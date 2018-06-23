Telefonunuzun İnternet Bağlantısını Hızlandırabileceğiniz 7 Yöntem

İnternet bağlantısının yavaş olması, en sinir bozucu durumların başında geliyor. İnternet bağlantısına ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda, yavaş bağlantı sorunuyla karşı karşıya kalıyorsanız bu rehberimizde telefonunuzun internet bağlantısını hızlandırabileceğiniz 7 yöntemi sıraladık.

İnternet bağlantısının yavaş olması birçok farklı durumdan kaynaklanabiliyor. Telefondaki sorunların yanında şebeke ile alakalı sorunlar da bu durumun nedenleri arasında yer alabiliyor. Çeşitli senaryolarla ele aldığımız bu sorunun kaynağını tespit etmek için aşağıdaki maddelere göz atabilirsiniz.

1. Telefonu Yeniden Başlatın

Basit bir çözüm fakat, telefonunuzu yeniden başlatmak bazen gerçekten işe yarayabiliyor. Telefonunuzu bir süredir hiç kapatmadıysanız, yeniden başlatma işlemi mobil internet bağlantısının hızını düzeltebiliyor.

2. Konumunuzu Değiştirin

Bulunduğunuz bölgenin coğrafi konumu da internet bağlantısının yavaşlamasında büyük rol oynuyor. Merkeze uzak bir bölgedeyseniz ya da çevrenizde dağlar, tepeler vb. engeller varsa sinyal kalitesi doğal olarak düşecektir. Aynı şekilde, yüksek binaların olduğu bölgelerde de daha az sinyal alacağınızdan internet bağlantısı yavaş olacaktır. Bu sorunu çözmek için bulunduğunuz bölgeden ayrılmak yerinde olacaktır.

3. Uygulamaları Devre Dışı Bırakın ya da Kaldırın

Telefonunuza yüklediğiniz bazı uygulamalar, internet bağlantınızı sürekli kullanarak yavaşlamasına neden olabiliyor. Biraz araştırma yaparak, hangi uygulamanın ne kadar veri tükettiğini tespit edebilir ve duruma göre bu uygulamayı devre dışı bırakabilirsiniz. Uygulamaların veri tüketimini incelemek istiyorsanız;

iPhone’da ; Ayarlar > Hücresel adımlarını izleyerek uygulamaların veri tüketimlerini görebilir ve devre dışı bırakabilirsiniz.

Android’de ise; Ayarlar > Veri Kullanımı adımlarını izleyerek aynı işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

4. VPN Bağlantısını Kesin

VPN uygulamaları anonim gezinti ve gizlilik sağlıyor. Ancak uzak sunucuları kullanırken internet hızını da yavaşlatabiliyorlar. Dolayısıyla, telefonunuz bir VPN’e bağlıysa internet bağlantısını hızlandırmak için VPN bağlantısını kesebilirsiniz.

5. Ağ Kesintilerini Kontrol Edin

GSM operatörleri çekim gücünü artırmak için ne kadar çabalıyor olsa da, zaman zaman kesintiler yaşayabiliyoruz. Bu kesintiler genellikle düşük hızlara ve bağlantı kayıplarına neden olabiliyor. Bunun yanında, bazı web siteleri de çökme sorunlarıyla karşılaştığından internet bağlantınızın yavaş olmasını bu soruna bağlayabilirsiniz. Çeşitli sosyal medya sitelerinin ağ durumlarını kontrol etmek için burada yer alan bağlantıya tıklayarak ilgili web sitesini inceleyebilirsiniz.

6. Ağ Ayarlarınızı Sıfırlayın

Telefonunuzu yeniden başlatmak gibi ağ ayarlarınızı sıfırlamak da genellikle yavaş internet bağlantısı sorunlarını giderebiliyor. Burada bilmeniz gereken önemli bir nokta; bu sıfırlama işlemi Wi-Fi ve Bluetooth cihazlarınızı da etkilediğinden tüm cihazlara yeniden bağlanmanız gerekecek.

iPhone’da ağ ayarlarınızı sıfırlamak için Ayarlar > Genel > Sıfırla > Ağ Ayarlarını Sıfırla adımlarını izleyebilirsiniz.

Android’de ağ ayarlarını sıfırlamak için; Ayarlar > Yedekle ve Sıfırla > Ağ Ayarlarını Sıfırla adımlarını izleyebilirsiniz.

7. SIM Kartınızı Kontrol Edin

Son olarak, internet bağlantınızı hızlandırmak için SIM kartınızı yuvasından çıkarıp takmayı denemeniz de etkili olabilir. SIM kartınız eskiyse ve sık sık bu sorunları yaşıyorsanız, kullandığınız GSM operatörünün mağazalarına giderek SIM kartınızı yenileyebilirsiniz.

Yukarıda sıraladığımız 7 maddeyi de incelediyseniz ve sorununuzu hala çözemediyseniz, GSM operatörünüzden teknik destek alabilirsiniz. Eğer, sorun operatör kaynaklı değilse akıllı telefonlarınız için teknik destek almanızı tavsiye ediyoruz.