TikTok Fenomeni Olmak için Neler Yapılmalı?

İlk olarak Musically olarak ortaya çıkan platform artık en popüler platformlar arasında yerini alıyor. TikTok’un bu kadar sevilmesinin nedeni, kullanıcıların eğlenceli zaman geçirmesini sağlamaktır. TikTok’u kullanacak kişiler için aranan özellik sadece video çekebilmektir. Burada yeni yetenekler keşfedilebilir, bambaşka insanlarla tanışılabilir, kısa yoldan ün kazanılabilir.

Yediden yetmişe herkes tarafından kullanılan TikTok’un kullanıcıları, bu popüler platformu kullanarak bir şekilde fenomen olmak istiyor. TikTok’ta çoğunlukla kalitesiz içerikler üretildiği için uygulamayı kullanmayan kişiler tarafından TikTok hakkında çokça olumsuz eleştiri yapıldı.

Her platformda kalitesiz içeriklerin olabileceğini unutmamamız gerekiyor. TikTok’ta bu kalitesiz içeriklerin sayısı diğer platformlara göre biraz fazla olabilir çünkü başta da belirttiğimiz gibi, TikTok’u yediden yetmişe herkes kullanıyor ve bunun sonucunda kalitesiz içerikler hızla çoğalıyor.

TikTok’ta kötü içeriklerin yanı sıra iyi içeriklerin de olduğu gerçeğini bir kenara itmeyerek, kaliteli işler yürüterek popüler biri hâline gelmeniz mümkündür. Bu yazıda, TikTok'ta fenomen olmanın yöntemlerini sizlerle paylaşacağız.

TikTok’ta Nasıl Fenomen Olunur?

TikTok’ta fenomen olmanın sayısız yolu vardır. Bazen şansınız, bazen yetenekleriniz, bazen yüzünüz ve bazen ise zekânız sayesinde başarılı bir fenomen olabilirsiniz. Talimatlarımızı takip ederek fenomen olma şansınızı artırabilir, içeriklerinizin daha çok kişi tarafından izlenmesini sağlayabilirsiniz.

Harika Bir Profil Yaratın

Popüler hesapların en çok göze çarpan özelliği profilleridir. Kullanıcı adını seçerken kullanıcıların aklında kalabilmesi için basit ve hatırlanabilir, ilgi çekici bir isim olduğundan emin olmanız gerekiyor. Kullanıcı adından sonra en çok önemli olan ikinci şey ise profil fotoğrafı ya da profil videosu eklemektir. Kullanıcı adında dediklerimiz, profil fotoğrafınız veya videonuz için de geçerlidir. Bu nedenle olabildiğince dikkat çekici, şık ve güzel bir profil fotoğrafı / video seçtiğinizden emin olmalısınız.

Etiketleri Doğru Bir Şekilde Kullanın

TikTok’a yüklediğiniz videolar için hemen hemen her sosyal ağ platformunda olduğu gibi bu sosyal ağda da etiketler girebilirsiniz. Etiketlerin önemi çok büyüktür. Daha çok kullanıcıya ulaşmak için ilgili-ilgisiz her türlü etiketi girebilirsiniz ama bunun size yararından çok zararı olacaktır. Videonuzu etiket sonucunda gören birinin eğer ilgi alanına girmiyorsanız, kişi içerikleriniz ile ilgilenmediğini işaretlerse bir daha hiçbir videonuz o kişinin önüne çıkmayacaktır. Bu yüzden sadece video ile ilişkili etiketler kullanmaya çaba sarf etmelisiniz.

İstikrarlı Olun

Uzun aralıklarla paylaşımda bulunuyorsanız bir an önce bu alışkanlığınızdan vazgeçmenizi öneririz. Sizi takip eden insanlar, sizden düzenli bir şekilde paylaşım yapmanızı isterler. İki ayda bir, üç ayda bir içerik paylaşıyorsanız sizi takip etmekten vazgeçebilirler.

İnsanlarla Etkileşim Kurun

İçeriklerinize gelen yorumlara olabildiğince yanıt verin. İçeriklerinize gelen eleştirileri gözden geçirin. Değerlendirmelere göre içeriklerinizi şekillendirin. Gelişmeniz, daha iyi içerikler üretebilmeniz için insanlardan önerilerde bulunmalarını isteyebilirsiniz.

Yüksek Takipçisi Olan Kişilerle Video Üretin

Bu yöntem hemen hemen her platformda işe yarayan bir yöntemdir. Instagram, YouTube ve daha nicesinde bu yöntemi kullanarak kısa yoldan ün kazanabilirsiniz. Beraber içerik üreteceğiniz kişilerin imajınıza zarar verecek kişiler olmamasına da dikkat etmelisiniz.