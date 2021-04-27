Avast Browser, yerleşik VPN ve reklam engelleme (Adblock) özellikli hızlı, güvenli Android internet tarayıcısıdır.

Volkan Yılmaz - 25 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Avast Browser, internette gezinmeyi hızlı ve kullanımı kolay hale getirmek için tasarlanmış reklam engelleme ve VPN özellikli ücretsiz güvenli bir web tarayıcı. Avast’taki siber güvenlik uzmanları tarafından geliştirilen Avast’ın özel tarayıcısı, Android cihazlarda en iyi gizli tarayıcı deneyimi için sizi yavaşlatan reklamları ve izleyicileri otomatik olarak engeller ve VPN, izleme önleme, tam veri şifreleme, PIN kilidi ve daha birçok güvenlik ve gizlilik özellikleri içerir. 400 milyondan fazla kullanıcı anonim güvenlik ve gizlilik için Avast’a güveniyor. En iyi AdBlock tarayıcısını indirin, internette güvenle gezinin!

Avast Browser Android İndir

Hızlı ve Güvenli Özel Gezinme - Avast’ın gizlilik tarayıcısı sizi hacker’ların, izleyicilerin, internet servis sağlayıcıların meraklı gözlerinden uzak tutar. Yerleşik VPN, Reklam Engelleyici, tam veri şifreleme, özel arama motorları ve PIN kilidi gibi güçlü özel tarayıcı araçlarıyla güvenli bir şekilde gezinin.

Adblock ile Daha Hızlı Gezinin - Avast Browser’ın ücretsiz yerleşik reklam engelleyicisi, sizi yavaşlatan rahatsız edici reklamları ve izleyicileri otomatik olarak engeller, internette gezinirken sizi izleyicilerden korurken webde gezinme performansını ve hızını önemli ölçüde artırır.

Ücretsiz Yerleşik VPN ile Güvende Kalın - Cihazınızı ve çevrimiçi verilerinizi sınıfının en iyi VPN korumasıyla koruyun. Bağlantınızı herkese açık WiFi ağlarında güvenli hale getirin.

İnternet Engelini Kaldırın - Güvenli bir VPN sunucusuna bağlanın ve güçlü hız ve sınırsız bant genişliği ile sitelere, uygulamalara, içeriklere sınırsız, güvenle erişin.

Hassas Verilerinizi Koruyun - Avast Browser, IP adresiniz, tarama geçmişiniz, yer imleriniz, DNS sorguları ve daha fazlası gibi tüm çevrimiçi verilerinizi şifreler. İndirilen dosyalar cihazınızda otomatik olarak şifrelenir ve özel Medya Kasası üzerinden erişilebilir.

PIN Kilidi ve Parmak İzi Kilidi - Gizli tarama verilerinizin PIN kodu ve parmak izinizle şifrelendiğini ve kilitlendiğini bilerek mobil cihazınızı arkadaşlarınızla veya ailenizle paylaşma konusunda kendinizi rahat hissedin.

Tüm Cihazlarınızda Güvenli Senkronizasyon - iOS, Mac, Android ve Windows cihazlarda Avast Browser ile şifrelenmiş yer imlerinizi ve tarayıcı geçmişinizi senkronize edin.