yeni titreşim yarat’ başlığını göreceksiniz.

Bu başlığa tıkladıktan sonra titreşim modelini oluşturabilmeniz için gerekli olan ekran açılacak. Bu ekrana yapacağınız dokunuşları kaydedip kendi titreşim ritminizi oluşturabilir, istediğiniz seçimlere bu modeli atayabilirsiniz.

Genel ayarlardan yapacağınız titreşim kapatma işlemi, özel afet ve acil durum bildirimlerinde de titreşimi pasif hale getirir. Bu detayı da hatırlatmış olalım.

Android’de Titreşimi Kapatma Nasıl Yapılır?

Benzer bir şekilde Android işletim sistemine sahip olan cihazınızda da titreşimli bildirimleri kapatabilirsiniz.

Ayarlar menüsüne girdikten sonra ‘Ses ve titreşim’ seçeneğine tıklayıp ‘titret’ başlığına geçiş yapmalısınız.

Bu kısımda ‘çalarken, sessiz modda ve dokunulduğunda titret’ seçeneklerini göreceksiniz.

Her bir seçeneğin sağ tarafında bir açma kapama butonu yer alıyor olacak.

Dokunulduğunda titret seçeneğinde ise ‘orta’ işaretlenmiş olabilir.

Açma kapama butonu şeklinde olan ayarları kapalı hale getirdikten sonra ‘dokunulduğunda titret’ seçeneğini de ‘kapalı’ olarak işaretleyebilirsiniz.

Böylece telefon genelinde titreşimi kapatmış olursunuz ancak bazı uygulamalardan hala bu tip bildirimler gelebilir.

Bu bildirimlerin de önünü kesmek istiyorsanız ‘Ayarlar’ menüsüne gidip ‘Bildirimler ve Kontrol Merkezi’ne gitmelisiniz. Uygulama bildirimleri menüsüne girdiğinizde cihazınızda bulunan farklı uygulamaların sıralandığı bir liste karşınıza çıkar.

Listeden seçtiğiniz herhangi bir uygulamaya ait menüde ‘titreşime izin ver’ seçeneği bulunur. Seçeneğin sağ tarafındaki açma/kapama butonuna tıklayarak bu tip bildirimleri aktif veya pasif hale getirebilirsiniz.