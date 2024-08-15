Thunderbolt 5 Nedir? Thunderbolt 5 ve Thunderbolt 4 Arasındaki Farklar Neler?

ABD merkezli teknoloji şirketi Intel’in tanıttığı Thunderbolt 5’i anlamak için öncelikle Thunderbolt’u bilmek gerekiyor. Thunderbolt, bir güç ve kablolu veri aktarım teknolojisi olarak ifade ediliyor.

Thunderbolt; şarj desteği aynı zaman içerisinde hızlı veri aktarımları ve yüksek çözünürlük video akışı gerçekleştiriyor. Özellikle USB sistemine kıyasla çok hızlı ve güvenli şekilde verileri aktarıyor. Biz de bu rehberde Thunderbolt’un en son çıkan versiyonu hakkında bilgi vereceğiz. Tüm detaylarıyla Thunderbol 5!

Thunderbolt 5 Özellikleri Nedir?

Gelişmiş özelliklere sahip olan Thunderbolt 5 özellikleri şu şekildedir;

Tek kabloyla daha çok ve hızlı ekran desteği sunuyor.

240 W güç aktarımı yapıyor.

GPU ve harici SSD’leri yüksek kalitede çalıştırıyor.

Her biri 40 Gbps olan dört çeşit şerit vardır.

Thenderbolt 4 destekli cihazlarla uyumlu şekilde çalışıyor.

Yapay zeka cihazlarını destekliyor. Özellikle video konferans, video düzenleme gibi işlerde yepyeni fırsatlar ortaya çıkarıyor.

Üç 4K ekranı 144Hz’de desteklendiği için oyunlarda üst düzey performans sergilenmesini sağlıyor.

Thunderbolt 5 ve Thunderbolt 4 Arasındaki Farklar Neler?

Thunderbolt 5 ve Thunderbolt 4 arasında birçok fark var. Thunderbolt 4’ün bir üst versiyonu olan 5, bilgisayarları 240 W’a kadar şarj ediyor. Bu özellik geliştiriciler için büyük avantajdır. Yüksek güç ve performansa ihtiyaç duyan oyun bilgisayarlarında da olması gereken bir özelliktir.

Tam olarak Thunderbol 5’i 4’ten ayıran noktaysa bu şarj etme desteğidir. Çünkü Thunderbolt 4’ün en yüksek şarj hızıysa 140W’dir.

Thunderbolt 5 veri aktarım hızı, 120 Gbps’ye kadar çıkıyor. Thunderbolt 4’ün veri aktarım hızıysa 80 Gbps kadardır. Thunderbolt 5 PC video gereksinimleri Çift 6K, 4’ünse Çift 4K’dir. PC’den PC’ye ağ aktarım bağlantısı Thunderbolt 5’te 64 Gbps, 4. Versiyondaysa 32 Gbps olarak tasarlanmıştır.

Thunderbolt 5’in PC veri gereksinimleri, PCle: 64 Gbps ve USB 3: 10 Gbps’dir. Thunderbolt 4 PC veri gereksinimleriyse PCle: 32 Gbps ve USB 3: 10 Gbps olarak geliştirilmiştir.