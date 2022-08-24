TikTok Şifremi Unuttum, Şifre Sıfırlama Nasıl Yapılır?

TikTok şifremi unuttum problemi yaşayan kullanıcılar için rehber niteliğinde bir yazı hazırladık. Aşağıda belirteceğimiz hususları yerine getirerek kolayca TikTok şifre sıfırlama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Dünya genelinde en çok kullanıcıya sahip sosyal medya platformlarından olan TikTok’ta zaman zaman kullanıcılar şifrelerini unutabiliyor.

Kullanıcılar TikTok’a bir kez kullanıcı adı ve şifreyle giriş yaptıklarında kendileri çıkmadıkça hesapları açık kalır. Fakat telefonunu değiştiren, hesabını kapatıp yeniden açmak isteyen ya da yanlışlıkla hesabından çıkanlar şifrelerini girmek zorunda. Bu tarz durumlarda kullanıcılar şifreyi devamlı girmediği için unutabiliyor. Böyle durumlarda mutlaka TikTok şifre sıfırlama yapılmalıdır.

TikTok Şifre Sıfırlama Nasıl Yapılır?

“TikTok şifresini unuttum nasıl açabilirim” diyenler aşağıda belirtilen adımları eksiksiz yerine getirmelidir. TikTok şifremi unuttum problemiyle karşılaşıldığında şu adımlar takip edilmelidir;

İlk olarak uygulamaya giriş yapılmalıdır.

Uygulamaya giriş yapıldıktan sonra “Kaydol” butonuna basılır.

Ekrana gelecek sayfanın altında yer alan “Giriş Yap” kısmına basılır.

“Telefon/ E-Posta/ Kullanıcı Adını Kullan” seçeneği üzerine tıklanır.

E-Posta/Kullanıcı Adı seçeneğine tıklanır.

“Şifrenizi mi Unuttunuz?” butonuna basılıp; e-posta veya telefon numarası şifresinin sıfırlaması yapılır.

E-posta ve telefon numarasından hangisi seçildiyse ona mesaj gelir.

Gelen mesaj üzerindeki linke tıklanarak şifre sıfırlama işlemi tamamlanır.

Şifrenin sıfırlanmasının arkasından yeni şifre belirlenir.

TikTok’ta Şifre Nasıl Değiştirilir?

TikTok şifre sıfırlama işleminin ardından şifrenin nasıl değiştirileceği konusu da çok merak ediliyor. TikTok şifre değiştirme adımlarını şöyle belirtebiliriz;

Profile giriş yapılır.

Sağ üst köşedeki üç nokta simgesine tıklanır.

“Gizlilik ve Ayarlar” seçilir.

“Hesabı Yönet”, “Şifre” seçilir.

Mevcut şifre ile yeni şifre girilip “Onay” butonuna basılmalıdır.

TikTok’ta Güvenli Şifre Nasıl Oluşturulur?

TikTok’ta şifre sıfırlandıktan güvenli şekilde yeni şifrenin belirlenmesi gerekir. Birçok TikTok kullanıcısı güvenli şifre nasıl koyacağını bilmiyor. Bu nedenle TikTok hesapları kolayca çalınıyor. TikTok hesabının çalınması gibi durumlarla uğraşmamak adına kullanıcılar güvenli şifre oluşturmalıdır. Güvenli şifrelerin tahmin edilmesi ve çalınması çok zordur. Özellikle deneme yanılma yoluyla çok zor tahmin edilirler. Doğum günü gibi kişisel bilgilerle şifre oluşturulmamalıdır.

“TikTok şifresi nasıl olmalı” noktasında şunlara dikkat edilmelidir;

Şifre yakın arkadaşta olsa kimseyle paylaşılmamalıdır.

Çok güçlü kırılması zor şifreler oluşturulmalıdır. Özellikle karışık karakterlerden oluşan şifreler koyulmalıdır. Rakam, küçük ve büyük harf, soru işareti gibi karakterlerden oluşmalıdır.

Minimum 8 karakterden oluşmalıdır.

Tekrarlayan karakterler şifrede yer almamalıdır. Örneğin; 899899 gibi şifreler kesinlikle koyulmamalı.

Birçok kişi tarafından alınan şifreler seçilmemeli. Örneğin; isim1903 vb.

Başka cihazlardan hesaba giriş yapıldığında tarayıcı üzerinde kesinlikle “beni hatırla” seçeneğine tıklanmamalıdır. Ayrıca başka cihazlardan girildiğinde işiniz bitince mutlaka hesabınızdan çıkış yapınız.

TikTok hesabının kayıtlı olduğu e-posta adresinin şifresi de güvene alınmalıdır. E-posta adresinin şifresi güçlendirilmelidir.

Güçlü ve Kolay Hatırlanan TikTok Şifresi Nasıl Oluşturulur?

TikTok şifremi unuttum noktasında yukarıda şifrenin tekrar nasıl belirleneceğiyle ilgili bilgiler verdik. Şifre sıfırlandıktan sonra yerine güçlü fakat kolay hatırlanabilecek bir şifrenin belirlenmesi gerekiyor. Bunun içinde şu ipuçlarına göz atabilirsiniz;

Kelimelerde harflerin yerine onu anımsatan rakamlar koyulabilir. Örneğin; “Barışmak” kelimesi “8ar1şm4k” şeklinde belirlenebilir.

Cümlelerde baş harfler birleştirilebilir. Örneğin; “Bir elin nesi var iki elin sesi var” cümlesi “1EVR2ElSV” şeklinde olabilir.

Harflerin olduğu alana özel karakterler koyulabilir. Örneğin: “Kadriye23” yerine “#@dri7723” olabilir.

Yazımızda TikTok şifremi unuttum ve şifre sıfırlamanın nasıl yapılacağı konularında bilgi vermeye çalıştık. Aynı zamanda “TikTok Hesabınızı Daha Güvenli Hale Nasıl Getirebilirsiniz” başlıklı yazıyı da okuyabilirsiniz.