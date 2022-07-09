Son zamanlarda dünya üzerinde en popüler uygulamalardan biri olan Zoom, iş hayatının artık bir vazgeçilmezi oldu. 2011 Yılında hayatımıza giren uygulama, akıllı cihazlarınızda bilgisayar telefon fark etmezsizin kullanabileceğiniz hatta uygulamayı cihazınıza kurmadan da toplantılara katılabileceğiniz seminerlerin vazgeçilmezi olan bir uygulamadır.

Zoom uygulamasında görüntülü konuşmak istediğinizde arka plan olarak daha hoş bir görüntü olmasını isteyebilirsiniz. Uygulama Zoom, arka plan değiştirme özelliğini kullanıcılara pekçok seçenek ile birlikte sunuyor. Peki ya Zoom arka plan değiştirme nasıl yapılır? Gelin birlikte bakalım.

Zoom Arka Plan Değiştirme Nasıl Yapılır?

Öncelikle Zoom uygulamasını cihazınıza kurun.

Uygulama olmadan arka plan değiştiremezsiniz. (Toplantılara katılınabilir.)

Sonra bir toplantıya giriş yapın ya da bir toplantı başlatın.

Sol alt tarafta bulunan; "Videoyu Durdur" seçeneğinin üstündeki işarete tıklayın.

seçeneğinin üstündeki işarete tıklayın. Sanal arka planı seç butonuna tıklayın.

Bir arka plan seçin.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıda işlemleri sırasıyla uygulayarak sizde Zoom'un arka plan efektlerinden yararlanabilirsiniz. Bulanıklaştır seçeneği ile arka planınızı tamamen bulanık bir halede getirebilirsiniz.

Zoom Avatar Nedir?

Dünyanın en popüler online görüşme yapma platformlarından biri olan Zoom, kişilerin kendileri yerine bir avatar kullanmalarına olanak sağlıyor. Bu sayede toplantılara eğlenceli bir şekilde katılım sağlayabilirsiniz.

Zoom Avatar Nasıl Eklenir?

Öncelikle Zoom uygulamasını cihazınıza kurun.

Uygulama olmadan avatar değiştiremezsiniz. (Toplantılara katılınabilir.)

Sonra bir toplantıya giriş yapın ya da bir toplantı başlatın.

Sol alt tarafta bulunan; "Videoyu Durdur" seçeneğinin üstündeki işarete tıklayın.

Sanal arka planı seç butonuna tıklayın.

butonuna tıklayın. Yukarıda bulunan sekmelerden Avatarlar kısmına gelin.

İstediğiniz bir avatarı seçin.

seçin. İşlem tamamlanmış olacaktır.

Bu içeriğimizde Zoom arka plan nasıl değiştirilir ve Zoom avatar nedir? Gibi soruları yanıtladık. Sizler Zoom uygulamasını kullanıyor musunuz, en çok hangi arka planı kullanıyorsunuz? Bizler ile yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın.