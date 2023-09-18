TikTok'u Sessiz Açma Nasıl Yapılır?

TikTok’u açar açmaz başlayan videolardan çıkan yüksek ses günlük hayatta size bazı zorluklar çıkarıyor olabilir. Bu noktada TikTok’un bir özelliğinden yararlanarak bu soruna çözüm getirebilirsiniz.

TikTok’un ayarlarında bulunan ‘sessiz açma’ özelliği bunun için kullanılıyor. Böylece akış ekranına aniden giriş yaptığınızda sıralanan videolar ilk etapta sessiz bir biçimde oynatılıyor.

Sessiz modda açtığınız videolara tıklayıp istediğiniz zaman sesi açma imkânınız var. Peki, TikTok’un bu özelliğinden nasıl yararlanılır? İşte, TikTok’u sessiz açmak için izlemeniz gereken adımlar!

TikTok Nasıl Sessiz Açılır?

Uygulamaya kullanıcı girişi yaptıktan sonra profil sekmesine geçin.

Sağ üst kısımda yer alan üç çizgi şeklindeki hamburger menüye tıklayın.

Bu kısımda yer alan ‘Ayarlar ve Gizlilik’ sekmesine ilerleyin.

Playback - ‘Yeniden Oynatma’ butonuna basın.

Bu kısımda ‘TikTok’u sessiz modda açın’ seçeneğini göreceksiniz. Bu seçeneğin altında yer alan açıklamaya göre TikTok açıldığında varsayılan bir ayar olarak videoların sessiz bir şekilde açılacağını, video sesini açmak için ise videoya tıklayıp cihazınızdaki ses arttırma/ azaltma tuşlarını kullanmanızın yeterli olduğu belirtiliyor olacak.

‘TikTok’u sessiz modda açın’ seçeneğini yan tarafta yer alan butondan aktif hale getirin.

Bu aşamadan sonra uygulamaya girdiğinizde videoların otomatik olarak sessiz modda oynatıldığını göreceksiniz.

TikTok’un Sessiz Açma Özelliğinin Avantajları Neler?

Kullanıcılar kalabalık bir ortamda, toplu taşıma araçlarında ve sessiz olunması gereken durumlarda boş vakitlerinde eğlenmek için TikTok’taki videolara göz atmak isteyebiliyor. Bazen sadece alışkanlıktan girdiğimiz bu uygulamada aniden başlayan videolardan çıkan yüksek sesler hem bizi hem de etrafımızdakileri rahatsız edebiliyor.

Sessiz açma özelliğini aktifleştirdiğinizde siz uygulamaya giriş yapıp video izleseniz bile bunun kimseye bir zararı olmuyor. Özellikle sesli bir şekilde dinlenmesi gereken bir video izlemiyorsanız, alt yazılı veya sadece görsel olarak ilerleyen içerikleri izleyecekseniz bu özellik oldukça işinize yarıyor.

Sessiz mod açıkken sadece uygulamada karşınıza çıkan ilk videonun sesi kısılmış olmuyor. Akışta ilerlediğinizde de videolar sessiz bir şekilde oynatılmaya devam ediyor.

TikTok gibi sosyal medya uygulamalarında ‘aniden başlayan videolar’ ve ‘kaydırarak akışı ilerletme’ özellikleri kullanıcıyı uygulamada aktif tutmak adına özellikle geliştirilmiş stratejiler.

Bu stratejilere zarar vermeden kullanıcı deneyimini geliştiren ‘TikTok’u sessiz açma’ özelliğinden siz de ihtiyacınız olduğunda yararlanabilir, istediğiniz zaman da bu özelliği tekrar kapatabilirsiniz.