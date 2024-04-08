Telegram’da işletmelerin yararlanabileceği birçok özellik bulunuyor. Bu özellikleri kullanmak için ise hesabınızı işletme hesabına dönüştürmeniz gerekiyor. Peki, Telegram işletme hesabı bize neler sunuyor? Telegram’da işletme hesabına dönüştürme nasıl yapılır? İşte, detaylar!

Telegram İşletme Hesabı Nedir?

Uygulamada işletme hesaplarının yararlanabileceği özellikler şu şekilde sıralanıyor:

Çalışma saati

Konum

Hızlı yanıt

Giriş sayfası

Karşılama ve uzakta mesajları

Sohbet etiketleri ve bağlantıları

Sohbet botları

Eğer siz de Telegram’da bir işletme hesabına sahipseniz çalışma saatlerinizi ve konumunuzu profilinizde belirtebilirsiniz.

Bunun yanında size mesaj atan kullanıcıların karşılaşacağı giriş sayfasını düzenleyebilir, sık gelen sorulara yönelik hızlı yanıtlar oluşturabilirsiniz.

Size ilk defa mesaj atan kişiler için karşılama mesajı tanımlayabilir, meşgul olduğunuz zamanlarda “uzakta” mesajlarından yararlanabilirsiniz. Sohbet içine etiketler ekleyebilir, metin renklendirme özelliğinden yararlanabilir ve link paylaşımı yapabilirsiniz.

Dilerseniz yapay zekâ desteğiyle Telegram işletme hesabınızda bir sohbet botu oluşturarak müşterilerinizin sorularını yanıtlama işini bu botlara devredebilirsiniz.

Telegram İşletme Hesabına Dönüştürme Nasıl Yapılır?

Telegram'da şimdiye kadar kişisel hesap kullandıysanız ve artık bu hesabı işletme hesabına dönüştürmek istiyorsanız yeni gelen güncelleme sayesinde bunu yapmak artık çok kolay. Dilerseniz sıfırdan bir işletme hesabı açmayı da düşünebilirsiniz.

Telegram'da kişisel hesabı işletme hesabına dönüştürmek için izlemeniz gereken adımlar şunlar:

Uygulamaya kullanıcı bilgilerinizle giriş yapın.

Profilinizde sağ üst kısımda bulunan üç çizgi şeklindeki menüye tıklayıp 'Ayarlar' sekmesine girin.

Burada 'Hesap' menüsünü seçerek ilerleyin.

Kullanıcı adınıza tıklayıp 'hesap tipi' seçeneğini bulabilirsiniz.

Açılan menüden 'işletme hesabına dönüştür' seçeneğine tıklayın.

Dilerseniz işletmenizle ilgili daha çok bilgiyi profilinize ekleyebilirsiniz.

Bu işlemleri tamamlayıp kaydettiğinizde hesabınız işletme hesabına dönüştürülür.

Telegram Business olarak da tanıtılan bu güncelleme kapsamında bazı özelliklerin hesabınızda kullanılabilir hale gelmesi biraz zaman alabilir.

Henüz bir hesabınız yoksa işletme hesabı açmak için Telegram uygulamasını indirip gerekli alanları doldurarak yeni bir hesap oluşturabilirsiniz. Henüz uygulamayı indirmek istemiyorsanız tarayıcı üzerinden de bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Siz Telegram'da hangi hesap tipini kullanıyorsunuz? İşletmeler ve içerik üreticileri için geliştirilen Telegram özelliklerinden hangileri ilginizi çekiyor? Yorumlarda bizimle paylaşın!