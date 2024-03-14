Telsiz Kullanım Ücreti Nedir, 2024'te Ne Kadar?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun (BTK) kararıyla 2024 yılında telsiz kullanım ücreti yüzde 58 arttı. Her yıl olduğu gibi 2024 yılında da Telsiz Kullanım Ücreti (TUK) abonelerden tahsil edilecek.

Peki, telsiz kullanım ücreti nedir, ne işe yarar ve 2024 yılında ne kadar oldu? Aşağıdaki yazımızda merak edilen soruların cevabını bulacaksınız.

Telsiz Kullanım Ücreti Nedir?

Telsiz kullanım ücreti, mobil telekomünikasyon hizmetlerinden yararlanan tüm abonelerden her yıl tahsil edilen bir ücrettir. Bu ücret, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından belirlenir ve GSM operatörleri tarafından abonelere faturalandırılır.

Telsiz Kullanım Ücreti Ne İşe Yarar?

TUK'dan elde edilen gelir, BTK'nın telekomünikasyon altyapısının geliştirilmesi ve düzenlenmesi için kullandığı fonun bir kısmını oluşturur. Bahsedilen fon ise, aşağıdaki alanlarda kullanılır:

Frekans tahsisi ve spektrum yönetimi

Araştırma ve geliştirme

Tüketici koruma

Telekomünikasyon altyapısının geliştirilmesi

Elektronik haberleşme sektörünün denetlenmesi

Telsiz Kullanım Ücretinden Muaf Tutulanlar Var mı?

Bazı özel durumu olan aboneler telsiz kullanım ücretinden muaftır. Muaf kapsamına girenler:

Engelli aboneler (engel oranı %40 ve üzeri)

65 yaş ve üzeri aboneler

Şehit ve gazi yakınları

Askerlik görevini yapmakta olanlar

Sosyal yardım alanlar

Telsiz Kullanım Ücretinden Muaf Tutulmak İçin Yapılacaklar

Telsiz kullanım ücretinden muaf tutulmak için gerekli şartları taşıdığınızı gösteren belgeleri operatörünüze ibraz etmeniz gerekir. Bu belgeler ise şunlardır:

Engelliler için sağlık kurulu raporu

65 yaş ve üzeri için nüfus cüzdanı

Şehit ve gazi yakınları için şehitlik veya gazilik belgesi

Askerlik görevi olanlar için askerlik belgesi

Sosyal yardım alanlar için ise sosyal yardım belgesi

2024 Yılında Telsiz Kullanım Ücreti Ne Kadar?

BTK tarafından 2024 yılı için telsiz kullanım ücretinin 179,28 TL olarak belirlendiği duyuruldu. Faturalı ve faturasız hat sahiplerinden 2024'te her ay 15 TL tutarında Telsliz Kullanım Ücreti alınacaktır.

Bu ücret, 2023 yılındaki 113,14 TL'lik ücrete göre %58'lik bir artış anlamına geliyor.

Hazırlamış olduğumuz yazıda, 2024 zammı başta olmak üzere telsiz kullanım ücreti hakkında tüm merak edilenleri paylaştık.