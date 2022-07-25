Anıt Ağaçlar Uygulaması Nedir, Ne İşe Yarar?

Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Anıt Ağaçlar uygulaması geçmişten bugüne köprü kuran ve birçok anıya tanıklık etmiş anıt ağaçları derlemektedir. Günümüz Türkiye’sinde 9369 adet anıt ağaç bulunuyor ve bu ağaçları bir platformda toplayan Anıt Ağaçlar uygulaması nedir, ne işe yarar? Gelin birlikte bakalım.

Anıt Ağaçlar Uygulaması Nedir?

Anıt Ağaçlar uygulaması günümüzde korumaya alınan ve uzun bir geçmişi olan tüm ağaçları tek bir platformda buluşturmayı sağlamaktadır. Ülkemizin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından oluşturulmuş uygulaması sayesinde çevrenizde bulunan ağaçları veya tüm Türkiye’deki ağaçları görebilmenize olanak sağlar.

Anıt Ağaçlar Nedir?

Anıt Ağaçlar; yaş, boyut ve çap olarak diğer ağaçlara kıyasla oldukça büyük olan ve tarih ve kültürde özel bir yeri bulunan geçmiş ile günümüz arasında iletişim sağlayan ağaç türlerine denmektedir.

Anıt Ağaçlar Uygulaması Neler Sunuyor?

Uygulamaya giriş yaptığınızda tarihi ağaçlar hakkında birçok bilgi bulunmaktadır. Öyle ki; ağacın ismi, latince ismi, türü, yaşı, gövde çapı, tepe çapı, boyu ve hangi il/ilçede bulunduğuna kadar öğrenebilir. Anıt ağacın fotoğraflarına göz atabilir ve konumunu öğrenebilirsiniz.

Hayatımızın bir parçası ve olan ve yaşamımız için bir vazgeçilmez olan ağaçların değeri her geçen gün artmakta ve koruma altına alınmaktadır. Ülkemizde 9369 tane anıt ağaç bulunmaktadır. Bu ağaçların kimileri devasa boyutlardadır. Doğa gezisine çıkmak istediğinizde Türkiye’de bulunan tüm anıt ağaçları bu uygulama sayesinde keşfedebilirsiniz.

Anıt Ağaçlar Uygulaması Nasıl Kullanılır?

Uygulamayı App Store ya da Google Play Üzerinden cihazınıza kurun.

Uygulamayı cihazınızda açın.

Karşınıza 4 adet buton çıkacaktır.

Anıt Ağaçlar butonuna basarak Türkiye’deki anıt ağaçlara göz atabilirsiniz.

Ağaç Arama sekmesinden; “Ağaç ismi, il, ilçe ve özellik" araması gerçekleştirebilirsiniz.

araması gerçekleştirebilirsiniz. Proje hakkındaki kısmında proje hakkında detaylı bilgiler bulabilirsiniz.

Kare Kod butonunda kod okutarak ilgili ağaçlara ulaşabilirsiniz.

Herhangi bir Anıt Ağacı seçtiğinizde karşınıza o ağacın özellikleri çıkacaktır.

seçtiğinizde karşınıza o ağacın özellikleri çıkacaktır. Dilerseniz yakınımda kısmından çevrenizdeki anıt ağaçlara göz atabilirsiniz.

Anıt Ağaçlar uygulamasını mobil cihazlar üzerinden kullanmak yerine resmi web sitesi üzerinden de ziyaret edebilir ve işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Bu içeriğimizde Türkiye’de tarihi anıt ağaçlarını nasıl bulabileceğimizi gördük? Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce bu proje faydalı mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.