Hangi Operatör Daha Çok Kullanılıyor? Turkcell, Türk Telekom, Vodefone

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, düzenli olarak GSM operatörleriyle ilgili araştırma yapıyor. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone arasında hangilerinin abone sayıları fazla, en hızlı çeken operatör hangisi gibi pek çok soruya yanıt vermeye çalışıyor.

Çeşitli testler sonucunda operatörlerin tüm verileri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda toplanıyor. Böylelikle kamuoyu, GSM operatörleriyle ilgili bilgilendirilmiş oluyor. Biz de sizlere yazımızda; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından belirtilen GSM operatörleri verilerinden bahsedeceğiz. “Hangi operatör daha çok kullanılıyor” sorusu ve daha fazlası hakkında detaylar sunacağız.

Turkcell

Turkcell, Vodafone, Türk Telekom karşılaştırma 2022 verilerinde Turkcell diğer operatörlere göre öne çıkıyor. Turkcell GSM operatörü, 1994'te hizmet vermeye başladı. Bu tarihten itibaren sürekli abone sayısını artırmaya devam ediyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu verilerine göre; Turkcell'in yaklaşık 40 milyon abonesi var.

Abone sayısı kadar baz istasyonu sayısı da fazla olan bir GSM operatörüdür. Günümüzde tahmini olarak Turkcell'in 30.500 baz istasyonu var. Fakat abone sayısı gibi baz istasyonu sayısı da her geçen gün artıyor. Türkcell, yüksek çekim gücüyle hizmet veriyor. Türkiye’de %99’un üzerinde alana şebeke hizmeti sunuyor.

Turkcell; Gürcistan, Kazakistan, Ukrayna gibi pek çok ülkede de hizmet veriyor. Fakat belirttiğimiz ülkelerde aynı ad farklı ortaklıkla hizmet veriyor. Kuruluşundan bu yana devamlı kendini geliştiren Turkcell; fiber ve Superonline internet altyapısıyla çalışmalar yapıyor. Özellikle güçlü internet altyapısıyla kullanıcılarından tam not alıyor.

Turkcell kullanıcıları tarafından genellikle yüksek fiyatlı olması sebebiyle eleştiri alıyor. Turkcell’in doğrudan kullanım ve paket fiyatları diğer operatörlerle karşılaştırıldığında biraz yüksek kalıyor. Ancak Turkcell, yüksek fiyat durumunu bazı özellikleriyle avantaja çeviriyor. TV+, Fizy, Dergilik, BİP gibi bazı uygulamalar Turkcell’e aittir. Turkcell aynı zamanda Trabzonspor taraftarlarına özel olarak 61Cell operatörü sunuyor.

Türk Telekom

Türk Telekom, 1995 senesinde kamuoyuna sunuldu. Devlet aracılığıyla kurulan Türk Telekom günümüzde Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş. bünyesinde çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’de en çok aboneye sahip operatörler arasında yer alıyor. Türk Telekom’un ortalama 50 milyondan fazla abone sayısı bulunuyor. Uygun fiyatlı olması sebebiyle özellikle genç kesim tarafından çok tercih ediliyor. Türk Telekom;

Sil Süpür kampanyası

Haftalık internet paketleri

Spor takımlarına özel farklı hat ve operatör kullanımları gibi birçok avantajdan oluşuyor.

Vodafone

“Hangi operatör daha çok kullanılıyor” yazımıza; İngiltere kökenli Vodafone GSM operatörünü ekleyebiliriz. Türkiye’de önemli ölçüde Vodafone operatörünün de abone sayısı var. Telsim şirketini satın aldıktan sonra 2006 yılında Türkiye’de faaliyet göstermeye başladı.

Günümüzde Vodafone’un yaklaşık 26 milyon üzerinde abonesi mevcut. Türkiye’deki baz istasyonuysa 25 bin civarıdır. Turkcell’e kıyasla tarife ve fiyat açısından çok uygundur. Ayrıca “Evde İnternet” kapsamında hem işyeri hem de evlere fiber altyapıyla internet sunuyor.

Eğer CDMA ve GSM arasındaki farkı merak ediyorsanız CDMA ve GSM Farkı Nedir? yazımıza da göz atabilirsiniz.