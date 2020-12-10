Şu sıralar yeni bir televizyon almaya hazırlanıyorsanız, görüntüleme teknolojilerinin garip terminolojisi kafanızı karıştırabilir. Yine de endişe etmenize gerek yok çünkü bu rehberimizde televizyon satın alırken dikkat edilmesi gerekenler ile karşınızdayız. Peki ama televizyon alırken nelere dikkat etmelisiniz?

Televizyon Satın Alırken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Hemen yukarıda da bahsettiğimiz gibi bir televizyon almak istediğinizde her zamankinden daha karmaşık bir sürece girmiş olacaksınız. Takip etmeniz gereken yeni teknolojiler, formatlar ve terimler var. Bu noktada satın aldığınız ürünün size en uygun ürün olduğunu anlamak için bilmeniz gereken her detayı bir araya getirdik.

1- Ekran Paneli Seçimi

Şu sıralar piyasada yaygın olarak yer alan iki farklı ekran teknolojisi bulunuyor. Bunları LED - LCD (QLED Dahil) ve OLED olarak iki grupta inceleyebiliriz. Her iki teknolojinin arasındaki farkı anlamak, doğru kararı vermeniz adına önemlidir.

Piyasadaki çoğu televizyon LED arka aydınlatmalı LCD panellere sahiptir. Bununla birlikte tüm LED aydınlatmalı paneller eşit değildir. QLED olarak tanıtılan paneller, ekrandaki renklerin aralığını ve canlılığını artıran Quantum Dot Katmanı ile birlikte gelir. QLED, tüm LCD paneller arasında en iyisidir.

OLED ise QLED'den tamamen farklı bir teknolojidir. Bu panellerde her piksel kendi ışığını üretir. Bu pikselleri tamamen kapatabildiği için siyahların QLED'e kıyasla çok daha başarılı olduğu anlamına gelir ve aynı şey kontrast için de geçerlidir.

2- Parlaklık

LCD paneller LED arka ışık sistemine sahip oldukları için OLED modellerinden daha parlak görüntü verebilme eğilimi gösterir. Nitekim bir QLED panel, OLED panele nazaran iki kat daha parlak olabilir ki, bu da onu aydınlık ortamlarda bir şeyler izlemek için biçilmiş kaftan kılar.

Eğer karanlık ortamlarda ya da geceleri bir şeyler izlemek istiyorsanız, OLED ekranların siyah dengesi çok daha iyi görüntü verecektir. Yani gördüğünüz gibi tüm detaylar sizin ihtiyaçlarınız ve tercihleriniz ile ilgili.

3- Görüş Açısı

OLED ekranlar genellikle mükemmel görüntüleme açılarına sahiptir. Eksen dışı bakışlarda hafif renk kaymaları olsa da görüntü aşırı açılarda dahi önemli ölçüde kararmaz ve televizyona doğrudan bakmasanız bile renkler başarılıdır.

Farklı LCD modelleri bunu aşmak için farklı kaplamalar ve panel türleri kullanır. Bu noktada IPS, VA ve TN gibi paneller görmeniz mümkündür. Hepsinin kendi içerisinde farklı avantajları var bu nedenle sizi bir aşağıdaki bağlantıya davet edelim.

4- Yüksek Dinamik Aralık

Yüksek Dinamik Aralık ya da kısaca HDR, ekran teknolojilerinde ileriye dönük bir adımdır. HDR teknolojisi size daha fazla ayrıntı, daha zengin görüntü, daha geniş renk gamı ve daha yüksek tepe parlaklığı sunar.

5- Ekstra Özellikler

Söz konusu şey televizyonlar olduğunda daha fazla para harcamak, her durumda daha iyi görüntü alacağınız anlamına gelmez. Nitekim televizyonlar ekstra özellik bakımından çılgınca farklılıklar gösterebilirler. Asla kullanmayacağınız özelliklere para harcamaktan kaçınmak için bunlardan birkaçını tanımanız doğru olabilir.