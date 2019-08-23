TikTok’ta Takipçi Artırmanın 10 Yolu

Popüler TikTok kullanıcıları, bir gecede milyonlarca takipçiye sahip olmadı. Tüm dünyada oldukça popüler olan TikTok'ta takipçi sayınızı artırmanın birçok yolu bulunuyor. Bu yazıda, TikTok’ta takipçi artırmanın 10 yolunu derledik.

1. Orijinal İçerik Yayınlayın

Diğerleriyle aynı türde içerik yayınlarsanız, takipçi sayınızda ciddi bir artış olmaz. Dolayısıyla orijinal fikirler bulmanız gerekir.

TikTok’ta şu anda dudak senkronizasyonu ve dans videoları yayınlayan çok sayıda kullanıcı var. Bu tarz videolar yayınlayabilirsiniz ancak daha fazla takipçiye sahip olmak için orijinal fikir bulmak şarttır.

2. Günlük Video Yayınlayın

Diğer sosyal medya platformlarında da olduğu üzere TikTok’ta belli bir kitle oluşturmak ve daha fazla takipçiye sahip olmak için günlük video yayınlamanız gerekir. Bu sebepten dolayı bir içerik programı hazırlamanız gerekiyor ve o programa günlük olarak uymanız şart. Eğer uzun süre içerik üretmezseniz, sahip olduğunuz takipçileri de kaybedeceğinizi belirtelim.

3. Popüler Müzikleri Kullanın

TikTok, müzik üzerine kuruludur. Dolayısıyla videolarda popüler müzikleri kullanmanız önemlidir. Beatles veya heavy metal dinlemekten zevk alabilirsiniz ama ne yazık ki bu tür şarkılar genellikle TikTok'ta popüler değildir.

TikTok’ta popüler olan müzikleri öğrenmek için keşfet kısmına bakmanız yeterlidir. Kullanıcıların hangi şarkıyı tercih ettiğini öğrenebilmek için videonun sağ alt köşesinde yer alan plak simgesine dokunmanız gerekiyor. Açılan sayfada şarkının kaç videoda kullanıldığını öğrenebilir ve favorilere kaydedebilirsiniz.

4. Düet Yapın

Diğer kullanıcılar ile düet yapmak, takipçi sayınızı artırmanın ve içeriğinizin yeni insan gruplarına ulaşmasına yardımcı olmanın harika bir yoludur. TikTok'un düet işlevi, başka bir kullanıcıyla yüz yüze görüşmek zorunda kalmadan düet yapabilmenizi sağlar.

Benzer miktarda takipçi kitlesi olan kullanıcılarla düet yapmak en iyisidir. Örneğin, 50 takipçiniz varsa, yaklaşık 50 takipçisi olan başka bir kullanıcıyla iş birliği yapmayı denemelisiniz. Daha fazla takipçi kazandıkça daha popüler kullanıcılar ile düet yapabilirsiniz.

5. Popüler Videolara Göz Atın

Kendi videolarınızı oluşturmaya başlamadan önce keşfet kısmına göz atmalısınız. Bu videoların bazılarında yüz binlerce hatta milyonlarca beğeni vardır.

Kendinize şu soruyu sormanız gerekir: “Bu videoları iyi yapan nedir?” Popüler videolarda kullanılan özel efektleri, performansları ve sahne malzemelerini not alın. İçeriklerinizi geliştirmek için bu bilgileri göz önünde bulundurabilirsiniz.

6. Popüler Olan Hashtag’i Kullanın

Tıpkı Twitter ve Instagram’da olduğu gibi TikTok’ta da hashtag kullanılıyor. Keşfet kısmından popüler hashtag’leri takip etmelisiniz. TikTok’ta trend olan hashtag’ler sürekli olarak değişiyor, bu nedenle videonuzu doğru zamanda gönderdiğinize emin olun.

7. Ekipman Satın Alın

Popüler TikTok kullanıcılarının videolarını kirli bir yatak odasında veya karanlık ışıkta çekmediklerini fark edeceksiniz. Bazı kullanıcılar, videolarının mükemmel görünmesini sağlamak için profesyonel ekipman kullanıyor.

Arkadaşınız videolarınızı çekmek için her zaman uygun olamayacağından dolayı bir telefon tripod’u satın alabilirsiniz. Aydınlatma sistemi, videonuzu daha çekici ve izlenebilir seviyeye getirir. Harici bir mikrofon almayı da düşünebilirsiniz. Akıllı telefonların mikrofonları her zaman yeterli olmayabilir ve genellikle arka plan gürültüsünü engellemez.

8. Başkalarını Takip Edin

Diğer kullanıcıları takip etmek, kitlenizi artırmak için genellikle yeterli olmaktadır. Sizi takip eden birini ve onun takip ettiği kişileri takip etmek, takipçi kazanmak için bilinen ancak söylenmeyen bir internet kuralıdır. Yeteri kadar kullanıcıyı takip ettikten sonra takipçi sayınızda önemli bir artış olacaktır.

9. Fotoğrafçılık Becerilerinizi Geliştirin

Ünlü TikTok kullanıcıları gibi videolar oluşturmak için fotoğrafçılığın temellerini öğrenmeniz ve kamera becerilerinizi geliştirmeniz gerekir. Temel bilgileri öğrenerek, profesyonel görünümlü videolar çekmeye başlayabilirsiniz.

Çekime başlamadan önce, bulunduğunuz yerdeki dikkat dağıtıcı şeylerden kurtulduğunuzdan emin olun. Bu, odanızın temizliği veya daha sessiz bir alana geçmeniz anlamına gelir.

Ek olarak, telefonunuzun kamerasındaki odak ve poz ayarını da kilitlemeniz gerekir. Aksi takdirde, telefonunuz sürekli olarak odağını ve aydınlatmasını ayarlayacağından dolayı çekimlerinizin çok amatör görünmesine neden olur.

10. TikTok Profilinizi Sosyal Medyada Paylaşın

Başka bir sosyal medya platformunda oldukça geniş bir takipçi kitleniz varsa, kesinlikle bundan yararlanmalısınız. Takipçi sayınızın fazla olduğu sosyal medya hesabınız üzerinden Tiktok profilinizi paylaşabilirsiniz. Böylece TikTok takipçi sayınızda artış olacaktır.