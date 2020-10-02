Sık Yaşanan Zoom Hataları ve Çözümleri - İnternet tabanlı video konferans uygulaması Zoom, son zamanlarda pek çok kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Kullanıcılar iş toplantıları gerçekleştirmek, arkadaşları ile görüşmek ve aileleri ile hasret gidermek için bu uygulamadan faydalanıyor olsa da zaman zaman çeşitli hatalarla karşılaşıyor. Bu yazımızda olası sorunlardan bahsedip bunları nasıl çözebileceğinize göz atacağız.

Sık Yaşanan Zoom Hataları ve Çözümleri

Zoom Bağlanma Hatası ve Çözümü

Eğer bir Zoom görüşmesine katılamıyorsanız, bunun altında yatan pek çok farklı neden olabilir.

- İnternet Sorunları

Düzgün bir bağlantı sağlayabilmek adına VPN kullanmadığınızdan emin olun. İnternet hızınızı kontrol edin ve arka planda interneti kullanan siteleri ya da uygulamaları bir süre için durdurun. Eğer sorun düzelmediyse bir alttaki maddeye göz atın.

- Yanlış Bilgiler

Katılmaya çalıştığınız toplantının şifre korumalı olmadığından emin olun. Eğer öyleyse, direkt olarak bağlantıya tıklamak talebinizin reddedilmesine neden olur. Bu nedenle manuel bağlantı kurmaya çalışın. Eğer sorun düzelmediyse bir alttaki maddeye göz atın.

- Antivirüs ya da Güvenlik Duvarı

Bazı durumlarda kullanmakta olduğunuz antivirüs ya da işletim sistemine bağlı güvenlik duvarı Zoom'u kullanmanızı engeller. Eğer böyle ise, Zoom'u güvenli olarak tanımlayın. Eğer sorun düzelmediyse bir alttaki maddeye göz atın.

- Sürücüler Güncel Değil

Eğer kablosuz ağ ya da kablolu ağ sürücüleriniz güncel değilse çeşitli bağlantı sorunları yaşıyor olabilirsiniz. Bu sürücülerin güncel olduğundan emin olun. Eğer sorun hala devam ediyorsa kullanmakta olduğunuz yazılım bozuk olabilir. Hemen sayfanın üstündeki bağlantıdan Zoom'un en güncel sürümünü cihazınıza indirin.

Zoom Ekran Paylaşma Hatası ve Çözümü

Zoom'da ekran paylaşma hatalarının en önemli iki nedeni yavaş bir internet ve eski bir bilgisayardır. Ekran paylaşımı yoğun miktarda işlemci kullanıma neden olur ve eğer bilgisayarınız nispeten eski bileşenlere sahipse bu görevin altından kalkamayabilir. Benzer şekilde internet bağlantınızın da ekran paylaşımını kaldırabilecek upload hızına sahip olması gerekiyor.

Zoom İndirme Hatası ve Çözümü

Eğer Zoom'u indirmekte zorlanıyorsanız, indirme kaynağınız düzgün bir şekilde çalışmıyor olabilir. Bu gibi bir sorundan muzdaripseniz sayfanın başındaki bağlantıya tıklayarak sitemiz üzerinden en güncel sürümü indirebilirsiniz. Bu şekilde indirme sorununu çözebilirsiniz.

Zoom Yükleme Hatası ve Çözümü

Bunun altında yatan üç temel sorun olabilir. Bunlardan ilki, bilgisayarınızda zaten Zoom'un yüklü olmasıdır. İkinci temel sorun ise depolama alanınızın yeterli olmaması olabilir. Bu nedenle depolama alanınızı kontrol edin ve boş yer kalmamışsa uygulamayı yükleyebilecek miktarda yer açın.

Son olarak indirdiğiniz dosya bozuk olabilir. Bu gibi bir sorundan muzdaripseniz sayfanın başındaki bağlantıya tıklayarak sitemiz üzerinden en güncel sürümü indirebilirsiniz. Sitemizdeki sürümü güvenle indirebilir ve yükleyebilirsiniz.

Zoom Başlatma Hatası ve Çözümü

Bazı durumlarda Zoom güncellemeleri çeşitli başlatma sorunlarına yol açabilir. Bu gibi bir sorundan muzdaripseniz sayfanın başındaki bağlantıya tıklayarak sitemiz üzerinden en güncel sürümü indirebilirsiniz. Bu sürümü kurmadan önce bilgisayarınızda yüklü olan sürümü kaldırmayı unutmayın.

Zoom Kamera Çalışmıyor Hatası ve Çözümü

Eğer Zoom'da kameranızı kullanamıyorsanız aşağıdaki adımlardan oluşan kılavuzumuza hızlıca göz atın.

- Kameranın Takılı Olduğundan Emin Olun

Eğer bir masaüstü bilgisayar kullanıyorsanız kameranızın bağlantısında çeşitli sorunlar yaşanıyor olabilir. Öncelikle kameranın bağlı olduğu portu kontrol edin ve herhangi bir değişiklik olmadıysa farklı bir porta takmayı deneyin. Eğer sorun düzelmediyse bir alttaki maddeye göz atın.

- Başka Yazılımları Kontrol Edin

Bilmeniz gereken şeylerden birisi de kameranızın aynı anda iki programda çalışamayacağıdır. Kameranız o sırada başka bir program tarafından kullanılıyorsa Zoom'da kullanılamaz. Bu nedenle diğer programları kontrol edin. Eğer sorun düzelmediyse bir alttaki maddeye göz atın.

- Sürücülerin Güncelliğini Kontrol Edin

Eğer kullandığınız harici kameranın ya da dahili kameranın sürücüleri güncel değilse üçüncü parti programlarda çalışmayabilir.

Zoom Ses Gelmiyor Hatası ve Çözümü

Eğer Zoom'da ses gelmiyorsa ses çıkış cihazını yanlış seçmiş olabilirsiniz.

Mikrofon işaretinin yanındaki ok işaretine tıklayın. 'Select a Speaker' menüsünden doğru hoparlörü / kulaklığı seçin.

Zoom Diğer Sorunlar ve Çözümleri

Bilgisayarınızdaki yazılım ve donanım sorunlarını çözmenin en pratik yolu, genellikle yazılımları ve sürücüleri güncel tutmak olacaktır. Yine benzer şekilde Zoom'un da en güncel sürümünü kullanmanız gerekiyor ve bunu, sitemiz üzerinden düzenli takip ile kolayca gerçekleştirebilirsiniz.