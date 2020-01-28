TikTok Hesabınızı Daha Güvenli Hale Nasıl Getirebilirsiniz?

TikTok, müzik, filtreler ve diğer özelliklerle kısa videolar oluşturmanıza olanak sağlayan popüler bir sosyal medya platformudur. Günümüzde en hızlı büyüyen sosyal medya platformlarından bir tanesi olan TikTok, sadece 15 saniyeye kadar olan videoları destekler. Vine, Snapchat ve Instagram sosyal medya platformlarına oldukça benzeyen TikTok’ta hesabınızı daha güvenli hale getirebileceğiniz bazı özelleştirmeler bulunuyor. Bu yazıda, TikTok hesabınızı nasıl daha güvenli hale getirebileceğinizi öğreneceksiniz. İşte TikTok hesabınızı daha güvenli hale getirebilmeniz için tavsiyeler!

Güçlü Şifre Kullanın

Güçlü bir şifre oluşturmak, kullandığınız bütün hesaplar için son derece büyük bir önem taşımaktadır. Bu durum, özellikle kişisel bilgilerinizin yer aldığı bir platform olduğunda daha da önemlidir. Oluşturacağınız şifre, harfler ve simgelerden oluşmalıdır. Şifrenizi oluştururken kesinlikle tanıdık bir isim veya tarih kullanmayın. Ek olarak, eski bir hesabınızda kullandığınız bir şifreyi asla tekrar kullanmayın ve her hesabınızda farklı şifre oluşturun. TikTok, şu anda maalesef iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğini desteklemiyor. Bu sebepten dolayı güçlü şifre oluşturmanın önemi daha da fazladır.

"Özel Hesap" Seçeneğini Aktif Edin

Popüler sosyal medya platformu TikTok’ta hesabınızın güvenliği açısından “Özel hesap” seçeneğini aktif etmeniz oldukça önemlidir. “Özel hesap” seçeneğini aktif ettiğiniz takdirde sadece sizin izin verdiğiniz kullanıcılar, videolarınızı ve beğenilerinizi görür. Mevcut takipçileriniz bu durumdan etkilenmez. “Özel hesap” seçeneğini etkinleştirmek, TikTok'un bilgilerinizi görmesini engellemez ancak herhangi bir kullanıcının videolarınızı görmesini engeller. Peki, TikTok’ta “Özel hesap” seçeneği nasıl aktif edilir?

İlk olarak akıllı telefonunuzda yüklü olan TikTok uygulamasını açın.

uygulamasını açın. Daha sonra Profil sayfanızı açın ve ardından sağ üst kısımda yer alan üç dikey nokta simgesine dokunun.

Bu işlemin ardından ayarlar sayfası açılacaktır. Ayarlar sayfası üzerinden “Gizlilik ve Güvenlik” kategorisine dokunun.

kategorisine dokunun. “Gizlilik ve Güvenlik” kategorisi üzerinden “Özel hesap” seçeneğini aktif edebilirsiniz.

Instagram ve YouTube Hesaplarınızın Bağlantılarını Kaldırın

TikTok’ta hesabınızı diğer sosyal medya hesaplarınızla ilişkilendirme seçeneği vardır. Buna Instagram ve YouTube gibi platformlar da dahildir. Hesabınızı diğer sosyal medya hesaplarınız ile ilişkilendirdiğinizde TikTok videolarınızı diğer platformlarda da kolay bir şekilde paylaşabilirsiniz ancak hesaplarınızı bu şekilde bağlamak şirketlerin sizinle ilgili veri toplamasını çok daha kolay hale getirir. Çevrim içi etkinliklerinizin daha eksiksiz bir resmini oluşturabilir ve hakkınızda daha fazla bilgi edinebilirler. Bu sebepten dolayı Instagram ve YouTube hesaplarınızın bağlantısını kaldırabilirsiniz. Instagram ve YouTube hesaplarınızın bağlantısını kaldırmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Akıllı telefonunuzda yüklü olan TikTok uygulamasını açın ve ardından profil sayfanızı görüntüleyin.

uygulamasını açın ve ardından profil sayfanızı görüntüleyin. Profil sayfasının sağ üst kısmında yer alan üç dikey nokta simgesine dokunun.

Ayarlar sayfasının alt kısmında bağlı olan hesaplarınızı göreceksiniz. Bağlı olan hesapların üzerine dokunarak kaldırabilirsiniz.

TikTok Uygulamasını Düzenli Olarak Güncelleyin

Akıllı telefonunuzda yer alan TikTok uygulamasını düzenli olarak güncellemelisiniz ve sistem güncellemesini ihmal etmemelisiniz. Akıllı telefonunuzu ve uygulamaları güncel tutmak, kişisel verilerinizin ve hesaplarınızın güvenliği açısından oldukça önemlidir.