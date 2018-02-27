Telegram Kullanmanız için 8 Önemli Neden

Anlık mesajlaşma uygulaması denilince ilk akla gelen isim şüphesiz WhatsApp oluyor. Dünyanın dört bir yanına yayılan WhatsApp’a eklenen özellikler birçok kullanıcının olumsuz tepkisini toplamıştı. Her ne kadar yaygın olarak kullanılıyor olsa da, WhatsApp’a alternatif olarak kullanabileceğiniz uygulamalar da mevcut, Telegram gibi. Bu rehberimizde, Telegram kullanmanız için 8 önemli nedeni sıraladık.

1. Mesaj Düzenleme

Mesajlaşmalarınızda bazen yazım hatalarından dolayı kötü bir duruma düşüyorsanız, Telegram uygulamasında bunun önüne geçebilirsiniz. Bir mesaj gönderdikten sonra mesaja basılı tutarak Düzenle seçeneğine tıkladığınızda mesajınızı düzenleyebiliyorsunuz. Karşıdaki kişi mesajınızı düzenlediğinize dair bir simge görecektir fakat düzenleme geçmişini görmeyeceğinden emin olabilirsiniz.

2. Gizli Sohbetler

Özel konuşmalarınızı gerçekleştireceğinizde imdadınıza koşan bir özellik sunan Telegram’da gizli sohbet özelliğinden faydalanabilirsiniz. Uçtan uca şifreleme yle korunan bu özelliği kullandığınızda mesajlarınız Telegram sunucularına kaydedilmiyor ve bir süre sonra otomatik olarak telefonunuzdan siliniyor.

3. Büyük Boyutlu Dosya Gönderimi

WhatsApp’ta maksimum dosya gönderme boyutu 16 MB ile sınırlanmış olduğundan, yüksek kaliteli videolar göndermeniz pek mümkün olmuyor. Telegram uygulamasında ise 1.5 GB’a kadar olan dosyaları gönderebiliyorsunuz.

4. Sohbet Sırasında YouTube Videoları İzleme

Gün içerisinde arkadaşlarınızdan veya ailenizden “mutlaka izlenmesi gereken” YouTube videoları alabilirsiniz. Bunu yaparken, bir yandan da mesajlaşmak ne hoş olurdu değil mi? Telegram uygulamasında bunu yapabilmeniz de mümkün hale geliyor. Tek yapmanız gereken, video bağlantısının küçük resmine dokunduktan sonra Picture-in-Picture simgesine dokunmak oluyor.

5. Grup Sohbetlerinde Daha Fazla Kullanıcı Ekleme

Yine WhatsApp’ı geride bırakarak, grup sohbetlerinde daha fazla kullanıcı eklemenize izin veren Telegram, 100 bin üyeyi grup sohbetine eklemenize izin veriyor. Bu kadar çok kişiyi ekleyebilecek kadar çevreniz var mı bilemiyoruz fakat, katılımcısı yüksek olan bazı etkinlikler için açılan gruplarda faydalı olacaktır diye düşünüyorum.

6. ”Son Görülme” İstisnaları

Yuva yıkan bir özellik olduğuna şahit olduğumuz son görülme ve mavi tık özellikleri, birçok kullanıcının başını ağrıtmaya devam ediyor. Telegram uygulamasında en son ne zaman çevrimiçi olduğunuzu kimlerin görebileceğini ayarlayabilmeniz mümkün. Telegram Ayarları > Gizlilik ve Güvenlik > Son Görülme adımlarını izleyerek bu özelliği kullanabilirsiniz.

7. Fotoğraflara Çıkartmalar Ekleme

Snapchat ve Instagram Hikayeler’inde gördüğümüz çıkartmaların bir benzerini sunan Telegram uygulamasında, fotoğraflarınıza eğlenceli çıkartmalar ekleyerek arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

8. Medyaların Telefona Kaydedilmesini Engelleme

Telegram’da sunulan en faydalı özelliklerden biri olan ve telefonunuzun galeri bölümünü gereksiz fotoğraflardan arındıran “Galeriye kaydetme” seçeneği sayesinde gruplardan ve diğer kişilerinizden gelen medyaların galeriye kaydedilmemesini sağlayabilirsiniz.

Telegram’da sunulan en önemli 8 özelliği sizler için sıraladık. Farkı anlamanız adına WhatsApp ile karşılaştırmalar da yaparak bu özelliklerin önemine vurgu yapmak istedik. Peki sizin en sevdiğiniz özellik hangisi?