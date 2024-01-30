Tesla'nın İnsansı Robotu: Optimus Gen 2 Özellikleri

Tesla’nın geçmişte tanıttığı Optimus isimli insansı robotun ardından şimdi de Optimus Gen 2 isimli yeni versiyonu görücüye çıktı. Selefine göre çok daha gelişmiş bir tasarıma sahip olduğu gözle görülebiliyor.

Teknik özelliklerine baktığımızda ise yapılan iyileştirmeler ve yenilikler çok daha ilgi çekici bir hal alıyor. İşte, Tesla’nın ikinci nesil insansı robotu Optimus Gen 2 ve özellikleri!

Tesla Optimus Gen 2 ve Özellikleri

Yayınlanan tanıtım videosunda yeni robotun dış tasarımında insan derisini andıran izler olması dikkat çekiyor. Ayrıca el, kol ve bilek görünümü de bir önceki model ile kıyaslandığında çok daha estetik ve gelişmiş bir görünüm sergiliyor.

Selefi ile kıyaslayacak olursak sensörlerde çeşitli iyileştirmeler yapıldığını söyleyebiliriz. Daha gelişmiş bir alt yapıya sahip ve eskisinden çok daha hızlı. İki model arasında %30 oranında bir hız farkı olduğu belirtiliyor.

Sadece hız değil hareket becerileri anlamında da büyük bir gelişme söz konusu. Zira, bir önceki model biraz zor yürüyordu şimdi ise yeni modelde daha gerçekçi bir yürüyüş izliyoruz.

Denge ve hareket anlamında geliştirilen yeni nesil robotun ağırlığı ise bir önceki modelden 10 kg daha az. Bu da robotun daha akıcı hareket etmesine yardımcı olan unsurlardan birisi.

Yine videoda gördüğümüz kadarıyla Optimus Gen 2 başarılı bir şekilde squad egzersizini yapabiliyor. Denge ve güç anlamında geliştiğini buradan da anlayabiliyoruz.

Bir önceki versiyonun tanıtım videolarında robotun farklı renklerdeki lego parçalarını renklere göre birbirinden ayırabildiğini ve başarılı bir şekilde parçayı kavrayıp yandaki kutucuğa taşıyabildiğini görmüştük. Hatta devrilen legoyu bile düzeltiyordu.

Yeni nesil robotun tanıtımında ise bir yumurtayı kırmadan ve çatlatmadan ocağın üstüne taşıyabildiği gösterilmiş. Bu da el ve parmak hareketlerindeki iyileştirmelerin ve dokunsal duyu özelliğinin bir göstergesi.

İki eksenli boyun tasarımına sahip olan robotun ayak kısmı da eklemli bir yapıya sahip. İnsansı görünümü destekleyen bu özelliğin yanı sıra 11 derece hareket serbestliği bulunuyor.

Tesla Optimus Gen 2 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Elon Musk’a ait olan X isimli platformda Optimus Gen 2’nin tanıtım videosu yayınlandı. Bunun ardından robotun ne zaman üretileceği, satışa çıkacağı ve fiyatlandırması da merak konusu oldu.

İlk olarak bu robotun bazı testlerden geçmesi gerekiyor. Tesla’nın üretim operasyonlarında aktif olarak kullanılması hedeflenen robotun testleri tamamlandıktan sonra satışa çıkması bekleniyor.

Tabi, şu an için net bir tarih ve fiyat aralığı vermek mümkün değil. Ancak gelişmeleri yakından takip edip sizlerle paylaşıyor olacağız.