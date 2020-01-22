TikTok’ta Kullanıcı Engelleme Nasıl Yapılır?

TikTok'un popülerliği gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Popüler sosyal medya platformu TikTok, kullanıcıların müzik, filtreler ve diğer özelliklerle kısa videolar oluşturmasına olanak tanır. TikTok hesap gizliliğini özelleştirmediğiniz sürece platformda yer alan bütün kullanıcılar profilinizi görüntüleyebilir, yayınladığınız videoları izleyebilir, yorum yapabilir, videolarınızı indirebilir ve size özel mesaj gönderebilir. Sosyal medya platformlarında özel mesaj vasıtası ile çeşitli siber zorbalıklara maruz kalabilirsiniz. Bu sebepten dolayı sosyal medya platformlarında siber zorbalık yapan kişiyi engellemek isteyebilirsiniz. TikTok’ta bir kullanıcıyı engellemek oldukça kolay bir işlemdir.

TikTok’ta Bir Kullanıcı Nasıl Engellenir?

Profilinizin herkese açık olarak görüntülenmesine izin vermek, uzun vadede daha fazla takipçiye sahip olmanızı sağlar ancak pek çok siber zorbalığa maruz kalabilirsiniz. Siber zorbalık yapan kullanıcılar, moralinizi bozabilir ve kötü hissetmenize neden olabilir. Bu sebepten dolayı bu kullanıcıları engellemek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki adımları takip ederek TikTok’ta bir kullanıcıyı engelleyebilirsiniz.

İlk olarak akıllı telefonunuzda yüklü olan TikTok uygulamasını açın. Arama kutusunu kullanarak engellemek istediğiniz kullanıcının profilini açın. Engellemek istediğiniz kullanıcının profilini açtıktan sonra sağ üst kısımda yer alan üç dikey nokta simgesine dokunun. Bu işlemin ardından alt kısımda bir pencere açılacaktır. Açılan pencere üzerinden “Engelle” seçeneğine dokunun. Engellediğiniz kullanıcı artık sizi aramalarda bulamaz.

TikTok’ta Kullanıcıların Size Mesaj Göndermesini Nasıl Engelleyebilirsiniz?

TikTok’ta kullanıcıların size özel mesaj göndermesini özelleştirebilirsiniz. TikTok’ta özel mesaj özelliği “Herkes”, “Arkadaşlar” ve “Kapalı” olmak üzere 3 adet seçeneğe sahiptir. Sadece arkadaşlarınızın özel mesaj atmasını istiyorsanız “Arkadaşlar” seçeneğini seçebilir veya bu özelliği kapatmak istiyorsanız “Kapalı” seçeneğini seçebilirsiniz. Peki, bu işlem nasıl gerçekleştirilir?