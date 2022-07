Mutlaka İzlemeniz Gereken Yabancı Dizi Önerileri - 2022

Yabancı dizi önerileri isteyen kişiler için 2022 yılında izlenebilecek birbirinden başarılı yapımların yer aldığı bir liste hazırladık. Hazırladığımız listede komediden bilim kurguya, dramdan aksiyona kadar pek çok türde yapım bulunuyor. Listeye göz atabilir ve yeni yapımlar keşfedebilirsiniz.

Günümüzde çeşitli türlerde çok fazla sayıda dizi bulunuyor ve bu dizilerin sayısı sürekli olarak artmaya devam ediyor. Yeni bir diziye başlamak isteyen kişiler bu sebepten ötürü kararsızlık yaşayabilir.

Bu yazıda 2022'de izleyebileceğiniz çok sayıda kişi tarafından oldukça beğenilen dizilerin bulunduğu liste hazırladık. Hazırladığımız listede Breaking Bad, Game of Thrones, The Big Bang Theory gibi hemen hemen herkes tarafından bilinen dizileri dahil etmedik. Yabancı dizi önerisi listemizde ağırlıklı olarak pek bilinmeyen yapımları tercih ettik.

En İyi Yabancı Dizi Önerileri Listesi

Humans

Abbott Elementary

The IT Crowd

Killing Eve

WandaVision

The Boys

Barry

For All Mankind

Severance

Upload

The Dropout

Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty

Pachinko

Star Trek: Strange New Worlds

Invincible

Yukarıda çoğu kişi tarafından pek bilinmeyen en iyi 15 yabancı dizi önerisi bulunuyor. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Humans

IMDb Puanı: 7,9

Yaş Sınırı: TV-14

Oyuncular: Katherine Parkinson, Gemma Chan, Lucy Carless ve dahası

Bilim kurgu ve dram ögelerine sahip olan Humans, insansı robotların çok popüler hâle geldiği bir dünyada geçiyor. Synths olarak isimlendirilen insansı robotların icadının sosyal, kültürel ve psikolojik etkilerine odaklanan dizi, 2015 yılında yayımlanmaya başladı ve 2018 yılında sona erdi.

Abbott Elementary

IMDb Puanı: 8,2

Yaş Sınırı: TV-PG

Oyuncular: Quinta Brunson, Tyler James Williams, Janelle James ve dahası

2021 yılında yayımlanmaya başlayan Abbott Elementary, bir okulda görevli öğretmenlerin hikâyesini konu alıyor. Quinta Brunson tarafından yaratılan sitcom dizisi 2021 yılında yayımlanmaya başladı. Dizinin ilk sezonunda 13 bölüm mevcut.

The IT Crowd

IMDb Puanı: 8,5

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular:Chris O'Dowd, Richard Ayoade ve Katherine Parkinson

2006 yılında yayımlanmaya başlayan ve 2013 yılında sona eren The IT Crowd, IT departmanında çalışan üç personelin komedi dolu maceralarını konu alıyor. Toplamda 5 sezondan oluşan dizinin ilk dört sezonunda altışar bölüm yer alırken sezon sezonunda ise yalnızca bir bölüm bulunuyor.

Killing Eve

IMDb Puanı: 8,2

Yaş Sınırı: TV-14

Oyuncular: Jodie Comer, Sandra Oh, Fiona Shaw ve dahası

Aksiyon, macera ve dram ögelerini içeren Killing Eve, masabaşı işten sıkılan ve ajan olma hayali kuran Eve ile Villanelle isimli bi suikastçının hikâyesini anlatıyor. 2018 yılında yayımlanmaya başlayan dizi 2022 yılında sona erdi.

Luke Jennings tarafından yazılan Villanelle roman serisine dayanan Killing Eve isimli yapımda toplamda 4 sezon bulunuyor ve her sezonda 8'er bölüm mevcut. Çok sayıda izleyici tarafından beğenilen diziyi BluTV isimli dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz.

WandaVision

IMDb Puanı: 7,9

Yaş Sınırı: TV-PG

Oyuncular: Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kathryn Hahn ve dahası

En iyi Disney Plus dizileri arasında yer alan WandaVision isimli mini dizi Wanda Maximoff ile Vision'ın maceralarını konu alıyor. Marvel hayranları için harika bir yapım olan WandaVision 9 bölümden oluşuyor.

Senaristliğini Jac Schaeffer'in üstlendiği dizinin yönetmenliğini Matt Shakman yaptı. Süper kahraman temasına sahip olan başarılı yapımı Disney Plus adlı popüler dijital yayın platformu üzerinden izleyebilirsiniz.

The Boys

IMDb Puanı: 8,7

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr ve dahası

En iyi Amazon Prime dizileri arasında bulunan The Boys, doğaüstü güçlerini kötüye kullanan süper kahramanlara karşı mücadele eden The Boys adlı ekibin maceralarını konu alıyor. İlk olarak 2019 yılında yayımlanmaya başlayan dizi aksiyon, suç ve dram ögelerini içeriyor.

Eric Kripke tarafından yaratılan The Boys, yayımlandığı ilk bölümden itibaren çok sayıda izleyici tarafından oldukça beğenildi. Popüler diziyi Amazon Prime Video üzerinden izleyebilirsiniz.

Barry

IMDb Puanı: 8,4

Yaş Sınırı: TV-MA

Oyuncular: Bill Hader, Stephen Root, Sarah Goldberg ve dahası

2018 yılında yayımlanmaya başlayan dizide Midwest'ten Los Angelas'a taşınan Barry Berkman isimli kiralık katil, kendisini bir tiyatro sahnesinde bulur. Komedi, aksiyon ve suç ögelerine sahip olan yapım Alec Berg ve Bill Hader tarafından yaratıldı.

For All Mankind

IMDb Puanı: 7,9

Yaş Sınırı: TV-MA

Oyuncular: Joel Kinnaman, Michael Dorman, Wrenn Schmidt ve dahası

Alternatif bir hikâyeye sahip olan For All Mankind isimli yapımda 1969 yılında Ay'a ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri yerine Sovyetler Birliği gidiyor. İki ülkenin uzay yarışını konu alan yapım Ronald D. Moore, Ben Nedivi ve Matt Wolpert yaratıldı.

Severance

IMDb Puanı: 8,7

Yaş Sınırı: TV-MA

Oyuncular: Adam Scott, Zach Cherry, Britt Lower ve dahası

Bilim kurgu, dram ve gizem ögelerini içeren Severance, iş ve özel yaşam hatıralarını birbirinden ayıran Lumon Industries isimli biyoteknoloji şirketinde görevli Mark'ın maceralarını konu alıyor. 2022 yılında yayımlanmaya başlayan dizi Dan Erickson tarafından yaratıldı.

Upload

IMDb Puanı: 7,9

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Robbie Amell, Andy Allo, Allegra Edwards ve dahası

2020 yılında yayımlanmaya başlayan Upload isimli yapımda bilgisayar programcısı Nathan, hayatını kaybettikten sonra kendisini Lakeview isimli bir sanal dünyaya yükletir. Komedi, bilim kurgu ve gizem ögelerini içeren dizi Greg Daniels tarafından yaratıldı. Diziyi Amazon Prime Video üzerinden izleyebilirsiniz.

The Dropout

IMDb Puanı: 7,5

Yaş Sınırı: TV-MA

Oyuncular: Amanda Seyfried, Naveen Andrews, Stephen Fry ve dahası

Biyografi ve dram ögelerine sahip olan The Dropout, Theranos isimli biyoteknoloji şirketinin kurucusu Elizabeth Holmes'un hikâyesini konu alıyor. Elizabeth Meriwether tarafından yaratılan mini dizi 8 bölümden oluşuyor. Diziyi Disney Plus üzerinden izleyebilirsiniz.

Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty

IMDb Puanı: 8,3

Yaş Sınırı: TV-MA

Oyuncular: John C. Reilly, Quincy Isaiah, Jason Clarke ve dahası

Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s kitabına dayanan Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty, Los Angeles Lakers isimli basketbol takımnını anlatıyor. Biyografi, dram ve spor ögelerini içeren yapım 2022 yılında yayımlanmaya başladı. İlk sezon 10 bölümden oluşuyor.

Pachinko

IMDb Puanı: 8,4

Yaş Sınırı: TV-MA

Oyuncular: Lee Min-Ho, Soji Arai, Jin Ha ve dahası

Min Jin Lee tarafından yazılan aynı adlı romandan uyarlanan Pachinko, Koreli göçmen bir ailenin hikâyesini anlatıyor. 2022 yılında yayımlanmaya başlayan dram dizisinin ilk sezonunda 8 bölüm bulunuyor.

Star Trek: Strange New Worlds

IMDb Puanı: 8,2

Yaş Sınırı: 7+

Oyuncular: Melissa Navia, Anson Mount, Ethan Peck ve dahası

Star Trek evreninde geçen Star Trek: Strange New Worlds, Kaptan Christopher Pike ve mürettebatının maceralarını anlatıyor. Bilim kurgu, aksiyon ve macera ögelerini içeren dizi 2022 yılında yayımlanmaya başladı.

Invincible

IMDb Puanı: 8,7

Yaş Sınırı: 18+

Seslendirme: Steven Yeun, J.K. Simmons, Sandra Oh ve dahası

Aynı adlı çizgi roman serisine dayanan Invincible, babası gezegendeki en güçlü süper kahraman olan Mark Grayson'ın hikâyesini konu alıyor. Başarılı animasyon dizisinin ilk sezonu 8 bölümden oluşuyor. Çok sayıda izleyici tarafından beğenilen yapımı Amazon Prime Video üzerinden izleyebilirsiniz.

Bu yazıda 2022 yılında izlenebilecek yabancı dizi önerisi yaptık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.