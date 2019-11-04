TikTok, internette göreceğiniz en iyi video içeriklerinin bir kısmı ile günümüzde en hızlı büyüyen sosyal ağlardan biridir. Bu uygulamalar ve web siteleri, TikTok kullanım deneyiminizi daha da iyi hâle getirecektir.

TikTok'u daha önce kullanmayanlar için kısa bir bilgi verelim. TikTok; Vine, Instagam ve Snapchat ile çok benzer bir sosyal ağdır. Sadece 15 saniyeye kadar olan videoları destekler. Bu yazıda ise TikTok kullanıcılarının kullanabileceği uygulamaları ve siteleri bulacaksınız. İşte, TikTok kullanıcılarının kullanabileceği uygulamalar ve siteler!

TikTok şimdilik sadece Android ve iOS platformlarında kullanılabiliyor, web için bir sürümü mevcut değil. Bunu daha önce Instagram gibi platformlarda görmüştük. Web sürümü yıllar sonra piyasaya sürülmüştü. Kullanıcılar, o zamana kadar üçüncü taraf geliştiricilerin bunun gibi gayri resmi sürümlerini kullanmıştı.

TikTokforWeb kendi hesabınız ile oturum açmanıza imkân sağlamıyor. Bu nedenden ötürü rastgele TikTok videoları için genel bir görüntüleme özelliğinden ibarettir. Zaten bildiğiniz bir hesabı ya da etiketi arayabilirsiniz. Bölgenizdeki en popüler TikTok videolarını görmek için ülke de seçebilirsiniz.

TikTokforWeb aynı zamanda kullanıcıların canlı yayınları izleyebildikleri TikTok Live'dan yararlanmanızı da sağlar. TikTokforWeb ayrıca TikTok videolarını indirmek için kullanabileceğiniz mini bir uygulama içerir.

TikTok videolarını indirmek istiyorsanız Avalon Inc.'in Video Downloader for Social Media uygulamasını incelemelisiniz. Video Downloader for Social Media, Google Play Store'daki binlerce uygulamanın arasından sıyrılarak öne atılan sayılı uygulamalardandır.

Uygulamanın bu kadar popüler olmasının nedeni, TikTok filigranını kaldırmasıdır. Bu nedenden dolayı videoların kullanılması daha kolaydır.

Sadece video bağlantısını yapıştırmanız indirme işlemini gerçekleştirmek için yeterli olacaktır. Uygulama gerisini otomatik olarak tamamlayacaktır. Videonun sadece sesini kaydetme imkânınız da var.

Kendi videolarınızı oluşturmak yerine başkaları tarafından oluşturulmuş videoları incelemek için TikTok kullanıyorsanız TikTok uygulamasını kullanmanız gereksizdir. TikTok kullanmayacağınız özellikler ile doludur, cihazınızın şarjını hızlı bir şekilde azaltır. Bunun yerine TikTok Lite'ı kullanabilirsiniz.

Diğer depolama tasarruflu Android uygulamalari gibi TikTok Lite da daha küçük alan kaplamaktadır. Ayrıca daha az veri kullanma özelliği vardır.

TikTok Lite, oturum açmanıza gerek olmadığından pasif kullanıcılar için en iyisidir. Uygulamayı indirdiğinizde bir TikTok hesabınız yoksa bile kullanabilirsiniz. Böylece gizliliğinizi biraz da olsa koruyabilirsiniz.

4. Vizmato (Android ve iOS)

Vizmato, bugün TikTok için en iyi video editörüdür. Uygulamanın ücretsiz sürümü dahi harika videolar çekmeniz için yeterli özelliklere sahiptir. Video oluşturmak için ihtiyacınız olan her şey bulunmaktadır: ses efektleri, slayt gösterisi, video bölme, kırpma.

TikTok'ta daha fazla takipçi kazanmak istiyorsanız popüler hashtagleri ve popüler konuları bilmek ve kullanmak çok önemlidir. Hangi etiketleri kullanacağınızdan emin değil misiniz? Bunun için Hashtags for TikTok isimli aracı kullanabilirsiniz.