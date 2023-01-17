TikTok’ta Videoları Tanıtım Olarak Paylaşma Nasıl Yapılır?

TikTok videoları birkaç dokunuşla tanıtım amaçlı paylaşılabilir. Bu özellik sayesinde web sitenizin trafiği artar, görüntüleme alır ve çok büyük takipçi kitlesine ulaşabilirsiniz. Yalnız videolarınızın herkese açık olması gerekiyor. Ayrıca videoların seslerinde telif hakkı olayına çok dikkat etmeniz gerekiyor.

Telif hakkına maruz kalmamak adına TikTok’un 500.000’den fazla ses klibinin olduğu ticari müzik kitaplığını kullanabilirsiniz. Kendinize ait orijinal sesler varsa onları da kullanabilirsiniz. Tanıtım özelliğini kullanabilmek için kurulum yaparken ekranınıza bir sayfa gelecek. Tanıtım kullanım maliyeti yerel para biriminde (Android), yüklenebilir jeton birimindeyse (iOS) şeklinde gösterilir.

Tanıtım özelliği sayesinde videonuz platform üzerinde görünür hale gelir. Bunun sonucunda diğer kullanıcılarla etkileşim kurabilirsiniz. Yalnız TikTok Video Tanıtım’ı kullanabilmek için şu şartları taşımanız gerekiyor;

18 yaşında ya da 18 yaşından büyük olmak,

TikTok Reklam Politikaları, Tanıtım Hizmet Şartları, Tanıtım Gizlilik Politikası ve Tanıtım Ödeme Şartları kabul edilmelidir.

TikTok’ta Videoları Tanıtım Olarak Paylaşmak İçin Kullanılan Yöntemler

İçerik Üreticisi Araçları, İşletme Videosu ve TikTok Videosu üzerinden Tanıtım aracına ulaşabilirsiniz.

İçerik Üreticisi Araçları;

TikTok’tan profile gidebilmek için sağ altta yer alan “Profil” kısmına tıklanır.

Sağ üst kısımda yer alan 3 satırlı simge üzerine dokunulur.

İlk olarak “İçerik Üreticisi Araçları” daha sonra “Tanıt” seçeneği seçilir.

İşletme Videosu üzerinden;

Profilin sağ üst tarafındaki 3 satırlı simge tuşlanır.

İşletme Paketi seçeneğine tıklanır.

“Tanıt” seçeneğine dokunulur.

TikTok Videosu;

Tanıtmak istenilen videonun sağındaki “…” seçeneğine tıklanır.

“Tanıt” seçeneği seçilir.

TikTok’ta Tanıtım Videosu Oluşturma ve Paylaşma

TikTok Ayarlar üzerinden “Tanıtım” ögesini seçiniz. Daha sonra Tanıtım videosu oluşturmaya başlayabilirsiniz. Bunun için şu adımları takip ediniz:

Tanıtımlar sayfası üzerinden, tanıtımı yapılacak videoya tıklayınız. Burada videonuzun “Herkese Açık” olması gerekiyor.

Videonun tanıtımı için hedef seçilip, arkasından altta yer alan “İleri” tuşuna tıklanmalıdır.

Daha fazla web sitesi ziyareti ögesinde; web sitenize ait URL’i girip sitenize eylem düğmesi seçebilirsiniz. Bu eylem düğmeleri; “Şimdi Alışveriş Yap, Daha Fazla Bilgi” şeklinde olabilir. Eylem düğmelerinden birini seçtikten sonra “Kaydet” seçeneğine tıklayınız.

Ulaşmayı hedeflediğiniz izleyici yanındaki daireye daha sonrada “İleri” seçeneğini tuşlayınız.

Süre ve bütçe ayarlaması yapıp “İleri” tuşuna basınız.

iPhone’da jeton, Android’te ödeme bilgilerinizi giriniz.

En son aşamada “Tanıtımı Başlat” seçeneğine dokunup videonun paylaşımını yapmış olacaksınız.

TikTok’ta videoları tanıtım olarak paylaşma işleminin nasıl yapılacağına dair yazımızda rehber hazırladık. Ayrıca TikTok Jeton Alma Nasıl Yapılır? yazımıza da göz atabilirsiniz.