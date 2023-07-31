TikTok Metin Gönderisi Oluşturma Nasıl Yapılır?

Milyonlarca kullanıcının video içerikleri ürettiği TikTok’ta yeni yapılan düzenlemeyle birlikte artık sadece metinden oluşan içerikler de paylaşılabiliyor.

Twitter ve Threads ikileminde kalan sosyal medya kullanıcılarına yeni bir alternatif sunan TikTok’ta duygularınızı ve deneyimlerinizi yazarak ifade edebilirsiniz.

Ayrıca TikTok’taki metin gönderilerine çeşitli eklemeler de yapılabiliyor olacak. Bu yazımızda sizin için A’dan Z’ye TikTok’ta metin gönderisi oluşturma rehberi hazırladık.

İşte, TikTok’ta metin gönderisi paylaşımına dair bilmeniz gereken tüm detaylar!

TikTok Metin Gönderisi Nasıl Oluşturulur?

TikTok’ta gönderi oluşturma kısmına geldiğinizde sağ tarafta bulunan video ve fotoğraf alternatiflerine bir yenisi eklendi. Bu alanda bulunan ‘metin’ seçeneğini tercih ederek metin gönderisi oluşturmaya başlayabilirsiniz.

Metin seçeneğine tıkladıktan sonra karşınıza çıkan ekrana dilediğiniz yazıyı yazabilirsiniz.

Metinde kullanılan yazı fontunu ve büyüklüğünü ayarlama ve göz zevkinize göre değişiklik yapma imkânınız bulunuyor.

Dilerseniz metin şeklinde oluşturduğunuz gönderiye müzik ekleyebilirsiniz.

Oluşturduğunuz yazılı gönderiyi daha zengin bir görünüme kavuşturmak için arka plan ekleyebilirsiniz.

Yazdığınız konu ile uyumlu veya trend olan etiketleri metin formatınızdaki gönderiye ekleyerek daha çok kişiye ulaşabilirsiniz. Gönderinizle benzer niteliklere sahip diğer gönderilere ulaşabilirsiniz.

Gönderinize hareket katmak için TikTok’un sunduğu çıkartmaları kullanabilirsiniz.

Tıpkı video formatındaki gönderilerde olduğu gibi metin gönderilerini de taslak olarak kaydetme imkânınız bulunuyor. Böylece istediğiniz zaman düzenleme yapıp gönderiyi hazır hale getirdikten sonra paylaşma şansınız doğuyor. Aklınıza gelen bir metni o an yazıp taslaklara kaydedebilir, daha sonra düzenleyerek daha ilgi çekici bir içerik haline getirip paylaşabilirsiniz.

Görsel içeriklerde olduğu gibi metin gönderilerine de konum ekleyebilirsiniz.

Ayrıca ‘düet’ özelliğini kullanarak daha önce yapılmış paylaşımlara metin gönderileri ile yeni bir yorum katabilirsiniz.

TikTok Metin Gönderisi Oluşturmanın Avantajları Neler?

TikTok’ta metin gönderilerinin aktif hale gelmesi platform açısından yenilikçi bir girişim olarak karşımıza çıkıyor. Etkileşimin artmasını sağlayan metin gönderilerinin daha yoğun bir DM akışı sağladığı konuşuluyor.

Kullanıcılar açısından ise şiir, deneme, öykü gibi metin odaklı içeriklerin doğasına uygun bir formatta paylaşılabiliyor olması avantaj sağlıyor. Metin üzerinden interaktif bir deneyim sunan bu yenilik hem uygulama hem de kullanıcılar açısından olumlu yönleriyle beğeni topluyor.