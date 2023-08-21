Telegram'da Kaybolan Fotoğraf Nasıl Gönderilir?

Telegram’da yapılan konuşmalarda gizliliği arttırmak için alabileceğiniz çeşitli önlemler bulunuyor. Bunlardan birisi gizli / kaybolan mesaj özelliğini açmak. Özellikle fotoğraf ve video gönderirken bu yöntemle fotoğraflarınızın depolanmasını önleyebilirsiniz.

Kısa bir süre karşı tarafın görüntüleyebileceği şekilde fotoğraflarınızı gönderebilir, sonrasında uygulama tarafından bu görsellerin yok edilmesini sağlayabilirsiniz. İşte, Telegram’da kaybolan fotoğraf özelliğini aktifleştirmek için yapmanız gerekenler!

Telegram’da Kaybolan Fotoğraf Göndermek Nasıl Yapılır?

İşletim sistemine göre farklı adımları izleyerek fotoğraf ve videolarınızda kendi kendini yok etme özelliğini açabilirsiniz. Eğer iPhone kullanıcısıysanız bu özelliği kullanmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

Kaybolan fotoğraf göndereceğiniz sohbeti açın.

Metin aracının yan tarafında bulunan ‘ekle’ butonuna tıklayın.

Göndermek istediğiniz fotoğraf ya da videoyu seçip tamam’a basın.

Gönder tuşuna basılı tutun.

Bu sırada karşınıza ‘zamanlayıcı ile gönder’ seçeneğinin çıkması gerekiyor.

Bu kısımdan dilediğiniz zaman aralığını seçip ‘zamanlayıcı ile gönder’e tıklayarak işlemi tamamlayabilirsiniz.

iPhone’dakinden çok farklı olmasa da Android kullanıcılarının da izlemesi gereken adımları tane tane anlatmakta fayda var. Eğer Android kullanıyorsanız şu adımları izleyerek kaybolan fotoğraf göndermeyi başarabilirsiniz.

Gizli fotoğraf göndermek istediğiniz konuşmaya girin.

Metin yazma kutusunun sağ tarafındaki ekle butonuna basın.

Fotoğraf / video seçiminizi yapın.

Gönder butonunun yanında yer alan kronometre işaretine tıklayın.

Bu kısımdan medya içeriğini göndermek istediğiniz zaman aralığını belirleyin.

‘Bitti’ tuşuna ve ardından ‘gönder’ butonuna basın.

Telegram’da Kendi Kendini İmha Eden Fotoğraflar Ne için Kullanılır?

Telegram’da kendi kendini yok etme fotoğrafları belli bir süre sonra konuşmadan otomatik olarak kaldıran bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Bu sayede fotoğraf ve videolarınızın güvenliği için endişe etmenize gerek kalmıyor.

Hassas içerikli bir fotoğraf paylaşımı yapılacağı zaman kaybolan fotoğraf gönderimi tercih ediliyor. Bunun yanında karşı tarafın sadece görmesini istediğiniz ancak kaydetmesini istemediğiniz fotoğrafları için de bu özellik ideal.

Kaybolan fotoğraf özelliğini kullanırken gönderdiğiniz görseller uçtan uca şifreleme yöntemiyle de koruma altına alınmış oluyor. Böylece üçüncü kişiler tarafından da gönderdiğiniz görsel içeriklerine ulaşılamıyor.

Telegram kendini yok eden fotoğraf anlık paylaşımlar için de sıkça tercih ediliyor. Fotoğraf kalitesi düşük, sadece anlık bir selfie olarak çekip arkadaşlarınıza atmak istediğiniz fotoğraflar bu özellik sayesinde ne sizin telefonunuzda ne de karşı tarafın cihazında gereksiz yer kaplamıyor.