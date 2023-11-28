TikTok İnternet Bağlantısı Yok Hatası ve Çözümü

Sosyal medya kullanıcıları zaman zaman çeşitli ağ ve bağlantı problemleri ile karşı karşıya kalabiliyor. TikTok kullanıcılarının son zamanlarda sık karşılaştığı bağlantı sorunlarından birisi ise ‘TikTok internet bağlantısı yok sorunu’ olarak karşımıza çıkıyor.

Siz de TikTok uygulamasına tıkladığınızda bu hatayı alıyorsanız izlemeniz gereken adımları bir bir sıralıyoruz. İşte, TikTok bağlantı yok sorununun çözümü!

‘TikTok İnternet Bağlantısı Yok’ Sorunu Nedir?

TikTok kullanıcıları bazı güncelleme dönemlerinde bu sorun ile karşı karşıya kalıyor. Sebebi kullanıcının kendi internet bağlantısından kaymaklı ise bağlantı sorunları giderildiğinde uygulamaya kolayca giriş yapmak mümkün oluyor.

Eğer bağlantıda herhangi bir sorun olmadığı halde bu hatayı alıyorsanız büyük olasılıkla uygulama tarafında bir sorun var demektir. Peki, bu sorunu nasıl aşabilirsiniz?

TikTok’a gelen yeni güncellemeler bazı bağlantı sorunlarına neden oluyor olabilir. Eğer cihazınız bu tarz uygulamalara ilişkin güncellemeleri otomatik olarak yüklemiyorsa bu süreci manuel olarak kendiniz kontrol etmeniz gerekiyor.

Bu nedenle TikTok’ta hata kodu aldığınızda bakmanız gereken ilk şey uygulamanın en güncel versiyonuna sahip olup olmadığınız. Eğer uygulama güncel ve bağlantınız sorunsuz olmasına rağmen aynı hatayı alıyorsanız aşağıdaki adımları izlemek yararınıza olacaktır.

‘TikTok İnternet Bağlantısı Yok’ Sorunu Nasıl Çözülür?

Android kullanıcısı iseniz bu adımları izleyebilirsiniz:

Telefonunuzun ‘Ayarlar’ menüsüne gidin.

Uygulamalar sekmesine tıklayın.

Karşınıza çıkan uygulama listesinden TikTok’u seçin.

Açılan menüden ‘depolama’ başlığını bulun.

Bu sekmede yer alan ‘Tüm verileri ve önbelliği temizle’ seçeneğine tıklayın.

TikTok uygulamasını cihazınızdan silerek kaldırın.

Tamindir uygulama sayfasından TikTok’u yeniden indirin ve cihazınıza kurun.

Bu adımları izlediğinizde ‘internet yok’ sorunu ortadan kalkacaktır.

Uygulamada bu ve benzeri hata kodları ile karşılaşmamak adına cihazınızda son sürüm yüklü olduğundan daima emin olmanızda fayda var.

iPhone kullanıyorsanız veya iOS işletim sistemli diğer cihazlarda TikTok uygulamasına erişim konusunda problem yaşıyorsanız şu adımları izlemelisiniz:

Ayarlar’a gidip ‘Genel’ sekmesine geçin.

Bu kısımda ‘iPhone Saklama Alanı’ menüsünü bulacaksınız.

Bu menüye girip ‘TikTok’u seçin.

‘Uygulamayı Sil’ diyin.

Yukarıda bıraktığımız uygulama bağlantısından TikTok’u yeniden indirin ve cihazınıza kurun.

Bazen uygulama sürücüleri bakıma alındığı için bulunduğunuz lokasyona bağlı erişim sorunları ile karşılaşabilirsiniz. Bu tarz durumlarda VPN gibi alternatif çözümleri deneyebilirsiniz.