Televizyonda Zoom Nasıl Etkinleştirilir?

Zoom isimli video konferans platformu, Zoom Video Communications şirketi tarafından piyasaya sürüldü. Özellikle pandemiyle birlikte bu platform daha çok ön plana çıktı.

Kurumsal hayatta iş toplantıları Zoom üzerinden gerçekleşti. Şu anda birçok işletme, toplantılarını Zoom’dan gerçekleştiriyor. Aynı zamanda ailelerin bağlantı kurduğu ve online eğimlerin gerçekleştiği platform olarak da kullanılmaya başladı.

Bunların yanı sıra birçok spor salonu da müşterilerine Zoom aracılığıyla online ortamda egzersiz dersleri vermeye başladı. Tüm belirttiğimiz bu görüşme ve derslerin sağlıklı ilerleyebilmesi için Zoom, televizyonda da etkinleştirilebilir.

Biz de bu yazımızda televizyonda Zoom etkinleştirme nasıl yapılır, bundan bahsedeceğiz.

Televizyonda Zoom Etkinleştirme Teknikleri

Güvenilirlik noktasında öne çıkan Zoom platformu, televizyonda şu şekilde etkinleştirilebilir:

1. AirPlay ile Televizyonda Zoom Etkinleştirme

Televizyonda Zoom etkinleştirme işlemi için AirPlay’den yararlanılabilir. AirPlay, Apple tarafından geliştirildiği için Apple TV’de kullanılmaktadır. Apple TV’de Zoom’un etkinleştirilmesi için aşağıdaki adımların takip edilmesi gerekiyor;

Apple menüsünün sağ üst köşesinde konumlanan Airplay ekranına gidilir. Ekranlar tercih bölmesi üzerinde yer alan “AirPlay Ekran” seçenekleri listesi içinden Apple TV seçilir. Daha sonra “Mevcut olduğunda menü çubuğunda yansıtma seçeneğini göster” onay kutusu üzerinden AirPlay menüsüne erişilir.

Halihazırdaki Zoom odalarının yönetilmesi için “Zoom çevrimiçi arayüzü” üzerinden oturum açılır. Akabinde “Oda Yönetimi > Zoom Odaları” seçilir. Hesap ayarları değiştirilip sonrasında konum hiyerarşisi sistemi üzerinden Apple ekran yansıtma açılır.

Toplantılar sekmesinden “Apple Screen Mirroring” açılır. Yalnız bu noktada doğrulama e-mail üzerinden doğrulama yapılması gerekebilir.

Zoom odası ekranında yansıyan şifre girilerek Apple TV’de Zoom’un etkinleştirilmesi sağlanır.

AirPlay aracılığıyla Apple TV’de Zoom etkinleştirilmesini durdurmak için sistem menü çubuğu ya da tercih kısmındaki AirPlay ekranı kapatılır. Daha sonra AirPlay Bağlantısı Kes’e tıklanır.

2. Chromecast ile Televizyonda Zoom Etkinleştirme

Televizyona Zoom’u bağlalamak için Chromecast’ta kullanılabilir. Chromecast ile Zoom’un televizyona aktarılması için şu adımlar takip edilmelidir;

Öncelikle Chromecast kurulumu yapılır.

Cihazla Chromecast’ın aynı kablosuz ağa bağlı olması kontrol edilir.

Televizyondaki yayınlama seçeneği bulunur.

Cihazların ekranı paylaşılacak şekilde taranarak cihaz listesi içinden “Chromecast’e” tıklanır.

Telefonun ekranı yukarıdaki adımlardan sonra TV’de görüntülenir.

Yukarıdaki adımların ardından Zoom TV’ye yansıtma işlemi tamamlanmış olacak.

3. HDMI ile Televizyonda Zoom Etkinleştirme

HDMI kablosunun bir ucu televizyona diğer ucuysa cihaza bağlanır. HDMI yerine USB-C bağlantı noktası da kullanılabilir. HDMI kablosunun televizyona bağlanması için donanım kilidine de ihtiyaç vardır. Yalnız burada ekipmanların birbirine uyumlu olmasına çok dikkat edilmelidir.

Televizyon açılarak televizyonun uzaktan kumandasıyla video kaynağı, HDMI bağlantı noktasıyla değiştirilir. Tüm bu adımların ardından macOS, iOS, Android ve Windows cihazlarındaki Zoom, televizyonda etkinleştirilir.