Türk Hava Yolları'nın Piyasa Değeri Lufthansa'yı Geride Bıraktı

Türk Hava Yolları'nın (THY) piyasa değeri, 191,3 milyar TL'ye ulaştı ve Alman hava yolu şirketi olan Lufthansa'nın piyasa değerini aşmayı başardı. Türk Hava Yolları'nın özellikle 2022 yılı başından bu yana hızla büyüyen hisse fiyatı %592,3 arttı.

Türkiye'nin en büyük hava yolu şirketi olan Türk Hava Yolları'nın, Almanya'nın en büyük hava yolu şirketi Lufthansa'yı piyasa değerinde geçtiği bildirildi. Şirketin bu yılki hızla büyüyen grafiği, aynı doğrultuda devam edecek gibi görünüyor.

Türk Hava Yolları Büyümeye Devam Ediyor

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, COVID-19'dan etkilenen hava yolu şirketleri arasında önemli bir yere sahipti, öyle ki şirket önemli zararlar yaşadı.

Bir dönem iflasın da eşiğine gelen şirkete kıyasla Türk Hava Yolları ise diğer bazı hava yolu şirketleri gibi pandemi sonrası toparlanmayı başardı ve son 1 yılda önemli bir mali gelir elde etti.

COVID-19 salgınının azalmasına rağmen uzunca süre ülke kısıtlamaları nedeniyle yolcu talebi beklenen seviyelere gelemediği için hava yolu şirketleri önemli zararlar yaşamış, hatta ilk kârlarını 2021'in son çeyreğine yakın açıklayabilmişlerdi. Krizi fırsata çevirmeyi başaran Türk Hava Yolları'nın önemli başarıları gelecek dönemlerde de devam edecek gibi görünüyor.