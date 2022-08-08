2021 Yılında dünya üzerinde 700 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaşan sohbet uygulaması Telegram, her geçen gün daha da popülerleşmekte ve milyonlarca kullanıcıyı kendine çekmekte. Uygulamada WhatsApp’tan farklı olarak istediğiniz herhangi bir sohbet grubuna katılabiliyorsunuz.

En öne çıkan özellik ise bir davet almadan da gruplara katılabilmeniz ve isterseniz telefon numaranızı gizleyebilmenizdir. Bu sayede birçok kullanıcı telefon numaranızı WhatsApp’ta olduğu gibi göremeyecek ve gizliliğinizi koruyabileceksiniz. Peki telefondan Telegram numara gizleme nasıl yapılır? Gelin birlikte bakalım.

Telegram Numara Gizleme Nasıl Yapılır?

Öncelikle Telegram uygulamasını cihazınızdan açın.

Daha sonra sol üst köşede bulunan; “üç çizgi” butonuna dokunun.

butonuna dokunun. Açılan pencereden “Ayarlar” bölümünü seçin.

Aşağıda bulunan; “Gizlilik ve Güvenlik” seçeneğine basın.

seçeneğine basın. Telefon numarası butonuna tıklayın.

Karşınıza üç seçenek çıkacaktır.

İsteğinize göre seçeneklerden birini seçin.

göre seçeneklerden birini seçin. Yukarıda bulunan onay butonuna basın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Eğer telefon numaranızı herkesten gizlemek istiyorsanız “Hiç kimse” seçeneğini seçmelisiniz. Sadece kişilerinizin telefon numaranızı görmenize izin vermek isterseniz “Kişilerim” seçeneğini seçebilirsiniz. Herkes seçeneğini telefon numaranızı gizli yapmaz ve herkes tarafından görünür kılar.

Bilgisayar Üzerinden Telegram Telefon Numarası Nasıl Gizlenir?

Telegram hesabınızı uygulama üzerinden açın.

Daha sonra sol üst köşede bulunan; “üç çizgi” seçeneğine tıklayın.

seçeneğine tıklayın. Açılan pencereden “Ayarlar” bölümünü seçin.

Aşağıda bulunan; “Gizlilik ve Güvenlik ” seçeneğine tıklayın.

” seçeneğine tıklayın. Telefon numarası butonuna tıklayın.

Karşınıza üç seçenek çıkacaktır.

İsteğinize göre seçeneklerden birini seçin.

Yukarıda bulunan onay butonuna basın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Telegram uygulaması sadece numaranızı gizlemekle kalmaz, birçok özelliği de beraberinde getirmektedir. Bu özelliklerden bazıları: Telegram botları, yüksek boyutlu dosya paylaşımı, sesli sohbet özelliği, anket özelliği ve test özelliği gibi birçok özellik bulunmaktadır. En sevilen kısımları arasında belki de Telegram botları bulunmaktadır.

Eğer Telegram hakkında hiçbir bilgiye sahip değilseniz Telegram nedir, nasıl kullanılır? Adlı içeriğimize göz atmanızı tavsiye ederiz.

Bu içeriğimizde Telegram numara gizleme nasıl yapılır? Anlatmış olduk. Sizler Telegram kullanıyor musunuz, sizce bir gün Telegram WhatsApp’ın yerini alır mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.