Avast Secure Browser
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,996
- Üretici AVAST Software
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VPN'li güvenli internet tarayıcısı Avast Secure Browser, webde 4 kata kadar daha hızlı ve reklamsız gezinme sağlar.
Avast Secure Browser, Windows kullanıcıları için gizli, güvenli ve hızlı internet tarayıcısı. Kullanıcıların gizlilik ve güvenliği göz önünde bulundurularak siber güvenlik ve gizlilik uzmanları tarafından tasarlanmış özel bir web tarayıcı. Siber güvenlikte lider konumda olan Avast’ın Windows PC kullanıcılarına özel olarak geliştirdiği internet tarayıcısı Avast Secure Browser, günümüz modern web tarayıcılarda olmayan birçok özelliğe sahip. VPN'li güvenli web tarayıcı Avast Browser'ı avast.com üzerinden indirebilirsiniz.
Çevrimiçi gizlilik, güvenlik ve hıza önem veren Windows PC kullanıcılarına tavsiye edeceğim internet tarayıcısı Avast Browser, Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge gibi lider tarayıcıların çok ötesinde. Güvenlik uzmanları tarafından gizlilik için geliştirilen gelişmiş internet tarayıcı Avast Browser, tamamen kullanıcıların ihtiyaçları gözetilerek geliştirilmiş.
Avast Secure Browser Özellikleri
Banka Modu (Bank Mode), izole edilmiş Windows masaüstü oturumu oluşturarak parolalarınızı, kredi kartı numaralarınızı ve diğer kişisel verilerinizin çalınmaması için bilgisayar korsanlarının yazdıklarınızı görmesini engeller.
Parmak İzi Koruması (Anti-Fingerprinting), kullanıcıların sitedeki gezinme bilgilerini değiştirerek gizliliklerini korur ve online takibi sınırlandırır.
Reklam Engelleyici (Adblock), web sayfalarının daha hızlı yüklenmesi için reklamları durdurur.
Kimlik Avı Koruması (Anti-Phishing), kötü niyetli web siteleri ve indirmeleri engelleyerek bilgisayarınıza virüslerin, casus yazılımların ve fidye yazılımlarının bulaşmasını engeller.
İzleme Koruması (Anti-Tracking), web siteleri dışında reklam şirketlerinin ve diğer web hizmetlerinin online etkinliklerinizi izlemesini engelleyerek gizliliğinizi korur.
Gizli Mod (Stealth Mode), gezinme geçmişinizin saklanmasını engeller ve tüm izleme çerezlerini veya web önbelleğini siler.
Parola Yöneticisi (Password Manager), oturum açma bilgilerinizi güvenle saklar ve güvenli parola önerisinde bulunur.
Uzantı Koruması (Extension Guard), istenmeyen eklenti ve uzantıları engeller.
Gizlilik Temizleyicisi (Privacy Cleaner), etkinlerinizi gizli tutmak ve boş disk alanı açmak için gezinme geçmişinizden çerezlere gereksiz dosyalara her şeyi tek tıkla temizleme kolaylığı sunar.
Hack Kontrolü (Hack Check), parolalarınızın internete sızdırılıp sızdırılmadığını haberdar eder.
Web Kamera Koruması (Webcam Guard), sitelerin web kameranıza yetkisiz erişimini engelleyerek gizliliğinizi korur.
Performans Yöneticisi (Performance Manager), aktif olmayan sekmeleri durdurarak CPU ve RAM kullanımını otomatik olarak optimize eder.
Pil Koruyucu (Battery Saver), kullanımda olmayan sekmeleri askıya alarak pil tüketimini azaltır.
Neden Avast Browser İndirmelisiniz?
- Reklamsız, daha hızlı webde gezinin: Avast Secure Browser, reklamları otomatik olarak engelleyerek web sitesi yüklenme süresini önemli ölçüde azaltır. Tüm reklamları veya sadece rahatsız edici reklamları engelleyebilirsiniz.
- Online işlemleri güvenli şekilde yapın: Yerleşik olarak bulunan gelişmiş güvenlik özellikleri sayesinde gezinme, bankacılık işlemleri ve alışverişlerinizi tüm web sitelerinde güvenli şekilde yapabilirsiniz.
- Kişisel bilgileriniz kişisel kalır: Online takibi önlemek ve dijital kimliğinizi maskelemek için gizlilik koruması katmanı eklenmiştir.
- Yerleşik VPN: Avast SecureLine VPN'deki yerleşik entegrasyonu kullanarak IP adresinizi gizleyin ve bağlantısı kolayca şifreleyin.
Avast Browser
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,978
- Üretici AVAST Software
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Avast Browser, yerleşik VPN ve reklam engelleme (Adblock) özellikli hızlı, güvenli Android internet tarayıcısıdır.
Avast Browser, internette gezinmeyi hızlı ve kullanımı kolay hale getirmek için tasarlanmış reklam engelleme ve VPN özellikli ücretsiz güvenli bir web tarayıcı. Avast’taki siber güvenlik uzmanları tarafından geliştirilen Avast’ın özel tarayıcısı, Android cihazlarda en iyi gizli tarayıcı deneyimi için sizi yavaşlatan reklamları ve izleyicileri otomatik olarak engeller ve VPN, izleme önleme, tam veri şifreleme, PIN kilidi ve daha birçok güvenlik ve gizlilik özellikleri içerir. 400 milyondan fazla kullanıcı anonim güvenlik ve gizlilik için Avast’a güveniyor. En iyi AdBlock tarayıcısını indirin, internette güvenle gezinin!
Avast Browser Android İndir
Hızlı ve Güvenli Özel Gezinme - Avast’ın gizlilik tarayıcısı sizi hacker’ların, izleyicilerin, internet servis sağlayıcıların meraklı gözlerinden uzak tutar. Yerleşik VPN, Reklam Engelleyici, tam veri şifreleme, özel arama motorları ve PIN kilidi gibi güçlü özel tarayıcı araçlarıyla güvenli bir şekilde gezinin.
Adblock ile Daha Hızlı Gezinin - Avast Browser’ın ücretsiz yerleşik reklam engelleyicisi, sizi yavaşlatan rahatsız edici reklamları ve izleyicileri otomatik olarak engeller, internette gezinirken sizi izleyicilerden korurken webde gezinme performansını ve hızını önemli ölçüde artırır.
Ücretsiz Yerleşik VPN ile Güvende Kalın - Cihazınızı ve çevrimiçi verilerinizi sınıfının en iyi VPN korumasıyla koruyun. Bağlantınızı herkese açık WiFi ağlarında güvenli hale getirin.
İnternet Engelini Kaldırın - Güvenli bir VPN sunucusuna bağlanın ve güçlü hız ve sınırsız bant genişliği ile sitelere, uygulamalara, içeriklere sınırsız, güvenle erişin.
Hassas Verilerinizi Koruyun - Avast Browser, IP adresiniz, tarama geçmişiniz, yer imleriniz, DNS sorguları ve daha fazlası gibi tüm çevrimiçi verilerinizi şifreler. İndirilen dosyalar cihazınızda otomatik olarak şifrelenir ve özel Medya Kasası üzerinden erişilebilir.
PIN Kilidi ve Parmak İzi Kilidi - Gizli tarama verilerinizin PIN kodu ve parmak izinizle şifrelendiğini ve kilitlendiğini bilerek mobil cihazınızı arkadaşlarınızla veya ailenizle paylaşma konusunda kendinizi rahat hissedin.
Tüm Cihazlarınızda Güvenli Senkronizasyon - iOS, Mac, Android ve Windows cihazlarda Avast Browser ile şifrelenmiş yer imlerinizi ve tarayıcı geçmişinizi senkronize edin.